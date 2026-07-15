嘉道理農場暨植物園︱70 周年慶免費入園＋植物故事展覽＋網上預先登記＋出發前小貼士

今個夏天，嘉道理農場暨植物園慶祝成立70周年，7 月 15 日至 9 月 14 日期間訪客只需預先在網上登記，即可免費入園。你可以參加70 週年夏日特別體驗，包括：「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽、夏日自助遊，以及「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」特別展覽及古蹟路徑，重訪散落於園內各處的重要地方與故事。即睇網上預先登記需知，及出發前小貼士。

早前園方指由於支持超乎預期，首批登記人數遠超系統負荷，曾暫停接受新申請，現時夏日免費入園登記申請已重開。有興趣的朋友可於專頁https://kfbg.org/tc/提交申請。

「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽是夏日活動的重要詮釋主軸之一，展覽以原生植物為起點，連結與大帽山及這片土地相關的人與社群的記憶、傳統用途，以及人與土地之間延續至今的生活關係。

夏日自助遊觀察季節限定的野生動物

「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」特別展覽及古蹟路徑，帶你沿途經過如郵政石柱、胡挺生先生紀念亭、觀音像、嘉道理兄弟紀念亭及蘭花谷等地方，展開一段古蹟探索路線，透過散落山間的歷史地標，追溯 KFBG 的發展故事。

「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」特別展覽及古蹟路徑

出發前小貼士

園方建議大家穿著舒適衣物及合適的步行鞋。由於大部分活動都在戶外進行，請自備充足飲用水、防曬用品及雨具。由於由於各項體驗位於自然環境中，戶外路況或會因應天氣情況而有所不同。建議出發前留意當天天氣報告，並瀏覽 KFBG 的 Facebook 專頁以獲取最新動態及特別安排。

交通方法

• 由港鐵太和站（東鐵綫）前往



乘搭港鐵東鐵綫至太和站。由 A 出口進入商場，然後於同層時裝店前的樓梯前往 64K 巴士站，乘搭前往元朗（西）方向的 64K 巴士。

車程約 15–20 分鐘，於「嘉道理農場」巴士站（TP153）下車。

• 由港鐵錦上路站（屯馬綫）前往

乘搭屯馬綫至錦上路站。由 C 出口步行至巴士總站，乘搭開往大埔墟站方向的 64K 巴士。

車程約 15–20 分鐘，於「嘉道理農場」巴士站（TP183）下車。

• 駕車前往本園

本園提供即日起 30 天內之車位預約服務，請於網上預約車位，名額有限，先到先得。

嘉道理農場暨植物園

地址：新界大埔林錦公路

開放時間：星期一至日9:30am-5pm

電話： 2483 7200

https://kfbg.org/tc/