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當美國重啟對伊朗的攻擊、霍爾木兹海峽再度關閉、油價又被推高之際，伊拉克新任總理扎伊迪(Ali al-Zaidi)突然訪問白宮，和特朗普談笑甚歡，並簽下多項經濟能源協議。現在，美國石油龍頭公司不僅再次控制委內瑞拉的石油，更可大規模開採伊拉克油田。據說，扎伊迪更積極尋求引進美資與卡塔爾資金，籌建一條直通土耳其和敘利亞港口的全新輸油管，以擺脫霍爾木兹海峽的依賴。
國際評論

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機

容我世說
張翠容
容我世說

　　當美國重啟對伊朗的攻擊、霍爾木兹海峽再度關閉、油價又被推高之際，伊拉克新任總理扎伊迪(Ali al-Zaidi)突然訪問白宮，和特朗普談笑甚歡，並簽下多項經濟能源協議。現在，美國石油龍頭公司不僅再次控制委內瑞拉的石油，更可大規模開採伊拉克油田。據說，扎伊迪更積極尋求引進美資與卡塔爾資金，籌建一條直通土耳其和敘利亞港口的全新輸油管，以擺脫霍爾木兹海峽的依賴。

 

　　這位伊拉克新總理的親美轉向，在中東地區目前的敏感地緣政治裏，確實是個震撼彈，這個震撼彈的確震散了由伊朗領導的「抵抗之弧」。前年年底敘利亞阿薩德的什葉派政權倒台後，「抵抗之弧」就好像給斬了一隻手，本來繼續靠著伊拉克政府中的傳統親伊朗什葉派、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝，勉強還能撑得過去，怎知自2025年伊拉克舉行全面大選以來，便經歷著歷史上最為劇烈且驚心動魄的政治洗牌。

 

　　一位毫無政治包袱的商界黑馬扎伊迪意外登上總理之職，打破了伊拉克2003年戰後長期由親伊朗老牌什葉派政客壟斷的僵局。隨著扎伊迪新政權採取激進的「親美去伊」政策，伊拉克不僅陷入了本土民族主義與親伊朗勢力的殊死搏鬥，更讓整個地緣政治版圖面臨重新洗牌的風險。

 

伊拉克新總理訪白宮，改變中東地緣格局

伊拉克新任總理扎伊迪突訪白宮，和特朗普談笑甚歡。(AP)

 

　　大家一定好奇，扎伊迪，何許人也？事實上，他的當選都讓國際社會感到非常意外。只有41歲的扎伊迪，締造了伊拉克歷史上最年輕總理的紀錄，他完全沒有傳統政黨背景、公職或參政經驗，猶如一張純粹的「政治白紙」。他當選前是一名商界精英，曾任伊拉克南方伊斯蘭投資與融資銀行董事會主席、伊拉克國家控股公司董事會主席。此外，他的商業版圖還涉足媒體（擁有Dijlah TV衛星頻道）與教育產業。

 

　　2025年底大選後，各黨派陷入僵局之際，扎伊迪被最大黨團「協調框架聯盟」推舉，並因其相對中立的商業背景，而獲得接受。

 

　　扎伊迪上台後，迅速展現了企業家治國的雷厲風行。他深知伊拉克高度依賴石油，卻基礎建設破敗，因此將「經濟救國」列為首要任務。其核心新政，包括重塑美伊戰略經濟夥伴關係，將美伊關係從單純的軍事反恐，轉向以能源、金融為核心的戰略合作。 最令人矚目的是，他銳意開闢多元輸油通道，特朗普就此特別讚賞他，認為這可弱化伊朗的地緣影響力。

 

伊拉克新總理訪白宮，改變中東地緣格局

伊拉克的石油基建破敗，扎伊迪欲與美國加強能源戰略合作。(AP)

 

　　此外，扎伊迪又與特朗普達成協議，將「美軍於9月30日前全面撤離作戰任務」與「國內什葉派民兵在9月30日前必須完全繳械」強行綁定。協議一出，立刻引發伊朗的強烈抗議，因為這意味伊朗在伊拉克的代理人面臨全面清洗，「抵抗之弧」不僅失了一隻手，很快又失去一條腿。

 

　　難怪特朗普在白宮緊握扎伊迪的手，表示他們皆出自商界，思維十分靠近。最獲特朗普歡心的是，扎伊迪一上台即以整頓金融體系為名，發動了規模空前的「反腐敗」行動，逮捕多名與前親伊朗政府過從甚密的官員。這名義上是為了洗刷其曾任職銀行涉及協助伊朗洗錢的黑歷史，實質上是為了向美國遞交投名狀，爭取放寬對伊拉克的金融制裁。

 

　　伊拉克境內的什葉派勢力又作何反應？原來伊拉克本土民族主義什葉派（薩德爾派），早和傳統親伊朗派系兄弟鬩牆，如今更陷入空前慘烈的分裂狀況。前者支持「伊拉克優先」，主張國家必須壟斷武裝力量，強烈排斥伊朗將伊拉克視為對抗美國的傀儡戰場。薩德爾派甚至率先表態，願意將旗下武裝部隊融入國家編制，並與傳統上被邊緣化的遜尼派政治力量及庫爾德族，在共同利益下結成非正式同盟，以壯大聲勢。

 

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機

扎伊迪要求什葉派民兵在9月30日前必須完全繳械 (AP)

 

　　至於親伊朗什葉派陣線，包括人民動員部隊(PMF)、真主黨旅、高貴者運動及議會「協調框架聯盟」等，擁有23萬武裝大軍，深度控制著國家的灰色經濟。對他們而言，扎伊迪的「繳械令」和反腐大清洗，是要將他們連根拔起的「政治謀殺」。

 

　　為了展示力量，親伊朗派系在國內發動了大規模的對抗。今年7月初，他們配合德黑蘭官方，在伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊的靈柩入境伊拉克時，舉行百萬人巡遊，藉此向扎伊迪和白宮宣告：巴格達的街頭和群眾基礎，依然掌控在親伊朗勢力手中。

 

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機

伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊的靈柩入境時，伊拉克的親伊朗派系舉行百萬人巡遊。(AP)

 

　　伊拉克面對這樣的大分裂局面，國際社會普遍關心：伊拉克會再次爆發內戰嗎？即使內戰可控，但局部血腥衝突難免。扎伊迪正在一根極幼的鋼線上跳舞，他能否跳出個伊拉克新未來？還是跌得粉身碎骨？這都會衝擊著中東的地緣格局。

Tags:#容我世說#大國博弈#伊拉克#扎伊迪#特朗普#白宮#美伊衝突#石油#輸油管#霍爾木茲海峽#伊朗#抵抗之弧#什葉派#遜尼派#也門胡塞武裝#黎巴嫩真主黨#地緣政治#金融制裁#哈梅內伊
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