香港書展2026攻略︱LABUBU 粉絲必買繪本＋李居明《貓兒風水學》＋國泰航空精品＋6米體能之塔挑戰＋零食甜品推介

香港書展2026直擊！香港書展已經開鑼，今年繼續一票三展通行，場內場外將舉辦超過600項文化活動，綜觀今年有不少主打本土情懷新書，介紹地區、井蓋及公共建築等，而LABUBU 粉絲必買由龍家昇繪著《精靈三部曲》，最有噱頭一定係李居明大師新作《貓兒風水學》，各位貓奴不可錯過！睇完書，不耍忘記去香港運動消閒博覽，挑戰香港遊樂場協會6米好動體能之塔及8米高台沿繩下降挑戰，同場亦可購買各式運動用品。肚仔餓咩？零食世界齊集手工甜品、惹味零食及特式飲品，一家大小齊齊食買玩，絕對是假日好去處。

今年書展入場費成人票價$30、小童$10，每日中午 12 點前於會場入口售票處用八達通即時付款，入場費只要 $10。終極書迷推介直接買 $88「超級書迷證」，展期內憑證可以無限次經特別通道入場。想免費入場方法之一，憑7 月15或16 號正價門票入場，大會送你兩個指定時段免費再入場，即係一張門票入場三次，或者3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。

• 一張門票三展通行：香港書展 ＋零食世界 ＋香港運動消閒博覽

• 每日中午 12 點前入場 $10

• 7月15或16 日用正價門票入場送你兩個指定時段免費再入場

• $88「超級書迷證」無限次經特別通道入場

• 3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

書展有咩好書推介？LABUBU 粉絲必買《精靈三部曲》由龍家昇繪著，隨書更附送THE MONSTERS角色畫稿作品藏書票、全新THE MONSTERSLAND地圖。講到最有噱頭一定係李居明大師新作《貓兒風水學》，各位貓奴不可錯過！同場亦有不少本地主題書籍，如劉智仁著《深水埗九龍城離島》，《足下蓋談 井蓋造這東西》紀錄城市中不同設計的井蓋、《香港鐵路探索 重鐵發展X技術冷知識》、以及一系列本土音樂電影文化書叢，大部分書籍都有折扣優惠。

《精靈三部曲》由龍家昇繪著

李居明大師新作《貓兒風水學》

本土題材最新書籍

會場內你可以選購一系列國泰航空主題小熊匙扣、飛機模型，以及早前熱賣香港故宮博物館的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」精品。喜歡經典名畫的朋友，一系列藝術背袋、隨行杯、娃娃吊飾可會是你心水？小王子Fans則要留意小王子法國出版80周年紀念繪本及周邊產品。

嗇色園亦有參與香港書展售賣「大仙文創」姻緣文創產品外，現場更特意恭迎黃大仙師畫像，使展位化身「黃大仙師壇場」，讓大眾得以近距離瞻仰敬拜。

今年證監會首度進駐香港書展，打造「咪做水魚」沉浸式防騙主題展位，「咪做水魚」許願池 × 主播台 × 懷舊報紙檔，完成簡單任務即送「水魚」限定書籤杯墊——數量有限，送完即止！

運動消閒博覽挑戰障礙

今年博覽涵蓋多項運動體驗及相關產品，香港遊樂場協會將設置障礙競技運動體驗區，焦點之一挑戰高空極限「8米高台沿繩下降挑戰」（體驗價：$60 (8米) / $50 (6米) / $40 (4米)），登記成為JC Fit City會員免費體驗，6米高燃燒體能極限「好動體能之塔」障礙競賽跑道。星期五、六現場更設「忍者障礙挑戰賽」，完成忍者障礙體驗班後即可挑戰競賽，贏取禮物包及優先試玩「好動體能之塔」名額！同場有逾 10 款人氣新興運動體驗，包括室內雪合戰、圓網球、地壺及布袋球等（ 體驗價：各項運動$40）

6 米高燃燒體能極限「好動體能之塔」



挑戰高空極限「8米高台緣繩下降挑戰」

消防員主題打卡位

My Mini Zoo小小寵物園設立香港首個室內互動式動物體驗空間，並於今年首次參展，讓公眾近距離接觸多種特色動物。場內有售不同折扣優惠的運動用品、服飾及裝備。

My Mini Zoo小小寵物園



三項鐵人挑戰遊戲

零食世界掃貨

今年零食世界雲集近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食，從經典風味到創新產品一應俱全，本地品牌阿嫲現烤手工蛋糕將帶來人氣手工花生酥；由本地年輕人研發的Do Did Dust豆脆，以大豆副產品升級再造製成，兼顧美味、健康與環保理念。Night Fever Limited運用凍乾技術改變軟糖質感，帶來口感新奇有趣的凍乾夾糖；Goods2buy則帶來適合健身人士的高蛋白脆片。

本地年輕人研發的Do Did Dust豆脆

Goods2buy適合健身人士的高蛋白脆片

暖心芝作芝麻卷、BAR椰汁斑蘭糕

$30兩隻即食鮑魚

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界

日期︰2026年7月15至21日

地點︰香港會議展覽中心

香港書展

日期︰7月15至20日 - 上午10時至晚上10時、7月21日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界

7月15至16日 - 上午10時至晚上9時

7月17至18日 - 上午10時至晚上10時

7月19至20日 - 上午10時至晚上9時

7月21日 - 上午9時至下午5時

票價︰成人港幣30元、小童港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童），3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法︰電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子門票銷售伙伴 01空間、 7-11App 、AlipayHK、支付寶、八達通App、全線7-11及Circle K便利店。

票務優惠︰

• 每天中午12時前進場港幣10元（成人和小童同價），只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場

• 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再

進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

7月17-19日（星期五至日）晚上7時後

7月20日（星期一）晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

• 超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

• 訪港人士20元優惠購買入場門票，訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件

• 殘疾人士票價優惠：凡以殘疾人士八達通即時付費入場，或於會議廳前廳售票處出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，一律可以港幣10 元優惠購買入場門票

香港書展

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