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阿爺大氣
股市動向

阿爺大氣

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　時隔15個月，內地ETF市場再現神秘資金抄底行情。

 

　　僅兩個交易日，內地全市場股票ETF淨流入規模就達到788.6億元，中證1000、滬深300、中證500三大寬基指數基金成為吸金主力。

 

　　上一次如此量級的資金集中進場，要追溯到2025年4月。彼時A股受全球關稅衝擊大幅波動，匯金等國家隊資金借道ETF入市維穩。4月7日、4月8日全市場股票ETF單日淨流入分別達到662億元、1010億元（圖一）。

 

阿爺大氣

 

　　在此後長達15個月的時間裏，全市場股票ETF單日淨流入多數時間不足200億元，長期處於資金平淡期。

 

　　這一局面在近期被打破。2026年7月13日，股票ETF單日淨流入超597億元，一舉創下去年4月以來的新高。7月14日，市場延續吸金態勢，單日淨流入超191億元。

 

　　神秘資金進場，寬基指數ETF依舊是本輪資金湧入的核心方向。

 

　　2026年7月13日至14日淨流入前10的ETF依次為（右表）：中證500ETF南方（79億元）、中證1000ETF南方（76億元）、滬深300ETF華泰柏瑞（63億元）、中證1000ETF華夏（47億元）、科創半導體ETF華夏（37億元）、科創50ETF華夏（31億元）、創業板ETF易方達（25億元）、滬深300ETF易方達（22億元）、上證指數ETF富國（22億元）、半導體設備ETF廣發（18億元）。

 

　　對比去年4月7日至8日的抄底行情，當時淨流入前10的ETF分別為：滬深300ETF華泰柏瑞（340億元）、滬深300ETF易方達（232億元）、滬深300ETF華夏（211億元）、滬深300ETF嘉實（152億元）、中證500ETF南方（151億元）、中證1000ETF南方（134億元）、上證50ETF華夏（88億元）、中證1000ETF華夏（81億元）、創業板ETF易方達（72億元）、中證1000ETF廣發（54億元）。

 

　　兩輪行情的資金偏好差異清晰可見：

 

　　去年的抄底資金高度集中於大盤寬基，核心流向滬深300相關ETF。

 

大中小盤同步覆蓋

 

　　本輪資金則選擇了大中小盤的同步覆蓋，中證1000、滬深300、中證500等寬基品種流入更為均衡，同時科創半導體、半導體設備等行業主題ETF也躋身吸金榜前10，呈現出寬基打底、主題加持的特徵。

 

　　從近兩年的市場資金行為來看，每逢市場出現急跌，便有大額資金借道寬基ETF快速入場，這已經成為A股市場相對穩定的交易規律。

 

　　相較於個股，寬基ETF具備持倉透明、流動性充足、風險分散等優勢，匹配機構資金在市場底部區域快速入場的需求。

 

　　7月8日筆者文：「阿爺愛香港」，到昨天（15日）阿爺更顯得大愛無疆，雖是買了A股的ETF，但醒目的你，應該怎跟上。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#交易所交易基金#A股#神秘資金#國家隊資金#匯金#中證1000#滬深300#中證500#南方基金#華泰柏瑞#易方達基金#華夏基金#廣發基金#富國基金#ETF#內地ETF市場
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