歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

12
六月
九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT 亞洲首次展覽 九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT 亞洲首次展覽
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWOR...
推介度：
12/06/2026 - 26/07/2026
01
五月
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
展覽 文化藝術
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度：
01/05/2026 - 31/08/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車
Jetso
著數優惠

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:HomeSquare

　　著數速報！沙田HomeSquare 年度盛事「香港家居折2026」將於 7 月 18 日至 8 月 14 日回歸，推出超 80,000 件激筍家品，包括名牌傢俬、寢具、燈飾及家電低至 $1、$100 及 1 折發售。7月18日開售日當天，首 2,000 名消費滿 $100 或以上的顧客，更可免費獲得雪糕券、免費泊車券、家居小禮品及$50購物禮券。活動期間更設 5 大「連環消費賞」，包括滙豐信用卡消費優惠送高達 $4,100 消費回贈。

 

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

 

　　HomeSquare「香港家居折2026」必搶焦點包括$1 Simplylife Dale 小茶几、$1  magniflex 簡約記憶棉舒壓枕頭、$100 KUKA 單座位按摩梳化、1 折絲漣 Lovelle 床褥，以及1折後、僅需 $1,950 的SIMMONS Darwin 床架！

 

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

 

　　想買得更精明，就要鎖定由 7 月中起分階段解鎖的三大主題週！率先登場的是「家具、室內設計及燈飾週」（ 7 月 19 至 31 日），為大廳與睡房注入獨特靈魂；「電器及精品週」（ 8 月 1 至 7 日），為你全方位搜羅最新智能家電與精緻生活大家品，輕鬆升級科技生活；最後「兒童天地及寢具週」（ 8 月 8 至 14 日）將壓軸亮相，全面照顧孩子的成長空間與大人小童的舒適睡眠質素。

 

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

 

　　「香港家居折2026」更首度引入 Phygital 購物體驗，將 AI 科技結合實體家居設計服務，讓大家可率先預覽家具擺位與整體風格。即日至7 月31日at.home【「AI」回家 Pop Up Store】期間限定店推出「AI智能家居設計服務」，限量開放200個預約體驗名額。顧客只需提供家居現況的相片及心水家居⾵格，專業設計師就可透過AI 科技將想像化成實景，由家具擺位與整體色調都能清晰預覽。活動期間更設 5 大「連環消費賞」、滙豐信用卡消費優惠及開售日消暑福利等，豪送高達 $4,100 消費回贈。

 

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

 

HomeSquare「香港家居折2026」

日期： 即日起至8月14日（7月18日為開售日）

地點： 沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口）

 

「連環消費賞」

日期： 即日起至8月31日

詳情： 消費滿指定金額，即送高達$3,250回贈包括：商戶現金券及購物禮券、Point Dollar、Lalamove $160送貨及幫搬優惠券、順豐速運9折優惠券。

 

滙豐信用卡消費優惠

日期： 即日起至9月14日

詳情： 以滙豐信用卡消費滿$2,500起即賞Point Dollar及商場購物券。

 

Tags:#HomeSquare#沙田#著數優惠#Jetso#Hot Deals
Add a comment ...Add a comment ...
屈臣氏「經典復刻店」正式開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨家限定產品
更多購物兵團文章
屈臣氏「經典復刻店」正式開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨家限定產品

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
123
|
2

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

48%
不會
50%
無意見
2%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處