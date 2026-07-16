沙田HomeSquare家品折︱名牌家具低至1折＋$1茶几/枕頭＋$100按摩梳化＋送購物禮券＋雪糕＋免費泊車

著數速報！沙田HomeSquare 年度盛事「香港家居折2026」將於 7 月 18 日至 8 月 14 日回歸，推出超 80,000 件激筍家品，包括名牌傢俬、寢具、燈飾及家電低至 $1、$100 及 1 折發售。7月18日開售日當天，首 2,000 名消費滿 $100 或以上的顧客，更可免費獲得雪糕券、免費泊車券、家居小禮品及$50購物禮券。活動期間更設 5 大「連環消費賞」，包括滙豐信用卡消費優惠送高達 $4,100 消費回贈。

HomeSquare「香港家居折2026」必搶焦點包括$1 Simplylife Dale 小茶几、$1 magniflex 簡約記憶棉舒壓枕頭、$100 KUKA 單座位按摩梳化、1 折絲漣 Lovelle 床褥，以及1折後、僅需 $1,950 的SIMMONS Darwin 床架！

想買得更精明，就要鎖定由 7 月中起分階段解鎖的三大主題週！率先登場的是「家具、室內設計及燈飾週」（ 7 月 19 至 31 日），為大廳與睡房注入獨特靈魂；「電器及精品週」（ 8 月 1 至 7 日），為你全方位搜羅最新智能家電與精緻生活大家品，輕鬆升級科技生活；最後「兒童天地及寢具週」（ 8 月 8 至 14 日）將壓軸亮相，全面照顧孩子的成長空間與大人小童的舒適睡眠質素。

「香港家居折2026」更首度引入 Phygital 購物體驗，將 AI 科技結合實體家居設計服務，讓大家可率先預覽家具擺位與整體風格。即日至7 月31日at.home【「AI」回家 Pop Up Store】期間限定店推出「AI智能家居設計服務」，限量開放200個預約體驗名額。顧客只需提供家居現況的相片及心水家居⾵格，專業設計師就可透過AI 科技將想像化成實景，由家具擺位與整體色調都能清晰預覽。活動期間更設 5 大「連環消費賞」、滙豐信用卡消費優惠及開售日消暑福利等，豪送高達 $4,100 消費回贈。

HomeSquare「香港家居折2026」

日期： 即日起至8月14日（7月18日為開售日）

地點： 沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口）

「連環消費賞」

日期： 即日起至8月31日

詳情： 消費滿指定金額，即送高達$3,250回贈包括：商戶現金券及購物禮券、Point Dollar、Lalamove $160送貨及幫搬優惠券、順豐速運9折優惠券。

滙豐信用卡消費優惠

日期： 即日起至9月14日

詳情： 以滙豐信用卡消費滿$2,500起即賞Point Dollar及商場購物券。