溫傑星期四｜風水輪流轉科網股今早發威 | 恒指突破兩萬五後市追揸沽？ | 信達與美國藥企達成獨家許可協議！
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
今早（16日）以半導體主導的韓股大跌6%，日股暫時亦跌近3%。資金反追捧港股，恒指今日升幅一度擴大至500點，高見25188，不但突破50天線（約24796）及兩萬五整數關口，更創下自6月5日以來新高。
在個股方面，信達生物宣布與美國藥企Spero達成重磅獨家許可協議，出讓產品大中華區以外的全球權益，交易總額高達11億美元，刺激股價逆市造好，投資者在現階段應如何部署？
影片網址：https://www.youtube.com/live/DLri8PiQKC0?si=LP8XU8h-qHJ180AX
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