如何判斷新股解禁壓力？

近年香港新股市場表現火熱，不少企業均希望趁目前良好的新股市場環境上市，以獲取更高的市場估值，加上近年政策驅動，港交所鼓勵更多創新科技、前沿經濟行業來港上市，因而成就如今新股百花齊放的局面。

但另一方面，新股上市後會有一部分股份處於鎖定期(Lock-up Period)，而鎖定期一過，這些股份就可在二級市場流通，成為潛在被沽出的對象。那麼，投資者可如何知悉手中持有的新股是否面臨較大的解禁壓力？

當新股鎖定期一過，或會面臨沽售壓力。(Shutterstock)

首先，投資者需要留意，新股上市前，或有機構作為基石投資者入股，而基石投資者的鎖定期一般是自上市首日起計算6個月。因此，投資者可回看新股上市的日期，加6個月就是這個解禁壓力的開始時間。其次，投資者不妨做多少少功課，透過新股上市時招股書披露基石投資者的認購股份數目，用這個股份數目乘以目前股份的市場價，就可得知解禁過後面臨的潛在拋售壓力。

此外，投資者亦可關注股份自上市以來的表現。由於基石投資者是透過招股價認購，如果在上市至解禁的6個月時間內，股價累積了顯著的升幅，那麼對於這批基石投資者而言，其具有較大的獲利意願；相反，如果解禁時，股價低於招股價，那麼也有機會降低基石投資者的出貨意願。

除了基石投資者外，控股股東的禁售期亦須留意，聯交所《主板上市規則》10.07條例中有具體規定。對於控股股東而言，新股上市後6個月內不能減持任何股份，而滿6個月後至滿12個月前可減持，但減持幅度限制在不能導致其喪失控股股東地位。至於創業板的禁售期，則較主板更要長一些。

最後，有一些上市企業亦會針對公司董事、高管、員工的持股，作出鎖定安排，鎖定股份的範圍、數目及期限，主要以公司的自行安排為主，投資者亦須加以區分。