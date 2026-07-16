香港迪士尼樂園優惠｜暑假4pm後入園門票$480大小同價＋全新星空匯演＋暢玩Pixar Summer Fest懶人包

今個夏天，想避開最炎熱時段輕鬆暢遊香港迪士尼樂園？7月17日至至8月31日期間，香港居民可專享限時「夏日Chill 爽」4pm門票優惠 ，於下午4時後入園不論大人或小朋友，即可以優惠票價港幣$480，以最Chill爽方式玩盡全新「Pixar Summer Fest」，欣賞全新夢幻「Pixar好友星空匯演」，歎盡打卡美食兼全新精品掃貨！

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迪士尼樂園優惠︱廣場飯店重新開幕！必食迪士尼公主點心＋桂花蜜叉燒＋三眼仔芝麻湯圓超得意＋網上預訂套餐免加一

迪士尼樂園優惠︱成人門票優惠低至$499＋必睇全新Pixar好友星空匯演＋最新美食商品推介

購票方法︰

1 )7月17日起賓客可於香港迪士尼樂園正門入口售票處購買優惠門票

2 )或由7月24日起透過香港迪士尼樂園度假區官方網站購買優惠門票

詳情請參閱官方網站 https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/hkdl/pixar-summer-fest/

成人門票優惠低至$499全日玩

不怕炎熱，想由朝玩到晚，可留意香港居民專享「大人小童價」夏日限時優惠，低至小童票價（港幣$499起）購買1日標準門票更著數！即日起至2026年9月20日，賓客只需於入園 3 天前購票，兩位或以上同遊香港迪士尼樂園，即可以小童票價（港幣$499起）購買1日標準門票，享額外餐飲及商品折扣優惠券。每張門票包括以下園內優惠：商品電子優惠券 1 張：於樂園內之任何商品店單筆交易購物淨額滿港幣$350 或以上可享 9 折， 餐飲電子優惠券 1 張：於小鎮雪糕店單一交易中最少消費淨值滿港幣$100或以上可享港幣 $10 折扣。

必看全新「Pixar好友星空匯演」

整個樂園化身成Pixar好友的遊樂場，一眾《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》、《沖天救兵》等人氣Pixar好友現身陪你打卡之餘，必睇全新夢幻「Pixar好友星空匯演」，全場長約8分鐘，璀璨光影之旅由Pixar故事交織而成的奇妙時刻。Fans還要歎盡打卡美食兼全新精品掃貨，大人小朋友齊齊由日玩到夜童心大爆發 ！

Pixar 水花大街派對！

Pixar 玩餐飽派對（2 位用）$380（已包括加一服務費）

《玩轉腦朋友》甜甜圈$80 (兩件)、幻想世界 美美炸熱狗 $75、小鎮雪糕店 薄荷朱古力味軟雪糕 $65、加利布尼燒烤 《沖天救兵》雞蛋仔 $75

小鎮雪糕店 薄荷朱古力味軟雪糕 $65

《反斗奇兵 5》系列

Pixar 好友爆谷系列

廣場飯店重開必食打卡點心

迪士尼樂園的廣場飯店已重新開幕，樂園搵食又多個選擇，迪士尼匠心點心籠系列的迪士尼公主造型包點造型好可愛，你更不可錯過「Pixar Summer Fest」期間限定的三眼仔芝麻湯圓，打卡滿分讚！此外，餐飲團隊升級了食材及重新演繹多款經典中菜，大推桂花蜜叉燒、番石榴黑豚咕嚕肉及超滋潤椰青肉繡球菌燉雞，火喉十足。即日起，透過香港迪士尼官方網站預訂迪士尼匠心套餐，可享免收加一服務費優惠。