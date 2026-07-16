暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

每逢踏入暑假的七、八月，大銀幕總是特別熱鬧，不少親子電影準時登場，但今年似乎熱鬧得有點失控。幾位動畫界的頂級流量偶像，包括那群講著無人聽得明的外星語、來自《迷你兵團與大怪獸》(MINIONS & MONSTERS)的迷你兵團，以及兩位每年必見、穿梭時空的日本長青樹 —— 柯南的《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（DETECTIVE CONAN THE MOVIE FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY）與多啦A夢的《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》(Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil)，加上近年紅透半邊天的治癒系擔當《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》(Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island)，不約而同集結香港，來個暑假大亂鬥。

黃色笑彈大鬧電影圈：《迷你兵團與大怪獸》(MINIONS & MONSTERS)(7月1日上映)

繼 ４ 年前《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）一群穿牛仔工人褲的 MINIONS ，陪年僅 12 歲的犀利哥展開一段逃亡與成長之旅後，今次決定捨棄犀利哥，將場景直接搬回1920年代的荷里活，更一躍成為電影明星，奈何紅得快，跌得更快，為了東山再起，全新登場的3位主角——占士、亨利及阿德，決定拍攝一部怪獸電影，卻意外釋放極具破壞力的怪獸。在三集《壞蛋獎門人》及首集《迷你兵團》導演皮爾哥菲（Pierre Coffin）回歸執導，故事發展依然是那套「闖禍、崩潰、再嘗試修補」的慣性節奏，用爛 gag 、萌樣大放笑彈之餘，亦暗暗地向荷里活默片時代的殿堂級巨星致敬。電影沒有如《反斗奇兵》說甚麼大道理，純粹讓一家大細入場笑餐飽。

《迷你兵團與大怪獸》劇照

《迷你兵團與大怪獸》劇照

柯南的極速追捕：《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（DETECTIVE CONAN THE MOVIE FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY）(7月9日上映)

睇完迷你兵團的惡搞大龍鳳，緊接而來的就是去到邊都會有案件發生的柯南。今次將戰場由密室移師至高速公路，柯南與少年偵探團以及電單車迷的世良，前往橫濱參加「神奈川摩托車祭典」，途中遇到不明武裝組織駕駛「黑色烈火戰車」在公路上橫衝直撞，意圖累積大量 AI 學習數據，轉售給軍事企業。柯南繼續「靚佬湯」上身與今集的靈魂人物女交通警察荻原千束，在高速公路上演展開多場「生死時速」。連場驚險場面、速度感加上懸疑推理，緊張程度絕對可媲美《Mission: Impossible》。

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》劇照

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》劇照

海底一萬米的冒險：《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》(Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil)(7月16日上映)

今個夏天多啦 A 夢迎來 2D 電影系列第 45 部作品，《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》改編自 1983 年經典作，導演矢嶋哲生這次沒有單純翻炒舊作，而是加入了不少新角色及元素。劇情繼續因大雄而起，他與多啦 A 夢、靜香、胖虎及小夫計劃暑假露營，卻意見分歧，最終決定去用「水底旅行車」與「萬應燈」法寶去海底探險，意外闖入高度文明的海底國家「姆聯邦」，並遇上海底人「希路」。劇情圍繞海底人最忌諱的「鬼岩城」，是前代文明留下的軍事要塞，一旦啟動將導致全球海洋生態滅絕。今次香港更難得地提供雙語版本，除了粵語配音版，更加碼放映日本原聲版，還追加 4DX 版本( 多啦A夢史上首部4D電影)，透過真實感官效果呈現深海環境。

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》劇照

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》劇照

治癒系壓軸登場：《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》(Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island)(8月6日上映)

之前幾部動畫充滿刺激與爆笑元素，來到 8 月登場的 CHIIKAWA，則走心靈治癒兼可愛路線。而從網上表情包走到大銀幕，要帶大家來個輕鬆小冒險。

故事講述某天， CHIIKAWA 與小八在廣場休息時，兔兔突然出現臉上更貼上一張傳單。傳單原來是一封邀請函，寫著「特別島嶼招待」，宣傳字句更寫著誘人字眼「島上的簡單討伐就能獲得 100 倍報酬」、「限定島拉麵與限定甜點，甜的辣的全部實質免費」，出於貪小便宜的心態，出發前往神秘的人魚島，面對未知威脅。

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》劇照

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》劇照

7月部分上映電影：

《迷你兵團與大怪獸》(MINIONS & MONSTERS)上映日期:7月1日

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（DETECTIVE CONAN THE MOVIE FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY）( 7月9日)

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》(Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil)(7月16日)

8月部分上映電影：

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》(Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island)(8月6日)