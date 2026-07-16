歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
九月
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度：
26/09/2026 - 27/09/2026
28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥
娛樂新聞
電影推介

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

娛樂
娛樂
TEXT:Theo

　　每逢踏入暑假的七、八月，大銀幕總是特別熱鬧，不少親子電影準時登場，但今年似乎熱鬧得有點失控。幾位動畫界的頂級流量偶像，包括那群講著無人聽得明的外星語、來自《迷你兵團與大怪獸》(MINIONS & MONSTERS)的迷你兵團，以及兩位每年必見、穿梭時空的日本長青樹 —— 柯南的《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（DETECTIVE CONAN THE MOVIE FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY）與多啦A夢的《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》(Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil)，加上近年紅透半邊天的治癒系擔當《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》(Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island)，不約而同集結香港，來個暑假大亂鬥。

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

 

黃色笑彈大鬧電影圈：《迷你兵團與大怪獸》(MINIONS & MONSTERS)(7月1日上映)

　　繼 ４ 年前《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）一群穿牛仔工人褲的 MINIONS ，陪年僅 12 歲的犀利哥展開一段逃亡與成長之旅後，今次決定捨棄犀利哥，將場景直接搬回1920年代的荷里活，更一躍成為電影明星，奈何紅得快，跌得更快，為了東山再起，全新登場的3位主角——占士、亨利及阿德，決定拍攝一部怪獸電影，卻意外釋放極具破壞力的怪獸。在三集《壞蛋獎門人》及首集《迷你兵團》導演皮爾哥菲（Pierre Coffin）回歸執導，故事發展依然是那套「闖禍、崩潰、再嘗試修補」的慣性節奏，用爛 gag 、萌樣大放笑彈之餘，亦暗暗地向荷里活默片時代的殿堂級巨星致敬。電影沒有如《反斗奇兵》說甚麼大道理，純粹讓一家大細入場笑餐飽。

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《迷你兵團與大怪獸》劇照

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《迷你兵團與大怪獸》劇照

 

柯南的極速追捕：《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（DETECTIVE CONAN THE MOVIE FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY）(7月9日上映)

　　睇完迷你兵團的惡搞大龍鳳，緊接而來的就是去到邊都會有案件發生的柯南。今次將戰場由密室移師至高速公路，柯南與少年偵探團以及電單車迷的世良，前往橫濱參加「神奈川摩托車祭典」，途中遇到不明武裝組織駕駛「黑色烈火戰車」在公路上橫衝直撞，意圖累積大量 AI 學習數據，轉售給軍事企業。柯南繼續「靚佬湯」上身與今集的靈魂人物女交通警察荻原千束，在高速公路上演展開多場「生死時速」。連場驚險場面、速度感加上懸疑推理，緊張程度絕對可媲美《Mission: Impossible》。

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》劇照

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》劇照

 

海底一萬米的冒險：《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》(Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil)(7月16日上映)

　　今個夏天多啦 A 夢迎來 2D 電影系列第 45 部作品，《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》改編自 1983 年經典作，導演矢嶋哲生這次沒有單純翻炒舊作，而是加入了不少新角色及元素。劇情繼續因大雄而起，他與多啦 A 夢、靜香、胖虎及小夫計劃暑假露營，卻意見分歧，最終決定去用「水底旅行車」與「萬應燈」法寶去海底探險，意外闖入高度文明的海底國家「姆聯邦」，並遇上海底人「希路」。劇情圍繞海底人最忌諱的「鬼岩城」，是前代文明留下的軍事要塞，一旦啟動將導致全球海洋生態滅絕。今次香港更難得地提供雙語版本，除了粵語配音版，更加碼放映日本原聲版，還追加 4DX 版本( 多啦A夢史上首部4D電影)，透過真實感官效果呈現深海環境。

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》劇照

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》劇照

 

治癒系壓軸登場：《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》(Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island)(8月6日上映)

　　之前幾部動畫充滿刺激與爆笑元素，來到 8 月登場的 CHIIKAWA，則走心靈治癒兼可愛路線。而從網上表情包走到大銀幕，要帶大家來個輕鬆小冒險。

　　故事講述某天， CHIIKAWA 與小八在廣場休息時，兔兔突然出現臉上更貼上一張傳單。傳單原來是一封邀請函，寫著「特別島嶼招待」，宣傳字句更寫著誘人字眼「島上的簡單討伐就能獲得 100 倍報酬」、「限定島拉麵與限定甜點，甜的辣的全部實質免費」，出於貪小便宜的心態，出發前往神秘的人魚島，面對未知威脅。

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》劇照

 

暑假親子電影速遞：迷你兵團 MINIONS 對決三大日漫！柯南、多啦A夢與 CHIIKAWA 激鬥

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》劇照

 

7月部分上映電影：

 

《迷你兵團與大怪獸》(MINIONS & MONSTERS)上映日期:7月1日

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（DETECTIVE CONAN THE MOVIE FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY）( 7月9日) 

《電影多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》(Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil)(7月16日)

 

8月部分上映電影：

 

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》(Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island)(8月6日)

 

Tags:#娛樂新聞#電影推介#暑假檔期#Chiikawa#多啦A夢#柯南#迷你兵團#親子電影
Add a comment ...Add a comment ...
7月暑假新戲速遞｜Tom Holland分身大戰《蜘蛛俠》、《奧德賽》，同場硬撼《愛你致死不渝》與《魔海奇緣》
更多娛樂文章
7月暑假新戲速遞｜Tom Holland分身大戰《蜘蛛俠》、《奧德賽》，同場硬撼《愛你致死不渝》與《魔海奇緣》

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
98
|
1

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

48%
不會
51%
無意見
1%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處