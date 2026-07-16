日菲來台海「越界」，中國向美國「問界」

五月中旬北京舉行「習特會」之際，本欄一再強調這是場「定江山」的重要峰會。何為「定江山」？就是在美國特朗普政府不斷攪動國際亂局的情況下，北京已經不得不跟他訂明楚河漢界，以防兩國進一步滑向「修昔底德陷阱」。

美國聯合日本、菲律賓舉行連場軍事演習。（美聯社）

在這場峰會上，北京提升了對台海紅線的表述，指出：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」

日菲搶先定江山

在此前提下，中美雙方同意，將中美兩強重新定義為「建設性戰略穩定關係」。然而，習特會結束才一個多星期，反倒是日本和菲律賓高調跑到台東來「定江山」了。他們宣布「啟動」專屬經濟區(EEZ)及大陸礁層海洋邊界談判，赤裸裸欲把台東海域收歸囊中。

一波未平，一波又起，至上周颱風巴威吹襲期間，日本高市內閣又操演了一場侵擾台海的把戲。當時，海上保安廳「寒梅」、「竹富」和「伊良部」3艘大型巡邏船，沒有返回琉球群島附近的母港，反而以「避風」為由「進入」台灣海峽。進入也就算了，這三艘巡邏船據報還由北、中至南，呈縱向一字排開，盡顯日本艦隻在台海的存在。

陳斌華痛批谷立言以「太上皇」自居。（互聯網）

無論是日菲台東劃界，還是日本巡邏船「進入」台海避風，都引發了北京的強烈反彈。中國外交部直指，日本是以「避風」等藉口為名，「行政治挑釁和危害中國主權安全之實」。然而高市內閣卻不為所動，反指是在中日關係惡化的背景下，中方神經過敏。

這種回應算是「斯文」了，如果時光倒流一百年，中方的抗議會換來日方何種報復，必定不堪設想。可以參照的是，日人矢板明夫最近居然在中國台灣表達不滿，稱很多台灣人數不出「19位日本總督的姓名」，稱這是「台灣歷史教育最大的缺憾。」其殖民入侵者的兇惡嘴臉可見一斑。

基於日本在二戰投降後，已經將侵佔的台島歸還中國，並實施和平憲法，不得對外軍事擴張的事實，它如今推動擴軍，拉著菲律賓來侵擾台海，重返擴張道路，顯然已經在《聯合國憲章》的敵國條款上走鋼線，是屬於推翻二戰罪責的「越界」行為。問題在於，高市居然敢拉動菲律賓跑到台東來「定江山」，她哪來這麼大的膽子？

美國激活日本軍國主義復辟

這背後撐腰的力量，當然就是美國。事實上，美國並不僅僅是在幕後撐腰，且積極走出台前，配合日菲的越界行為。除了以中國為假想敵，在第一島鏈拉動連場多國軍演，「美國在台協會AIT」台北辦事處處長谷立言，還在本月2日公開為台島引戰，聲稱台島應打造成遍布無人機的「蜂巢」。

本月8日，國台辦發言人陳斌華以罕有地力度點名批谷，直斥他把自己當成台島的「太上皇」，企圖把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」。然而美方卻並沒有收斂，又過了不到一周，美國率領菲、日等合共14國，發表所謂「南海仲裁」10周年聯合聲明，為菲律賓在南海的擴張站台。

美國推動台島擴軍，打造無人機蜂巢。（美聯社）

至為明顯的是，美國特朗普政府作為意識型態極右翼的政治勢力，目前正全力在西太平洋激活日本軍國主義復辟，積極引導台海成為潛在代理人戰場。其特點是：一、套用北約擠壓俄羅斯的方式，逼迫中國在台海展開軍事行動，從而捲入一場漫長的消耗戰。

俄烏戰爭已打了四年半，不僅超過了一次大戰的時間，且俄羅斯在北約偵察手段、AI技術和烏克蘭無人機的新型協同進攻下連連破防，連首都莫斯科和位於西伯利亞的石油設施都遇到襲擊，嚴重擾亂俄羅斯的石油經濟。這一「戰果」，恐怕已助長美國及日、菲等對華鷹派盟友，在台海套用同樣的戰略思路。

二、美方在台海複製烏克蘭戰場的圖謀，獲得日、菲及台島民進黨政府的積極配合，其整體形勢是，延第一島鏈北端日本一側，有美日軍事同盟布陣，日本自衛隊近月已升高敵對姿態，公然操練擊沉解放軍遼寧號航母；南端的菲律賓不僅和美國有軍事同盟，且是東盟成員國，可謂牽一髮動全身。如果中國和菲律賓爆發衝突，必然對《南海行為準則》的推進構成影響。

這就是日菲敢於來台東挑事的根本原因--無論是東京和馬拉尼都認定，北京為避免與美軍直接爆發對抗，或是危及中國和東盟的關係，最終仍只會把軍事力量的矛頭指向台島。而島內也正在積極配合，把自己武裝成刺蝟、豪豬，或是蜂巢，利用司法手段打壓統派，並有系統地清洗中華文化。凡此種種，其實和俄烏開戰前，澤連斯基政府推行的各種反俄措施如出一轍。

美國無實力限止台海衝突範圍

那麼，北京會按照美國的戰略思路行事嗎？也許。只要有足夠的實力與意志，總不能排除北京在統一台灣的問題上「明知山有虎，偏向虎山行」。然而，美國能否像對付俄羅斯般，把戰場牢牢控制在其預想區域，恐怕就令人生疑了。

眼看美、日、菲當前的各種動作，北京當然知道，美國才是中國周邊安全形勢的最大亂源。因此，在日菲來台東「越界」之後，她也對美國發起了一場「問界」。甚麼是「問界」？既然美國決意不按二戰後的國際規則行事，那麼中、美、日、菲等各國間本來的邊界就面臨模糊和失效了。

解放軍核潛艇發射巨浪3型洲際導彈。（互聯網）

於是就要投石問路，探尋新的邊界，而這場「問界」，肯定不會比以往的邊界更保守。本月6日，中國海軍一艘核戰略潛艇從渤海向萬里之外的南太平洋試射了一枚巨浪3型洲際導彈。從戰略意義上來說，這個距離就是北京問界的最遠端，而台海可以說就是最近的一端。

事實上，如果中國核潛艇進入深藍海域的話，它搭載的巨浪3將可以覆蓋更遠的地方。中美間將透過核戰略再平衡的方式，來達致新的「戰略穩定關係」。但中美將對「穩」字各有定義，從美國的角度來說，這意味著穩守其利益，避免直接捲入與中國的戰爭；對於中國來說，則意味著穩定台海局勢，阻止美國以各種方式製造動亂。

至於日本和菲律賓，近來中國學者已陸續對日本南端的琉球群島，和菲律賓北端巴丹群島的歸屬提出異議。如果這場「問界」持續下去，日、菲將因為其染指台海，而遭受難以彌補的損失。一如本世紀初，哪有人會料到中國電動車會跑贏日本車，如今中方的「問界」，誰敢說全然無可能？