nana’s green tea首次推出月餅禮盒：迷你抹茶軟心奶皇、迷你焙茶麻糬奶皇  早鳥77折優惠

日本人氣連鎖茶室nana’s green tea香港店今年將會首度推出「迷你奶皇月餅禮盒」，日式的包裝設計既獨特又有心思，內藏4各有特色的和風口味月餅，送禮自用都適宜。另外為慶祝品牌創立25週年，香港兩間分店於即日至8月30日期間，推出全新的夏日限定抹茶甜品，抹茶控絕對不能錯過！

nana’s green tea全新「迷你奶皇月餅禮盒」共有4款口味，包括迷你麻糬蛋黃奶皇、迷你焙茶麻糬奶皇、迷你抹茶軟心奶皇及迷你黑芝麻奶皇，而禮盒設計融入日本傳統友禪染工藝，以繽紛花卉圖紋點綴，為送禮添上一抹優雅東瀛韻味，細緻演繹團圓與溫馨的節日氛圍。

「迷你奶皇月餅禮盒」定價為港幣268元，將由2026年7月20日起接受預購。凡於2026年8月31日前訂購，更可享早鳥優惠價每盒港幣208元。成功訂購的顧客可於2026年9月1日至25日期間，憑實體月餅兌換券於nana’s green tea位於啟德及黃竹坑的分店兌換月餅禮盒。

nana’s green tea「迷你奶皇月餅禮盒」 每盒$268

迷你麻糬蛋黃奶皇：以柔滑如絲的蛋黃奶皇，包裹軟糯的麻糬，呈現鹹香與甜潤交織的誘人食味。

迷你焙茶麻糬奶皇：結合香甜奶皇與焙茶的烘焙香氣，為細膩的麻糬內餡注入溫潤的堅果香，展現獨特的日式風情。

迷你抹茶軟心奶皇：香濃軟滑的奶皇與優質抹茶的溫和醇厚匹配無比，茶香出眾，抹茶愛好者難以抗拒。

迷你黑芝麻奶皇：巧妙融合黑芝麻的堅果香及幼滑奶皇，口感順滑細膩，甜而不膩。

為慶祝品牌成立25週年，nana’s green tea香港店推出限定週年慶菜單，包含3款抹茶甜點及1款夏日鹹食，當中的抹茶新作更是特別與日本百年老店「宇治山政小山園」合作。

焦點是「抹茶曲奇奶昔．朱古力醬」，以濃郁柔滑的抹茶奶昔為基底，再層層鋪上清爽彈牙的抹茶果凍、酥脆的Lotus Biscoff餅乾及絲滑的抹茶忌廉，最後淋上誘人的朱古力醬，以甜美巧思平衡醇厚茶香的微甘餘韻。

「極．抹茶生朱古力芭菲」嚴選風味濃醇的抹茶，交織綿密的抹茶軟雪糕及晶瑩的抹茶果凍，成就茶香滿溢的精美傑作。為豐富口感層次，此芭菲更加入軟糯的白玉、香脆的玄米片及Lotus Biscoff餅乾，並綴以朱古力醬及忌廉，成就雙重滿足視覺及味覺的甜品享受。

「三重抹茶軟雪糕」以nana’s green tea的招牌宇治山政小山園抹茶設計，口感軟綿滑順的抹茶軟雪糕風味濃重，並澆上特濃抹茶醬及灑上日本純抹茶粉，以三重茶香匠心鋪陳，帶來悠長細膩的回甘茶韻。

「抹茶曲奇奶昔．朱古力醬」$58、「極．抹茶生朱古力芭菲」$108、「三重抹茶軟雪糕」$52

此外，是次週年慶菜單還有別具夏日色彩的鹹食「韓風生鮪魚拌溫泉玉子丼」，設計靈感源自韓國料理中的經典生拌，以醃漬鮪魚搭配溫泉蛋，配以生薑醬油，為菜式提鮮，帶來清爽開胃、融會韓日特色的飯食之選。

韓風生鮪魚拌溫泉玉子丼 $158

nana’s green tea啟德店

地址：AIRSIDE B128號舖

營業時間：12nn-9:30pm

nana’s green tea黃竹坑店

地址：THE SOUTHSIDE 2樓206-207號舖

營業時間：11:30am-10pm

nana’s green tea

網址：https://www.cafedecogroup.com/zh-hk/brand/nana's%20green%20tea/