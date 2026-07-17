AI職場反思︱AI如放大鏡人才重新洗牌，必備判斷力與清晰思維助你突圍

每次我開AI 課，最多人問的一條問題都是同一句：「Leonard，AI 咁勁，我份工係咪好快冇咗？」

我明白那種擔心。但我通常同學生講：「你可能問錯咗問題。至少喺可見嘅將來，AI 唔會直接『取代』你——真正會取代你，係坐喺你隔鄰、同你做緊同一份工，但識用 AI 的同事。」

這個分別，好重要。

AI 唔係取代人，是將人才重新洗牌

為甚麼這樣說？因為 AI 現時的能力，尚未去到可以獨立、完整、負責任地取代一份工。AI會出錯、會亂噏、會不明白你公司的實際情況。AI需要一個人指揮它、審查它、為它的成品負責。

所以短期內發生的，不是「AI 取代人」，而是「洗牌」——同一份工，以前要三個人做，現時一個識用 AI 的人加一部電腦就做好。老闆不會出三份糧養三個人。於是被淘汰的兩個員工，不是輸給 AI，而係輸給那個「一個人做到三個人」工作量的同事。

畫面其實好平凡。一間公司的市場部，本來要幾個人分頭寫文案、砌圖、做簡報、跟進客戶；今日只要一個同事識用 AI，幾分鐘可做出十個文案版本、一句話生成宣傳圖、把會議錄音轉成一份會議紀錄——一個人的產出支撑整個部門。公司要慳成本，最先被問「你嘅崗位仲需唔需要」，不會是識用 AI的同事。這個過程，不會有大新聞、不會有機械人行入你公司開除你——情況卻靜悄悄地每一日在發生。

AI 是一塊放大鏡？

要理解這件事，你要明白 AI 的本質：它係一塊放大鏡，而非一個獨立的腦袋。

放大鏡自己沒有甚麼好看，放大鏡只是將你放在鏡下的東西，放大。你給AI一個清晰的想法、一個好的判斷、一份紮實的專業，AI就將你的能力放大十倍——你一個人，做到以前一隊人先做到的事情。但你給AI一些模糊、混亂、冇料的資訊，AI一樣照放大——放大你的錯、你的平庸、你的得過且過。

換句話講，AI 不會將一個庸才變天才，它只會將本來「有料」的人推得更前，同時將本來「冇料」的人，暴露得更快。

我唔識程式、唔識剪片，但今日全部做到

我用自己做例子。老實同你講：我唔識寫程式、唔識砌複雜 Excel、唔識剪片、唔識整網站。以前這些東西，我會付錢外判工作，或索性放棄。

但今時今日，我全部做到。想整個工具幫學生計算，我叫 AI 寫段程式，AI寫；想整教學片，我同 AI 講構思，AI幫我剪；想開新網站，我描述網頁架構，AI砌好網站。以前要等外判、要夾錢、要拖幾個星期才有的東西，現時一個下午已經完成。不是因為我一夜之間學懂這些技術，而是因為我懂得做另一件事——清清楚楚講出我想要甚麼，然後有能力判斷 AI 交回來的東西是否正確、好或不好、是否可以「出街」。

重點是︰AI 放大到我，並不是因為我手藝變好，而是因為我本身擁有的判斷——知道自己要甚麼、分得出好與壞的能力——被AI放大。我唔識揸筆，但我識指揮一枝識自己郁的筆。這個亦是之前提及：同AI 溝通，本質跟同人交帶事情一模一樣，你講得愈清、睇得愈準，AI就做得愈到位。

同一塊放大鏡，亦會放大你的無能

不過，我要老實講另一面：同一塊放大鏡，放於另一個人手上，可以是一場災難。

如果你根本不知道自己想要甚麼，AI 只會將你的混亂，放大成一堆睇落好靚，但實情是廢的東西；如果你沒有能力判斷對錯，AI 虛構的假數據、「老作」的出處，你會照抄照相信，還要抄得又快又多，失誤比以前更徹底。以前一個做事不用心的人，一日做十件馬虎工作；運用 AI後他一日做一百件馬虎工作。

放大鏡從來不講人情。你「有料」，AI放大你的價值；你「冇料」，AI放大你的可有可無。

真正拉開差距，唔係你識唔識㩒個掣

所以講到底，AI 時代真正拉開人與人差距，不是「你識唔識用AI工具」那個掣，人人三分鐘學識。真正的分野，是兩樣放大鏡放大不到、而你本身擁有的東西：

一、你是否擁有一個清晰頭腦，知道自己想要甚麼；

二、你是否有判斷力，睇得出 AI 提供的資料「是金或是沙」。

以上兩項才是你在 AI 面前的真正本錢。工具人人有得用，但不是人人於放大鏡之下，都可以放得大。

好消息是，這兩項能力可以練習。你不用去學寫程式、學做設計——你要練的是「講清楚自己想要甚麼」同「開口問、開口駁」。多用 AI 幫你做真實的工作，一次又一次，逼自己想清楚要求、逼自己選擇哪一個版本較好、逼自己捉AI錯處——持續練習，你放大鏡下面的東西，就會愈來愈實淨。這個練習，不用等公司開班、政府資助，你今日已經可以自己開始。

所以與其問「AI 會唔會取代我」，不如問自己另一條問題：

如果 AI是一塊放大鏡，它現時把你放大，是一個有想法、有判斷、愈用愈值錢的人；或是一個人云亦云、愈照得清愈見底的人？

在你的工作被人取代之前，你還有有幾多時間，去成為前者？

Leonard Lam

香港AI培訓學院

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