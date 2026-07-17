歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
九月
啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
文化藝術 音樂會
啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度：
16/09/2026
03
七月
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌 中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌
大型盛事 商場活動
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經...
推介度：
03/07/2026 - 31/03/2027
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
AI職場反思︱AI如放大鏡人才重新洗牌，必備判斷力與清晰思維助你突圍
數碼創科

AI職場反思︱AI如放大鏡人才重新洗牌，必備判斷力與清晰思維助你突圍

AI實戰室
Leonard Lam
AI實戰室

　　每次我開AI 課，最多人問的一條問題都是同一句：「Leonard，AI 咁勁，我份工係咪好快冇咗？」

 

　　我明白那種擔心。但我通常同學生講：「你可能問錯咗問題。至少喺可見嘅將來，AI 唔會直接『取代』你——真正會取代你，係坐喺你隔鄰、同你做緊同一份工，但識用 AI 的同事。」

 

　　這個分別，好重要。

 

AI 唔係取代人，是將人才重新洗牌

 

　　為甚麼這樣說？因為 AI 現時的能力，尚未去到可以獨立、完整、負責任地取代一份工。AI會出錯、會亂噏、會不明白你公司的實際情況。AI需要一個人指揮它、審查它、為它的成品負責。

 

　　所以短期內發生的，不是「AI 取代人」，而是「洗牌」——同一份工，以前要三個人做，現時一個識用 AI 的人加一部電腦就做好。老闆不會出三份糧養三個人。於是被淘汰的兩個員工，不是輸給 AI，而係輸給那個「一個人做到三個人」工作量的同事。

 

　　畫面其實好平凡。一間公司的市場部，本來要幾個人分頭寫文案、砌圖、做簡報、跟進客戶；今日只要一個同事識用 AI，幾分鐘可做出十個文案版本、一句話生成宣傳圖、把會議錄音轉成一份會議紀錄——一個人的產出支撑整個部門。公司要慳成本，最先被問「你嘅崗位仲需唔需要」，不會是識用 AI的同事。這個過程，不會有大新聞、不會有機械人行入你公司開除你——情況卻靜悄悄地每一日在發生。

 

AI 是一塊放大鏡？

 

　　要理解這件事，你要明白 AI 的本質：它係一塊放大鏡，而非一個獨立的腦袋。

 

　　放大鏡自己沒有甚麼好看，放大鏡只是將你放在鏡下的東西，放大。你給AI一個清晰的想法、一個好的判斷、一份紮實的專業，AI就將你的能力放大十倍——你一個人，做到以前一隊人先做到的事情。但你給AI一些模糊、混亂、冇料的資訊，AI一樣照放大——放大你的錯、你的平庸、你的得過且過。

 

　　換句話講，AI 不會將一個庸才變天才，它只會將本來「有料」的人推得更前，同時將本來「冇料」的人，暴露得更快。

 

我唔識程式、唔識剪片，但今日全部做到

 

　　我用自己做例子。老實同你講：我唔識寫程式、唔識砌複雜 Excel、唔識剪片、唔識整網站。以前這些東西，我會付錢外判工作，或索性放棄。

 

　　但今時今日，我全部做到。想整個工具幫學生計算，我叫 AI 寫段程式，AI寫；想整教學片，我同 AI 講構思，AI幫我剪；想開新網站，我描述網頁架構，AI砌好網站。以前要等外判、要夾錢、要拖幾個星期才有的東西，現時一個下午已經完成。不是因為我一夜之間學懂這些技術，而是因為我懂得做另一件事——清清楚楚講出我想要甚麼，然後有能力判斷 AI 交回來的東西是否正確、好或不好、是否可以「出街」。

 

　　重點是︰AI 放大到我，並不是因為我手藝變好，而是因為我本身擁有的判斷——知道自己要甚麼、分得出好與壞的能力——被AI放大。我唔識揸筆，但我識指揮一枝識自己郁的筆。這個亦是之前提及：同AI 溝通，本質跟同人交帶事情一模一樣，你講得愈清、睇得愈準，AI就做得愈到位。

 

同一塊放大鏡，亦會放大你的無能

 

　　不過，我要老實講另一面：同一塊放大鏡，放於另一個人手上，可以是一場災難。

 

　　如果你根本不知道自己想要甚麼，AI 只會將你的混亂，放大成一堆睇落好靚，但實情是廢的東西；如果你沒有能力判斷對錯，AI 虛構的假數據、「老作」的出處，你會照抄照相信，還要抄得又快又多，失誤比以前更徹底。以前一個做事不用心的人，一日做十件馬虎工作；運用 AI後他一日做一百件馬虎工作。

 

　　放大鏡從來不講人情。你「有料」，AI放大你的價值；你「冇料」，AI放大你的可有可無。

 

真正拉開差距，唔係你識唔識㩒個掣

 

　　所以講到底，AI 時代真正拉開人與人差距，不是「你識唔識用AI工具」那個掣，人人三分鐘學識。真正的分野，是兩樣放大鏡放大不到、而你本身擁有的東西：

 

　　一、你是否擁有一個清晰頭腦，知道自己想要甚麼；

 

　　二、你是否有判斷力，睇得出 AI 提供的資料「是金或是沙」。

 

　　以上兩項才是你在 AI 面前的真正本錢。工具人人有得用，但不是人人於放大鏡之下，都可以放得大。

 

　　好消息是，這兩項能力可以練習。你不用去學寫程式、學做設計——你要練的是「講清楚自己想要甚麼」同「開口問、開口駁」。多用 AI 幫你做真實的工作，一次又一次，逼自己想清楚要求、逼自己選擇哪一個版本較好、逼自己捉AI錯處——持續練習，你放大鏡下面的東西，就會愈來愈實淨。這個練習，不用等公司開班、政府資助，你今日已經可以自己開始。

 

　　所以與其問「AI 會唔會取代我」，不如問自己另一條問題：

 

　　如果 AI是一塊放大鏡，它現時把你放大，是一個有想法、有判斷、愈用愈值錢的人；或是一個人云亦云、愈照得清愈見底的人？

 

　　在你的工作被人取代之前，你還有有幾多時間，去成為前者？

 

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/

 

Tags:#AI#職場#數碼創科
Add a comment ...Add a comment ...
AI實用攻略︱識用 AI =打字問問題？從 Prompt 到 Harness AI三代演化，2026年職場必備AI技能解析
更多AI實戰室文章
AI實用攻略︱識用 AI =打字問問題？從 Prompt 到 Harness AI三代演化，2026年職場必備AI技能解析

投票區

美伊戰火再升級 霍爾木茲海峽再度關閉
117
|
2

你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？

47%
不會
51%
無意見
2%
投票期：2026-07-13 ~ 2026-08-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處