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上月中，著名經濟學家、中國人民好友薩克斯教授(Jeffrey Sachs)的夫人Sonia Sachs醫生傳來電郵，告之薩克斯與他的一位朋友、全球投資人仲雷(Patrick Zhong)，剛開始一項壯舉。
國際評論

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　上月中，著名經濟學家、中國人民好友薩克斯教授(Jeffrey Sachs)的夫人Sonia Sachs醫生傳來電郵，告之薩克斯與他的一位朋友、全球投資人仲雷(Patrick Zhong)，剛開始一項壯舉。

 

經濟大師駕比亞迪，沿絲路來港

 

　　二人從6月12日至7月26日共43天，駕駛著比亞迪騰勢(Denza)汽車，從羅馬出發，共將經12個國家、31個中途站，全程共行1.5萬公里，沿著古代的陸上絲綢之路，進入草原的終結之地——中國的霍爾果斯，再經烏魯木齊、敦煌、西安、洛陽、蘇州、上海、深圳，經歷「陸上長路，終抵滄海」，到達香港。據此行程，本月底車隊會進入香港，若他們在港搞個活動，報告他們的所見所聞，對港人是有益有建設性之事。

 

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

薩克斯教授（圖）與全球投資人仲雷，沿著古代的陸上絲綢之路，從羅馬來港。(AP)

 

　　這麼大型的活動，當然需要沿路政府高層支持才可能實現。我不認識仲雷，但薩克斯是個超級大忙人，用一個半月搞一項活動，時間成本極高昂，他們這樣做，當然大有深意，絕非只是普通旅遊這麼簡單。他們把此計劃定性為「和平之旅」，又名之為「馬可．波羅之旅——和平．文化．可持續發展」，沿著馬可．波羅的足迹，「橫跨一個分裂的世界——並證明它依然能被共同跨越」。

 

　　上一次收到他們的電子明信片，他們已參觀過烏茲別克的古城希瓦(Khiva)，薩克斯對此地的建築、文化，非常著迷，這裏是古代絲綢之路的一個重要節點，是文化、民族的熔爐，花剌子模、波斯、突厥、蒙古、帖木兒帝國、烏茲別克、俄羅斯等地的人民都曾在此生活過。這裏建立過的天文台，其天象觀察曾領先歐洲多年，其成果亦幫助過開普勒(Johannes Kepler)、牛頓(Isaac Newton)等西方科學大師。不到這些地方，便難以理解及欣賞古代各國人民卓越的成就及貢獻，甚至會因自己的無知自大而敵視別人。

 

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

烏茲別克的古城希瓦，在古代絲綢之路中是文化與民族的熔爐。(Shutterstock)

 

　　眾所周知，美國曾在世界多處地方發動戰爭，我相信部分原因正是美國人民對世界很不了解，除了加拿大及墨西哥外，大多數美國人根本沒有到過其他國家，也不懂別國的語言。2024年，只有48%的美國人有美國護照，沒有護照的，除了加拿大及墨西哥外，到處都去不了，哪能認識世界？

 

古代縱有戰爭，歐亞貿易照進行

 

　　在這個和平之旅的網頁中，我見到港人熟悉的電影服裝藝術家葉錦添的訪問，大談文化如何影響服飾。他們在烏茲別克的另一站是撒麻爾罕城(Samarkand)，此城乃歷史上重要的城市，大多數港人雖不熟悉，但其實他們在電視劇或武俠小說中已曾見過，只是記不起來。此城在《射鵰英雄傳》出現過，正是郭靖幫助成吉思汗攻打的城市，郭靖聽從黃蓉之計，用帳篷作降落傘，過萬士兵從城外千丈高山上跳入城中，破了此城。

 

　　歷史上是有蒙古大軍滅掉花剌子模，但傘兵一說當然只是想象。我查過撒麻爾罕城附近的地形圖，此地頗平坦，要找高一點的山，要到近百公里以外，哪有高山可供傘兵攻城？另外，亦無西毒歐陽鋒在此地遭受三次打擊！讀者不信，可組旅行團，到此一遊。華山絕頂因有刻著「華山論劍」的石碑，終年遊人不絕，我在此拍照時，幾乎被爭著在碑前舞劍拍照的遊客一劍刺中，但在撒麻爾罕城，恐怕找不到城外那個在《射鵰》37回出現的山峰。

 

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

烏茲別克的撒麻爾罕城，曾在《射鵰英雄傳》出現過。(AP)

 

　　薩克斯等人的和平之旅，最重要的目的是通過認識、了解，而尊重別人，從而促進和平。我們要知道，絲綢之路在古代並不是和平無戰爭，但連接歐亞的貿易依然能夠進行著。這對我們這個時代便發出了一個拷問：我們會否連古人也比不上，老是盤算著怎樣去打仗，不理會人民的和平共處、文化科技互相交流？

 

　　此種遊歷除了促進和平外，我相信另有一種效果，便是可幫助我們認知世界。我讀中一時，國文課有篇課文叫《學問與遊歷》，短短幾百字的文言文便道盡了遊歷的必要性。「獨居斗室、左圖右史」，當然對學問也有幫助，但世間事物，「求諸文字，恒不如親見之真切」。此文不知何時，已不見於香港初中課程，十分遺憾，幸好在網上容易找到。我3年前也是本著此意，開車跑了萬多公里，遊歷美國各州，亦覺多了解了美國的國情，下筆評論，更具信心。

 

了解「帶路」文化，多遊覽拓經濟

 

　　深度遊歷的重要性，最近又體現在鄭鎮炎兄的壯舉中，他以73之齡，徒步行走250天，走了6032公里。走了甚麼路？是重走紅軍「長征」之路。有此毅力，我十分佩服，其所見所聞，可在書展購買他的《雄關漫道》一書自行閱讀。

 

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

行政長官李家超在哈薩克與其貿易和一體化部部長沙卡利耶夫會面，就持續深化兩地貿易合作交流意見。（政府新聞處圖片）

 

　　以我觀察，港人除了對只佔全球人口12%的西方社會稍有認識外，對餘下擁有88%人口的國度認知嚴重不足，對「一帶一路」沿線國家的情況更是十分陌生。特區政府月前組團訪問中亞，是好的開端，但民間要追上來。大學多招收「一帶一路」國家的學生，港人多組旅行團到這些地方遊覽，工商界多去尋找商機，對經濟發展及和平都有幫助。

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

【知識庫】在中亞新市場，香港有何商機？

 

　　—近期特區政府與商界代表團已和哈薩克、烏茲別克簽署逾96份合作協議，涉及金額逾16.5億美元。

　　—金融方面，受中亞國企私有化浪潮推動，企業尋求在港上市或融資。港交所與阿斯塔納國際交易所合作，推動跨境上市互認。

　　—哈薩克正建設中歐班列過境樞紐，烏茲別克在推動中吉烏鐵路。香港可提供「樞紐對樞紐」模式，連接中亞內陸物流與全球市場。

　　—中亞擁有豐富的礦產與黃金儲備，而香港正打造國際黃金交易中心與大宗商品交易生態圈，與烏茲別克、哈薩克的資源優勢契合。

　　—專業服務方面，香港普通法體系與國際仲裁經驗，能支援中亞國家優化營商環境。

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#絲綢之路#薩克斯#仲雷#旅行和探險#文化交流#經濟貿易#經濟發展#國際關係#和平倡議#羅馬#香港#希瓦#撒馬爾罕#一帶一路#中亞#哈薩克#烏茲別克#鄭鎮炎#美國
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