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AH冰火兩重天
股市動向

AH冰火兩重天

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指昨日（17日）收漲1.3%，險守25000關，滬指跌1.9%，失守3900關，何致此。

 

　　港股三大指數昨日早盤高開高走齊創逾1個月新高，午後震盪走低漲幅收窄，恒指一度下破25000點關口。早盤一度漲超3%的恒生科技指數最終收市漲2%，早盤一度漲超2%的恒指、國指分別收漲1.3%、1.6%，恒指險守25000點關口。全天成交額較前日（16日）有所放量，南下資金全日淨買入港股50.4億元。

 

　　A股主要指數昨日表現低迷，滬指收市跌1.9%報3882點，深證成指跌2%，創業板指跌3%，北證50跌2.7%，科創50指數跌4%。全市場成交額24189億元人民幣，較上日縮量1685億元人民幣，全市場超2800隻個股下跌。

 

　　兩市昨表現有異，是因為兩市的股類有異。

 

　　盤面上，外圍重挫疊加高位減倉壓力，存儲芯片概念重挫，千億市值龍頭德明利(深:001309)連續2日跌停，長電科技(滬:600584)、兆易創新(滬:603986)等十餘股跌停；PCB概念回調，華工科技(深:000988)、中材科技(深:002080)等跌停；培育鑽石板塊下挫，惠豐鑽石(京:920725)跌超9%，黃河旋風(滬:600172)跌超8%；油氣、化工、煤炭板塊跌幅居前。

 

　　這些跌的股類，在H股中是沒有的，所以港股就免去了這些拖累。

 

　　另方面，H股中的科網股（在A股中沒有的）昨日就因千問AI整合至Apple智能，阿里巴巴(09988)漲3.1%創逾1個月新高；據報為蘋果智能提供AI搜索功能，百度(09888)漲2.6%；小米(01810)漲超6%，快手(01024)、美團(03690)漲超4%，騰訊(00700)漲超2%。

 

　　科網股如表現飄忽，可考慮壽險股。

 

　　7月13日、14日，A股兩大壽險龍頭新華保險(滬:601336)、中國人壽(滬:601628)相繼披露2026年半年度業績預增公告，超預期盈利數據攪動沉寂已久的保險板塊。

 

壽險績優可留意

 

　　其中，今年上半年，中國人壽淨利潤預增215%至235%，利潤增量最高近千億元，創下近年來壽險半年報增速峰值；新華保險淨利潤預增40%至60%，兩家企業盈利增量主要集中在二季度。

 

　　業內認為，壽險龍頭業績爆發源於資產和負債雙向驅動，負債端居民儲蓄需求支撐分紅險持續熱銷，資產端二季度A股全面回暖抬升權益投資收益，疊加兩家險企持續優化資產負債管理、加碼新質生產力賽道投資，共同促成盈利大幅改善。

 

　　近日，保險板塊迎來短期放量反彈，兩大龍頭個股7月14日同步收漲，但拉長全年行情來看，行業呈現鮮明的「基本面走強、股價走弱」背離格局。截至7月14日收市，申萬保險Ⅱ指數年內大跌超25%，大幅跑輸滬深300、創業板指，公募持倉長期處於歷史低配區間。

 

　　壽險股是所謂的老登股，這類股票在今年下半年可予留意。

 

AH冰火兩重天

 

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AH冰火兩重天

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#恒生指數#上海綜合指數#港股#中國股票#人工智能整合#蘋果#阿里巴巴#百度#小米#快手#美團#騰訊#保險股#新華保險#中國人壽保險#半導體股票#芯片股#能源股#石油股#化工股#AH股
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