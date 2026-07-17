澳門船飛優惠︱TurboJET 買2送3＋免費客位升級；金光飛航單程$165起＋頭等艙來回$490生日禮遇

今個暑假準備澳門快閃遊？ TurboJET 推出全新升級版「買2送3」限時優惠，5張標準船飛只需$388起，就算回程未有三人同行，可以參考官方教你免費升級攻略。另外，金光飛航亦推出單程船飛$165起優惠。另外，壽星仔女於生日月份乘坐金光飛航，即可以每套優惠價$490豪坐頭等艙來回，更可與一位同行者共享禮遇！

TurboJET升級版「買2送3」優惠

即日起至2026年8月31日，於噴射飛航官方網站購買港澳航線eBoarding來回船票(普通位)可享「買2送3」優惠 （即買2張去程船票，送3張回程同行船票），回程時可彈性選擇外港/氹仔碼頭登船 (即手持外港航班船票也可於氹仔碼頭登船，反之亦然)。名額有限，先到先得。留意，贈送之回程船票出發日期及時間均須相同，回程日期可選擇即日來回或翌日回程。贈送之回程船票適用於日航航班；如需改乘夜航航班，每張回程船票加收$30。

以7 月22日（三）為例，選定兩位去程8:30am（每位$194），及三位回程4pm，總付$388，有5 張船飛。

以7 月18日（六）為例，選定兩位去程8:30am（每位$212），及三位回程4pm，總付$424，有5 張船飛。

限時免費客位升級

TurboJET官方教你最抵玩法，就算2 人出發，回程多了一張回程都唔會浪費。當2人同行一齊同日同時間出發，多出第3張回程船票未有兌換，經碼頭職員確認後，可視作升級券使用，回程日起計5天內有效，可供1位乘客即場免費升級座位。

1. 即場升級： 回程直接Upgrade 船艙座位，享受更舒服嘅精緻航程。

2. 靈活延期：Upgrade券於回程當天起計 5 天內有效，可以下次使用或者轉贈朋友。

「買2送3」限時搶

推廣日期：即日至 2026年8月31日

航班日期：即日起至 2026年8月31日

https://shorturl.at/H4Pau

中銀Mastercard持卡人二人同行船票優惠

除此之外，中銀Mastercard持卡人獨家尊享：港澳二人同行船票優惠，即日起至2026年8月31日，合資格萬事達信用卡持卡人於噴射飛航官方網站或手機應用程式購買港澳航線eBoarding來回船票一套(普通位/尊豪位)，可享半價優惠購買同行之來回船票一套。航班出發日期必須為即日起至2026年8月31日。

優惠適用於購買推廣期內噴射飛航港澳航班之正價同行船票(普通位/尊豪位)。所有同行船票出發日期、時間、航線及座位級別均須相同，並需視乎實際船票供應情況約束。優惠不能與其他優惠同時使用；每次交易最多只可購買尊豪位船票六套。

金光飛航單程船飛$165起

金光飛航亦有暑假推廣優惠，即日至8月31日透過金光飛航官方網站或手機應用程式「特別優惠」專區，購買單程市區航線，低至$165！

• 頭等艙單程$270起

• 標準艙單程$165起

詳情 https://bit.ly/3P333K1

金光飛航生日月份大晒優惠

另外，只要於金光飛航指定票務櫃檯憑出示有效身份證明文件（如：澳門或香港身份證、國際旅客護照或中華人民共和國簽發之往來港澳通行證），證明其生日與出發日期同月，即可以每套港幣／澳門幣490元購買金光飛航頭等艙來回套票，更可與一位同行者共享禮遇！

合資格旅客每天可享受優惠一次，每次最多只可購買兩套相同航班（合資格旅客及一名同行者）的來回優惠船票。合資格旅客本人及一位同行者必須同時入閘乘搭同一航班，同行者不受年齡限制，票價僅以成人正價計算。

• 頭等艙：來回船票港幣/澳門幣490

優惠期：2026年1月1日至12月31日

不適用日期：2026年1月1日、2月17至19日、4月3至7日、5月24至25日、9月26至27日、 10月18至19日、12月20至22、25至27及31日

詳情：https://bit.ly/4oY9wng