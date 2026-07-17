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陳家揚
財智談

　　《無間道》一句「高音甜、中音準、低音勁，總之一句，好聲」，令不少香港人第一次認識音響發燒友，也令原本屬於小眾的音響文化走進大眾視野。


　　對很多人來說，音響只是播放音樂的工具，能夠出聲便足夠，很難理解有人願意花大量時間和金錢，只為追求一點點聲音上的改善。真正深入走近這個圈子，才發現發燒友追求的從來不是音量，也不是昂貴，而是更接近現場演出的真實感。

 

第二人生音響世界，沒有標準答案。有人重視人聲，有人追求現場感，但共同之處都是尋找最適合自己的聲音。(Shutterstock)

 


　　發燒友之間談論的，很少是哪一套器材最昂貴，而是甚麼器材配甚麼器材。有人喜歡膽機配號角喇叭，追求人聲厚暖；有人偏愛石機配較難推的喇叭，著重控制力；有人鍾情英國聲的人聲自然，也有人欣賞美國聲的動態和低頻。就連線材也各有支持者，Nordost、Transparent、Cardas、AudioQuest，各有不同聲底，如何配搭整套系統，比單一器材的價格更重要。


　　玩得再深入，研究的已不只是器材，而是供電、接地、房間反射與吸音，甚至黑膠唱頭角度、唱臂平衡等細節。有人甚至按不同錄音更換真空管或線材，也有人帶著熟悉的試音碟到音響店，只為比較不同配搭。旁人眼中微不足道，在發燒友耳中卻可能是截然不同的聲音。


　　我認識一位前經濟師，把多年興趣發展成另一個事業，投身音響世界。接觸這群發燒友後，我開始明白，玩音響沒有標準答案。有人重視人聲，有人喜歡分析力，也有人追求現場感。玩的階段不同，追求亦自然不同，但共同之處都是尋找最適合自己的聲音，而不是最昂貴的器材。


　　市場每天都有熱門股份，也有最新主題，但沒有一個投資組合適合所有人。有人重視增長，有人重視收益，也有人最重視風險控制。無論音響還是投資，都沒有一步到位的完美配置，只有在反覆調整中愈來愈接近適合自己的選擇。


　　香港生活節奏急促，我們習慣追求更快、更大、更刺激，卻很少願意慢下來，把一件事情反覆琢磨。發燒友願意花上一整個下午，只為調校一套音響，反覆播放同一首歌曲。他們追求的未必只是好聲，而是每一次微調後，更接近自己心目中的那把聲。

 

Tags:#財智談#音響發燒友#香港#音樂#聲音品質#器材#真空管#喇叭#音響品牌#Nordost#Transparent#Cardas#AudioQuest#個人喜好#投資#生活哲理
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