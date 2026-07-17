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荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞
Jetso
著數優惠

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice Chow

　　家品控好去處！日本家居連鎖品牌NITORI進駐荃灣如心廣場開設全新分店。新店面積超過19,000平方呎，逾5,500件高性價比家品，即日至7月27日新店推出開幕優惠 ，包括開幕5倍積分回贈、滿額送香港限定版帆布袋、App 新會員送 HK$10 迎新現金券，即睇必買消暑新品及家品推介！

 

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

 

　　•    開幕5倍積分回贈

　　•    滿額送香港限定版帆布袋

　　•    App 新會員送 HK$10 迎新現金券

　　•    消暑新品、家品推介

 

開幕5倍積分、送限定版布袋

 

　　7月17日至27日會員在荃灣如心廣場店內購物即可賺取5倍積分，相當於消費滿$1,000，在下筆消費時即可當作$50使用。另外，凡於新店內消費折實滿$200或以上，憑即日有效發票即可獲贈限量帆布袋一個。每人限領1個，每日限量100個，先到先得，送完即止。 

 

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

 

　　除此之外，凡首次下載NITORI HK手機應用程式並註冊成為會員，即可獲贈$10迎新現金券1張，無最低消費門檻即時可使用，其使用期限截止至8月31日。

 

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

 

　　NITORI 四大系列好物推介！NITORI是家品控的天堂，新店劃分不同主題區域，由廚房用品、浴室裝備、睡房床品、以至客廳家具及收納系列都有得揀，新店同步帶來多款精選人氣消暑及精緻生活家品。 

 

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

 

1  N COOL 接觸冷感系列

 

　　夏天熱辣辣，想有更好睡眠質素，必買N COOL 接觸冷感系列，產品具備透氣性強、抗菌防臭及可機洗特性，並貼心分級冷感等級（冷感、強冷、超冷），系列亦設有冷感寵物窩，讓毛孩也能共度涼爽夏天。
 
 

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

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26SS 冷感公仔抱枕 雪人/章魚/海兔/鯨魚/企鵝/灰貓/黑貓/獨角獸/小肥啾/海龜/海豹/娃娃魚$79.9起

消暑公仔 

 

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寵物窩 冷感D01 r 方形  $179

 

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強冷感 低反彈兩面用枕、超冷感被套雙人

 

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2 超輕量餐具系列

 

　　拎過上手就知分別！超輕量餐具系列產品相比常規餐盤減輕約 25% 的重量，好看又實用，廚房必備。

 

荃灣NITORI新店登場︱1.9萬呎家品店必買推介＋開幕送布袋＋新會員即減$10＋5倍積分賞

超輕量餐具系列 $19.9起 

 

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3 IH 鍋具系列

 

　　IH 鍋具系列部分款式採用可脫卸手柄設計，方便廚房收納。鍋體具備不沾塗層，且能放進烤箱，鏡面加工更可直接端上桌。IH煎鑊湯鍋7件套 $299起，性價比滿分！
 

 

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IH煎鑊湯鍋7件套 $299起

 

4 磁吸式廚房收納系列

 

　　磁吸式廚房收納系列無需打孔，可直接吸附在冰箱上，隨取隨放，適合租客選購。

 

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磁吸式雪櫃用置物架、掛鈎

 

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舒柔抱枕肉包，超大包子形狀的治癒系家居伴侶，外表軟萌可愛且面料柔軟舒適，抱、躺皆宜。$69.9起 

 

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NITORI 蠟燭/香薰

 

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新品—2.5L 10用鍋 $199
 

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返工必備飯盒及飯盒袋
 
 

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大型餐桌及梳化區域

 

NITORI香港荃灣如心廣場店

地址：荃灣如心廣場二期2樓 209-213 號舖（NINA MALL 2 2/F）

營業時間：11am-9pm

查詢：3596 3178

 

Tags:#NITORI#荃灣#著數優惠#Jetso#Hot Deals#如心廣場#家品
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