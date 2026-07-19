倫敦和香港之間的一名合格信使

當英國兩大黨黨魁的署名書面回覆傳到我的辦公室時，我用飛快的速度向香港發了稿，然後如釋重負般癱在椅子上良久。

當時正值香港移交的最後三個月倒數時刻，由於中英之間在馬卓安和彭定康時期已爭執了數年，香港一直處於令人不適的僵局之中。尤其是在英國即將於48小時內展開大選之際，這篇採訪確實可以說，是給香港僵局帶來突破性曙光的最重要訊息。

就在我癱在椅子上的時刻，這篇稿在香港已經開始火速付印，並以號外的形式傳開。所有報章和電視台競相轉載，標題都是同一句話：「貝理雅冀香港成為中英之間的橋樑而非障礙」。此時我終於可以鬆口氣，並且前所未有地強烈感受到，我現在是倫敦和香港之間一名合格的信使。



貝理雅翼香港成為中英之間橋樑

英國1997年大選前，筆者在唐寧街採訪（作者提供）

這篇報道寫道，英國首相馬卓安和工黨黨魁貝理雅，分別表達了兩黨對中英關係的重視。貝理雅對兩國合作前景表達了期望，表示「和中國政府一同工作，可以令香港成為中英之間的橋樑，而非障礙。」馬卓安則表示：「中英關係對香港的移交至關重要。」

我在報道中也指出，無論是馬卓安還是貝理雅，對中英關係前景的表述都非常謹慎，而貝理雅更是傾向於把香港交接期間產生的各種問題，完全推給保守黨。例如他稱：「即使工黨贏得大選，距香港移交也只剩下60天，大部分有關政權移交的決定都已完成，工黨在這方面可做的不多。」

馬卓安對於香港問題的表述則更加謹慎，反而大篇幅強調了他出任首相後的政績，例如將英國通脹水平由9.2%，拉回2.9%，利率下降一半，人民生活水平提高等等。當然，此時他的下台已無懸念，整個香港的讀者和觀眾，都只會盯著貝理雅來看了。

發出這條稿後，我接下來就要投身於英國5月1日大選的採訪了。但是，貝理雅那句「香港成為中英之間的橋樑」一直在我的腦海中打轉，似是在甚麼場合聽過。然而直至忙完大選，我還是聯想不到具體的時間和地點。

大選結束後，貝理雅已經搬進了唐寧街10號，我也幾乎忘了這件事。然後有一天我幾乎是突然想起來，這句話最初來自我和中國駐英大使姜恩柱數月前的一次專訪。當時他說：「中國對香港恢復行使主權後，英國在香港的利益將會得到照顧，香港在中英經濟關係中仍可以發揮橋樑作用。」

看來，雙方早就進行過接觸，且已開始採用同樣的外交辭令了。而在貝理雅發言之時，姜恩柱已移師香港新華社，為交接工作做最後準備了。