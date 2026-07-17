北上優惠︱八達通App環島中港通減$10/9 折優惠，永東巴士東涌往返深圳灣 加密半小時一班$45起

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玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:環島中港通、永東旅行社 fb

　　最新跨境巴士優惠速報！暑期北上的朋友，又有最新交通優惠話你知，環島中港通 × 八達通APP 推出暑假限定車票優惠， 7月15日起登入八達通APP優惠專頁，即可領取快閃9 折優惠券或$10 優惠券。另外，永東巴士東薈城、東涌福朋/世茂喜來登往返深圳灣口岸加密半小時一班，優惠票價$45起，跨境出行更方便。

 

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　　環島中港通 × 八達通APP 推出暑假限定車票優惠， 7月15日起登入八達通APP優惠專頁，即可領取環島中港通專屬優惠券。攞券後到指定門市購買跨境車票並以八達通支付，即享車費減免優惠！第一期快閃HK$10 優惠券已經拎晒，大家要留意第二優惠 9 折優惠券最多可購買 2 張單程/2 套來回車票，及第三期優惠 HK$10 優惠券再次登場！優惠數量有限，先到先得。

 

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優惠詳情

 

第一期：2026年7 月15日至18日

▪️ HK$10 優惠券

▪️ 有效期：2026年7月31日前

 

第二期：2026年7月27日至30日

▪️ 9 折優惠券

▪️ 有效期：2026年7月27日至8 月31日

▪️ 最多可購買 2 張單程/2 套來回車票

 

第三期：2026年8月12日至8 月15日

▪️ HK$10 優惠券

▪️ 有效期：2026年8月12日至8 月31日

 

適用路線：香港市區往廣東省班次（不包括豪華轎車及聯營路線）

查詢︰2266 2408

 

東涌往返深圳灣 加密半小時一班$45起

 

　　東涌街坊注意！永東巴士最近全面加開東涌線班次，由原本1小時一班升級至每30分鐘一班，尤其是東涌福朋/世茂喜來登幅增班，每日往/返深圳灣增至45個班次。另外，東薈城往/返深圳灣更增至53個班次，東涌地區出發往返大灣區更快捷，北上消費玩樂更輕鬆！跨境巴士單程惠$45 、來回優惠$80（單程原價：$60 /來回原價：$120）

 

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東涌福朋/世茂喜來登酒店 往/返 深圳灣

 

　　•    每日45個來回班次

　　•    酒店出發班次：8:05am - 1:05pm 每30分鐘一班、2:05pm - 8:05pm 每 1 小時一班

　　•    深圳灣回程班次：8:30pm - 9:30pm 每30分鐘一班

　　•    票價：單程優惠$45、來回優惠$80（單程原價：$60 /來回原價：$120） 

 

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東薈城 往/返 深圳灣

 

　　•    每日53個來回班次

　　•    每30分鐘一班密集發車

　　•    票價：單程優惠$45、來回優惠$80（單程原價：$60 /來回原價：$120）

 

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　　東涌出發另有直達班車前往深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山、鶴山、九江西樵及清遠 。

 

永東東薈城服務中心

　　•    東涌文東路39號東薈城北面P3停車場地庫一樓B16售票處（星巴克對面扶手電梯落B1）

 

東涌福朋/世茂喜來登上落站點

　　•    東涌怡東路9號東涌福朋/世茂喜來登酒店正門（售票處位於福朋喜來登酒店大堂）

 

線上購票及查詢班次時間： https://www.myeebus.com/eebusfans/

查詢︰3760 0888 

 

Tags:#旅遊#深圳#大灣區#北上優惠#環島中港通#八達通#永東巴士#東薈城#東涌福朋世茂喜來登酒店#深圳灣口岸#Jetso#著數優惠#Hot deals
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