1周部署 | 龐寶林：美股融資比例超07年警戒線！AI底未現港股防回吐，下周吼一類板塊安全「回家」

嘉賓：東驥基金管理有限公司董事總經理 龐寶林

港股自低位累升2700點，本周一度衝高至25221點，惟周五（17日）終見回吐並步入整固。東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林表示，美股融資比例驚見0.57，已超越歷史崩盤警戒線，加上晶片及AI板塊配股沽空潮未完，港股「底部仍未出現」。下周部署方面，龐寶林預期大市回調將帶來長線買入契機，深信資金將會「識得回家」，並點名看好幾類有望逆市大增派息的傳統及防守板塊，詳解後市避險與吸納策略。

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