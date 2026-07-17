世界盃2026︱英格蘭出局不意外，法國個人主義難突破；西班牙穩守有勝算，阿根廷靠美斯挽狂瀾

世界盃從來都是一個充滿驚喜的舞台。每屆賽事總有黑馬湧現，總有一些名不見經傳的球隊突然爆發，成為全球焦點。

今屆美加墨世界盃同樣不乏令人意外的故事，不少被看低一線的球隊曾經在分組賽甚至十六強賽事製造震撼。然而，當賽事進入淘汰賽深水區，足球世界最現實的一面還是會浮現。

過去很多人喜歡談論世界盃童話，但歷史一次又一次證明，真正能夠走到最後四日強甚至奪標的，仍然是傳統足球強國。

首次參戰世界盃的佛得角成為今屆最大黑馬之一，小組賽先後賽和西班牙、烏拉圭及沙特阿拉伯，以不敗姿態晉級淘汰賽；32強更與阿根廷激戰至加時，最終僅以2:3惜敗。這支非洲小國憑頑強防守與團隊精神，贏盡全球球迷掌聲。

原因其實很簡單，爆冷只需要一場比賽，但要連續贏下多場高強度賽事，考驗的是陣容深度、球員經驗、戰術成熟度以及抗壓能力。

因此，當最後四強席位由阿根廷、英格蘭、西班牙和法國所包辦時，某程度上並不令人感到意外。這四支球隊不論球員個人能力、教練團隊質素還是世界盃經驗，都是當今球壇最頂尖的代表。而四強兩場大戰，也正好反映出現代足球競爭已經不只是比較球星數量，而是比拼教練部署、臨場調動以及團隊執行能力。

最佳黑馬挪威今屆世界攻力驚人，五場賽事攻入12球，場場皆有入球；但防線穩定性略嫌不足，同樣每場均有失球，共失10球。最終以進攻彌補防守缺陷，但仍創下隊史最佳世界盃成績之一。

四強賽最令人失望的，無疑是香港球迷至愛的英格蘭遭死敵阿根廷反勝淘汰。

從結果來看，英格蘭原本距離決賽只有一步之遙，但他們最終輸掉的，不只是比數，而是整場比賽的戰術主導權。

比寧咸今屆世界盃的傳球成功率約為81%。此外，他在賽事中錄得4個入球、1次助攻及7次關鍵傳球，展現出極高的中場組織能力與進攻影響力。

英格蘭失利有兩個主要原因。

第一，是主教練杜曹缺乏針對性部署。

賽前所有人都知道，美斯依然是阿根廷最危險的進攻核心。即使年齡漸長，他未必能像年輕時般長時間高速突破，但他的閱讀球賽能力、傳球視野以及關鍵一腳的能力仍然是世界級。

問題在於，英格蘭全場竟然沒有安排專人對美斯進行限制，尤其是在領先一球後轉為防守性時。無論是防守站位還是中場壓迫，都未有刻意切斷美斯與隊友之間的連線。

結果阿根廷在最後階段逐漸掌握節奏後，美斯開始頻繁活躍於禁區附近，並且連環送出致命助攻，直接改變賽事走向。

阿根廷今屆世界盃最令人印象深刻的並非華麗進攻，而是逆境求生能力。無論面對佛得角還是四強對英格蘭，球隊都曾陷入被動局面，但憑藉美斯的關鍵傳送、史卡朗尼的換人調動，以及全隊永不放棄的鬥志

對一名能夠憑一腳傳球改變比賽的球員而言，給予他太多自由度，本身已經是一個致命失誤。

第二，是英格蘭欠缺殺死比賽的決心。

阿根廷在今屆賽事已經多次上演反敗為勝的劇本，這支球隊的最大特點並非技術，而是韌力。即使處於落後局面，他們依然相信自己可以扭轉局勢。

反觀英格蘭在取得領先後，卻沒有選擇進一步施壓。他們開始收縮陣型，嘗試控制節奏，希望以最穩陣的方法守住勝果。然而面對充滿鬥志的阿根廷，這種保守思維反而成為致命傷。

如果單看賽果，有人可能會認為阿根廷贏得有點幸運。但只要看過整場比賽，就會明白這絕非運氣使然。

這場比賽更像是一場關於耐性和換人策略的較量。

雙方一開賽已經展現極高的防守強度。球員身體接觸頻繁，犯規不斷出現。單是上半場，雙方已經合共錄得十九次犯規，對抗程度堪比決賽。

更誇張的是，兩隊上半場的中目標攻門數字竟然同樣是零。

這並不是因為球員能力不足，而是因為雙方防守都極具紀律。每一次有機會形成進攻，往往都會被犯規或壓迫即時中斷。

比賽真正的分水嶺並非發生在開局，而是在下半場。

當大部分球員體能開始下降，教練的臨場應變能力便成為勝負關鍵。

而這正正是史卡朗尼比杜曹做得更好的地方。

史卡朗尼的執教生涯堪稱阿根廷近代最成功之一。2018年接掌國家隊後，先後贏得美洲國家盃、歐美超級盃及2022世界盃冠軍，成功完成新老交替。

阿根廷領隊史卡朗尼今場展現出極佳的判斷力。

由六十四分鐘開始，他陸續換入更具進攻能力的球員，不斷增加前場壓迫力度。他顯然察覺到英格蘭防線開始退後，於是選擇持續向對方施加壓力。

這些換人未必立即帶來入球，但卻逐步改變了比賽形勢。

阿根廷開始在前場奪回更多球權，中場控制力逐漸提升，英格蘭則被迫長時間留守後場。

反觀杜曹的調動則令人費解。

尤其當哥頓被換走之後，英格蘭失去了最重要的速度來源。少了快速推進能力，他們的反擊威脅大幅下降，只有死守，這樣便給阿根廷機會了。

哥頓今屆世界盃最高衝刺速度達每小時37.9公里，屬賽事最快球員之一。其突破及反擊威脅極大，是英格蘭前場拉闊空間和衝擊防線的關鍵棋子。

更重要的是，當缺乏能夠向前衝刺的球員後，英格蘭已經無法有效把戰線推前。結果阿根廷可以毫無顧忌地全面壓上。

當一支球隊長時間將對手壓制於禁區附近，入球往往只是時間問題。最終阿根廷在最後階段接連取得入球，成功完成逆轉。

這不是奇蹟，而是持續壓迫和正確換人的成果。

至於另一場四強賽事，同樣充滿戰術價值。

面對今屆火力最強的法國，西班牙交出了一份近乎完美的防守答卷。

賽前不少人認為法國佔據優勢，原因十分簡單。

在四強之前，法國已經錄得四十七次中目標攻門，進攻數據冠絕所有參賽球隊，場均預期入球數字亦高踞前列。無論是麥巴比、迪比利還是其他前線球員，都展現出極強的破門能力。

以整體攻守數據而言，法國在四強前7戰共攻入16球、僅失4球，攻守效率同樣位居賽事前列。

相反，西班牙在晉級四強之前僅僅失掉一球，是今屆世界盃防守表現最出色的球隊。

西班牙今場最值得欣賞的地方，在於他們並沒有執著於盯防麥巴比或迪比利。

很多球隊面對法國，都會將焦點放在兩位明星翼鋒身上。

但西班牙明白，前鋒再強，也需要有人供應彈藥。因此他們真正針對的，是中場曹亞文尼和拉比奧特。

比賽期間，只要法國失去球權後重新組織，或者兩名中場接球時，西班牙球員便會立即進行包圍。

他們不惜動用兩至三名球員進行夾擊，務求第一時間切斷法國的出球路線。

結果法國的中場與前鋒完全脫節。

麥巴比和迪比利雖然擁有驚人的個人能力，但長時間得不到有效供應，自然難以製造威脅。

整場比賽最令人意外的是，法國竟然幾乎沒有創造出真正具威脅的黃金機會。這種情況在今屆世界盃極為罕見。

某程度上，法國與西班牙這場四強，正是一堂關於現代足球的示範課。法國擁有豪華陣容，球星數量甚至冠絕今屆賽事。

然而今場比賽中，各個環節明顯缺乏連結。每名球員都擁有出色能力，但整體運作卻未能形成一個有機系統。

相反，西班牙每位球員都清楚自己的職責。何時壓迫、何時回防、何時補位、何時協防，全部都執行得極為出色。

奧耶沙巴（Mikel Oyarzabal）今屆世界盃截至決賽前已攻入 4球，是西班牙陣中頭號射手。

當十一名球員朝著同一個方向前進時，其力量往往遠遠超過十一位球星的簡單相加。

決賽前瞻：西班牙略佔上風

世界盃決賽將由西班牙與阿根廷爭奪冠軍。

從目前表現來看，西班牙無疑更值得被看高一線。

首先，他們的戰術部署更加合理，而且每一場比賽都展現出極強針對性。無論面對進攻型球隊還是防守型球隊，都能夠找到相應破解方法。

其次，西班牙晉級過程相對順利，球員體能消耗較少，亦獲得較充裕的休息時間。

反觀阿根廷雖然韌力驚人，但多場比賽都踢得相當艱苦，需要在逆境中苦苦掙扎。

這種精神固然值得欣賞，但從冠軍球隊的角度來看，今屆阿根廷始終缺少一種絕對統治力。

因此，在九十分鐘甚至一百二十分鐘的比賽框架內，西班牙確實較具優勢。

不過，世界盃決賽從來不是簡單的數據比較。

從各大博彩公司開出的奪冠賠率來看，西班牙被一致看高一線。主要原因是西班牙至今僅失1球、防線極為穩固，而且已經連續37場國際賽不敗；反觀阿根廷雖然七戰全勝兼攻入19球，但多次需要在落後下反勝，晉級過程較為驚險

冠軍戰往往由細節決定勝負。

一次誤判、一個角球、一腳折射，甚至一次門楣反彈，都可能改寫歷史。

足球最精彩的地方，就是它永遠存在無法預計的變數。

實力是冠軍的基礎，但運氣同樣不可或缺。

當西班牙的整體戰術遇上阿根廷的頑強鬥志，究竟是團隊足球，在世界盃的舞台上，只要幸運天秤稍微傾斜，任何預測都可能瞬間失效。這亦正是全球數十億球迷始終為之著迷的原因。