全球爆紅的《金特務》改寫了AI製作影視 

近年來，人工智慧（AI）正以前所未有的速度改變各行各業，而影視產業亦迎來一次革命性的轉變。

韓國SBS電視劇《金特務：本色回歸》便成為這場變革的重要里程碑。《金特務》於2026年6月26日播出，改編自Man's story的同名網路漫畫。

該劇不僅創下韓國收視佳績，更登上Netflix全球非英語節目排行榜冠軍，其成功除了精彩的劇情、演員蘇志燮的魅力外，更因首次在商業電視劇中大規模導入AI生成影像技術，為全球影視產業提供了一個全新的發展方向。

最令人矚目的，是劇中北韓背景長達三分鐘的高難度動作場景完全由AI生成，沒有任何一台攝影機參與拍攝。

這段戲涵蓋建築物爆炸、高速飛車追逐、汽車翻覆、墮河、水下沉車、吊車打撈，以及近身槍戰等極為複雜的場面。 如果按照傳統拍攝方式，不但需要龐大的美術搭景、特效團隊、危險動作設計及大量後期CG，更涉及演員及替身的人身安全。

然而，AI技術成功將這些場景以高度擬真的方式呈現，讓觀眾幾乎無法分辨哪些是真實拍攝、哪些是人工智慧生成。過去幾年，AI影片一直存在一個難以突破的瓶頸，就是人物臉部容易失真、角色在不同鏡頭之間缺乏一致性，尤其近距離特寫時更容易出現「AI感」。

然而，《金特務》成功克服這項技術限制。劇中AI不僅完整還原蘇志燮的外貌，更精準保留他的眼神、表情及細微情緒變化，使角色的真實感大幅提升。這代表AI已經從過去只能製作背景畫面，正式進入可以參與角色演出的新階段。 AI最大的價值在於大幅降低成本。

根據製作團隊透露，使用AI後，整體製作成本可降低六成。對於需要大量動作場景、爆破效果或跨國拍攝的作品而言，AI可以省去昂貴的場景搭建、海外取景、特效製作及保險費用，同時縮短拍攝週期，提高整體製作效率。

這意味著未來即使中型預算的劇集，也有能力呈現過去只有電影等級才能做到的大場面。 除了節省成本外，AI亦大幅提升拍攝安全性。過去飛車追逐、爆炸、墜樓等危險鏡頭，即使由專業特技演員完成，仍然存在一定風險。

AI數位孿生（Digital Twin）技術則能讓演員只需完成基本動作及表情捕捉，其餘高風險鏡頭全部交由AI生成，不但降低事故發生率，也讓年齡較大的演員可以延長演藝生涯。

未來，即使是六、七十歲的動作明星，例如成龍，洪金寶，也可能透過AI重新演出高強度動作戲。

另一方面，AI亦改變了演員的工作模式。當高危險及高體能要求的演出交由AI處理後，演員可以將更多時間投入角色塑造、台詞、情感表達及人物心理描寫，讓表演重新回歸藝術本質，而不是受限於體能條件。從這個角度而言，AI並非取代演員，而是成為演員的延伸工具。

首先，韓劇近年已建立成熟的國際品牌，Netflix的全球平台讓作品能同步進入超過200個國家及地區，迅速累積口碑。

AI真正改變的是製作方式，而非觀眾對故事的需求。 然而，AI快速發展亦引發不少爭議。最大的問題在於肖像權及演員未來的定位。如果未來製作公司只需取得演員的肖像及聲音授權，便可利用AI完成整部作品，那麼真人演員是否仍然不可或缺？群眾演員、特技演員，甚至部分配角，都可能面臨被AI取代的風險。

如何在科技創新與藝術創作之間取得平衡，將是全球影視產業未來十年最重要的課題。