東京Omakase｜跟Blackpink Lisa食壽司！定價合理、氣氛輕鬆愉快、歡迎影相打卡！

3月底去了東京一轉，因為不想妨礙賞花的行程，所以不想預訂太多餐廳，唯獨想好好吃一餐Omakase壽司。由「Tabelog壽司東京百名店」開始入手，找了幾間，分數頗高，日本人留言都讚不絕口，可是在Google Maps看評論，大部分香港、台灣、歐美遊客都劣評，很多都表示收費不清晰，或是師傅對外國人招呼很冷淡，令我卻步。結果，在朋友的朋友的推薦下，訂了銀座的「鮨 由う（Sushi Yuu）」。

等等，你標題不是寫「跟Blackpink Lisa食壽司」嗎？對不起，其實不是，那只是用來吸引你看這篇文章的「修辭技巧」（笑）！我也是吃到一半，師傅告訴大家的時候才知道Lisa幫襯過。

Lisa於去年9月在IG上載了多張於「鮨 由う」拍攝的照片，尾崎師傅亦有留言多謝她光臨。（圖片來源：IG@lalalalisa_m）

「鮨 由う」最方便的，就是可以於TableCheck訂位，每日有3個時段可以選擇，分別為12nn-2pm、5:30pm-7:30pm及8pm-10pm。如果選擇「Main Counter」(由大將尾崎負責）的話，每位33,000円；而「Hanare Counter」(由其他師傅負責）則每位27,500円，任何時段的價錢都是一樣的。因為價錢分別不大，我們揀了尾崎師傅的「舞台」！

正在專心處理食材的尾崎師傅，感覺有點嚴肅，但其實很健談及很風趣。

作為喜歡shopping到最後一刻的香港人，我們當然選擇最後一個（8點）時段。最讓我們意外的，當晚所有Main Counter的客人都是「外國人」（非日本人）！三位來自美國、兩位來自澳洲、兩位來自德國，再加上我們兩人。雖然很多香港人去日本玩，都會偏向避開太多外國遊客光顧的餐廳，可能覺得多日本人幫襯的才夠「地道」，又或者有其他理由，但如果是高級壽司店的話，我反而會喜歡有外國遊客（或師傅歡迎外國遊客）的店舖，因為氣氛會輕鬆一點，完全不想在「自修室」內用餐！（詳細原因我放了在最後，想先介紹「鮨 由う」。）

首先登場是兩款前菜──嶺岡豆腐及裙帶菜（Wakame／ワカメ）。「嶺岡豆腐」其實不是豆腐，主要材料是牛奶！這次吃到的是粟米口味的嶺岡豆腐，感覺似是變了固體的粟米忌廉湯，香甜軟糯，口感有點似沖繩的「島豆腐」，配上wasabi及醬油，帶來驚喜的味道！三陸産的裙帶菜配以自家製的柚子醋，爽口開胃，作為前菜非常不錯。

嶺岡豆腐、裙帶菜配自家製柚子醋

另一款前菜是「ハタの煎り酒」（煎酒漬石斑刺身），「煎り酒」是日本古時在醬油普及之前的庶民調味料，以清酒為基底，加入梅干、鰹魚節、昆布等食材一同熬煮，將清酒蒸發後過濾而製成。石斑刺身於煎酒內稍為醃過，令鮮味更加突出。最後一道前菜是「汁煮八爪魚」，醬油味香而不會過濃，八爪魚外面保持爽彈的口感，入面非常柔軟，非常美味。

石斑刺身煎酒漬

汁煮八爪魚

第一件壽司，是「春子」，即鯛魚的幼魚。口感柔軟，味道比較淡，魚肉呈粉紅色，魚皮在射燈下閃閃發光，非常漂亮。第二件壽司是「牡丹蝦」，新鮮度絕對不容懷疑，爽口彈牙，帶獨特黏口的口感，十分出色。大部分高級壽司店都會保留江戸前壽司的傳統，於壽司飯加入赤醋，這裏也不例外，赤醋分量控制得很好，突顯但不會蓋過食材的鮮味。另外，壽司的飯的分量剛剛好，不會太少，跟食材的比例不平衡，又不會太大，令客人很易食飽。

「春子」壽司

「牡丹蝦」壽司

對於我來說，「炸太刀魚、筍、菜花」可能是全晚最驚喜的一道菜，絕對不是覺得壽司不好，絕對不。而是壽司，你看賣相，就知道它好吃不好吃，無論是新鮮的魚或是高級的海膽，一望就知「好食」。但這道菜，打開茶碗的蓋，見到一件炸魚、一片筍、幾條菜，浸在湯裏，無論是畫面上還是情感上，很難覺得「好食」！先把炸太刀魚放入口，咬一口，不得了，外皮是薄薄的脆漿，魚肉香軟，上枱時的溫度控制得剛剛好，再吸收了一點點香甜的出汁（高湯），老實說，很想encore多一件！那個出汁，十分出色，我看見全部客人都把它喝光。（最後尾崎師傅問大家最愛那道菜／壽司，有幾位外國人都揀這個。尾崎師傅還把廚房內負責炸太刀魚的師傅叫出來，讓他直接聽到大家的讚賞！）

炸太刀魚、筍、菜花

看Tabelog的日本人食評，除了美味，不少人都讚：愉快、開心、具娛樂性。或者尾崎師傅間中都會拍攝日本電視台的綜藝節目，所以很懂得搞氣氛。尾崎師傅會拿著「合格」的牌，跟美女助手酒井かほる（Kaoru）一起為客人遞上「鮟鱇魚肝醬手卷」，同時大叫「合格！」，更叮囑客人記得準備好手機拍片，令到大家都很愉快！拌勻鮟鱇魚肝醬的壽司飯，味道香濃，奈良漬令味道加了一點甜，令鮟鱇魚肝的鮮味更突出。（題外話，日本壽司業界，很少出現「女性板前」，尤其是高級壽司店就更加罕見，所以見到尾崎師傅旁邊的酒井師傅，有點感動，亦很respect！）

尾崎師傅及美女助手酒井師傅這個「演出」，很有綜藝感，我彷彿成為電視節目中的日本藝人！

鮟鱇魚肝醬手卷

海苔炸螢光魷魚

照片可能看不出來，其實是海苔包著螢光魷魚再炸，非常香口惹味。

「鮨 由う」的招牌菜「港區卷」，名字雖然普通，但入面包著最高級的食材：蟹肉、海膽及自家製的魚子醬，蟹肉及海膽非常鮮甜，跟鹹香的魚子醬十分搭配，是「高級的味道」，就連Lisa都有打卡！

蟹肉、海膽、魚子醬「港區卷」

雖然隔了幾個月，但現在看著照片，仍然記得這件「港區卷」的味道！

「鮨 由う」自家製的魚子醬，可以買走做手信！

Lisa都有為這件「港區卷」打卡。

日本高級壽司店的煮鮑魚都很出色，當然「鮨 由う」也不例外，柔軟度剛好，由內至外都很平均，加上濃郁creamy的鮑魚肝醬，滿分！尾崎師傅叫我們要留下一點肝醬，原來是用來伴壽司飯吃，這個「鮑魚肝醬壽司球」，都是滿分！

配上濃郁creamy肝醬的煮鮑魚，一定不只「合格」，是「滿分」！

令人回味的「鮑魚肝醬壽司球」。

白燒及蒲燒鰻魚，一次過試勻兩款口味，白燒配上魚子醬，蒲燒可以自行加山椒。這裏的壽司固然出色，但意想不到熟食同樣精彩。

雖然是Omakase，每日供應的壽司可能略有不用，但基本上都會有「三色吞拿魚」：赤身漬、中拖羅及大拖羅，赤身漬味道濃厚，兩款拖羅都入口即溶，分別在1秒或2秒才溶！之後還有池魚壽司、炸穴子卷、吞拿魚太卷及玉子燒，無論味道或分量，絕對大滿足！我們分別點了兩杯清酒，埋單每人不用40,000円，2千蚊有找，性價比相當高，最重要是吃得開心愉快，加上不難訂位，下次應該會再來幫襯！

這天吃到的是靜岡縣沼津的吞拿魚。

「吞拿魚赤身漬」壽司

「中拖羅」壽司

「大拖羅」壽司

「池魚」壽司

炸穴子卷

吞拿魚太卷

吞拿魚太卷是由酒井師傅製作。

玉子燒

味噌湯

尾崎師傅的「卡片」，他那身應該是七福神中「大黑天」的打扮，手上拿著鮟鱇魚肝醬手卷，非常有趣！

鮨 由う

地址：東京都中央區銀座1-14-6 VORT銀座briller 8F

TabelCheck訂位：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sushi-yu-ginza/reserve

題外話...

很多香港人去日本玩，都會偏向避開太多外國遊客光顧的餐廳，可能覺得多日本人幫襯的才夠「地道」，又或者有其他理由。如果是高級壽司店的話，我反而會喜歡有外國遊客（或師傅歡迎外國遊客）的店舖。為甚麼呢？我不太喜歡過分拘謹的用餐環境（純屬個人喜好），最記得吃過札幌（超級預約困難）的「鮨 一幸」（2024年8月已搬了去東京），很好很好很好吃，但店內靜過太空，呼吸重一點都有點不好意思，別說打卡和談天（當然我都不支持過分打卡）。

多年前曾在札幌吃過「鮨 一幸」，壽司的質素毋庸置疑，但卻像在自修室吃飯一樣，非常拘謹。

之後於在東京吃了「鮨 忠」，店內除了我們兩個香港人，還有位日本人帶了幾位外國朋友來吃，亦有其他日本食客。師傅雖然不太會說英語，但都努力地跟大家交流，想認識多一點某些食材的時候，我們不會怕醜直接問師傅，氣氛輕鬆愉快。當然，壽司都很有水準，畢竟師傅是由米芝蓮三星名店「鮨 よしたけ（Sushi Yoshitake）」出身的。當日原來是其中一位外國人的生日，他們帶了蛋糕來慶祝（帶他們來的日本人應該是熟客，師傅更在壽司枱為大家切蛋糕），還請了我們吃，我也是第一次在高級壽司店吃忌廉蛋糕，愉快指數增加了不少！

「鮨 忠」的佐藤準一大將。