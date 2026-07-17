AlipayHK x 香港快運 快閃優惠：85折買日本、韓國、台灣機票！每朝10點搶折扣券 再減$100

AlipayHK聯乘香港快運推出為期4日的快閃機票優惠，由即時起至7月20日，購買日本、韓國、馬來西亞、越南、台灣共10個指定航點的機票，可享85折票價優惠！

於推廣期內在AlipayHK手機應用程式「AlipayHK x 香港快運」活動專頁領取專屬優惠碼及限量禮券，再經香港快運官方網站或手機App預訂香港出發的來回機票，並選用AlipayHK付款，即享指定航點85折票價優惠。此優惠全面適用於香港快運4大票種，包括輕便飛（Ultra Lite）、經濟飛（Lite）、隨心飛（Essential）及無憂飛（Max），讓你可根據個人需要靈活選擇。

85折票價優惠指定航點：

● 日本：沖繩 (OKA)、高松 (TAK)、名古屋 (NGO)、小松 (KMQ)

● 馬來西亞：吉隆玻（梳邦）（SZB）、亞庇 (沙巴) (BKI)

● 韓國：首爾（仁川）（ICN）、大邱 (TAE)

● 台灣：高雄（KHH）

● 越南：河內（HAN）

預訂日期：即時至2026 年7月20日 (23:45)

旅遊日期：2026年7月27日至10月31日

想慳得更多，還可額外領取專屬消費禮券加碼減價。快閃活動期間，每日早上10點於同一活動頁面準時開搶由AlipayHK獨家提供的香港快運$2,000減$100禮券，此優惠可直接與85折機票折扣一起使用。