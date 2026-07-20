隨著交通基建不斷完善，香港與深圳的距離感正在逐漸消失，「一小時生活圈」已經成為許多市民的日常。新皇崗口岸的啟用，正是這個融合進程中的重要一步。它不僅以嶄新的設計和高效的通關模式改變了兩地的生活節奏，更因為提供全天候通關而帶來前所未有的便利。這樣的改變，讓人們能更自由地往來，但同時也讓香港面臨消費力外流的挑戰。如何在享受互聯互通的好處之餘，保持本地經濟的活力，成為香港必須思考的課題。

回顧舊皇崗口岸，許多人仍記得過去需要提著大包小包、在烈日或雨中排隊的辛苦場景。新口岸徹底改變了這種體驗，它是一座多層綜合大樓，集商業、交通和公共服務於一體。最具突破性的地方在於通關模式，全面落實「一地兩檢」，並採用「合作查驗、一次放行」。旅客只需排一次隊，完成一次證件與生物特徵核對，便能同時完成兩地的出入境手續。通關時間由過去的半小時縮短至幾分鐘，這種效率上的飛躍，徹底解決了以往過關費時的問題。

新皇崗口岸的意義，不僅在於改善市民的出行體驗，更在於它是大灣區互聯互通的重要拼圖。作為深港之間的樞紐，它直接促進了人才、資金與技術的流動。高效的通關，讓商務交流更頻繁、科研合作更便利，這對於形成緊密的產業圈和推動深港合作有著不可替代的作用。它不只是交通設施，更是推動區域發展的戰略基建。

新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程已基本完成（深圳市口岸辦圖片）

未來，新皇崗口岸的潛力還會進一步釋放。它將與深圳地鐵和城際鐵路相連，旅客過關後可快速前往前海、寶安機場甚至廣州與東莞。在香港一端，除了巴士線路擴充，長遠還會依靠鐵路支線來分流客流。據估計，新口岸每日高峰期可容納30萬人次通關，足以應付未來數十年的需求，為深港融合打下穩固基礎。

對有車一族而言，新口岸更是令人期待。隨著「港車北上」政策的普及，新大樓特別設計了商務車、私家車及跨境巴士的專用出入境大堂。這讓自駕遊家庭不必再下車排隊，老人與小孩也能輕鬆過關。配合高效率的車輛查驗通道，跨城自駕出行變得像市內駕車一樣方便。這種硬體升級，大大提升了港車北上的吸引力，讓跨城生活更加自然。

新皇崗口岸作為全天候運作的主要關口，賦予了「24小時通關」新的意義。過去的通宵過關規模有限，主要是應急之用，如今則成為常態化的高效運作。市民不再受時間限制，下班後可以隨時到深圳吃宵夜，周末也能隨意跨城娛樂。一小時生活圈真正落地，深港兩地的融合更加緊密。

然而，便利的通關也帶來挑戰。香港的零售、餐飲和服務業正面臨消費力外流的壓力。周末街道若變得冷清，對本地經濟是一大打擊。香港不能只是擔憂，而要積極推動本地旅遊和消費市場，例如重新審視自身優勢，發掘大灣區其他城市無法複製的文化底蘊與國際氛圍；舉辦更多具國際吸引力的盛事、深度開發社區文化遊、提升服務業質素與性價比，都是當務之急。唯有讓香港成為一個充滿魅力、值得探索的城市，才能在一小時生活圈中既享受互聯互通的好處，又保持自身的繁榮。