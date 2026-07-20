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跌到7月27日？
股市動向

跌到7月27日？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美、日、韓、中、港股市，一言括之，環球股市俱跌，但應未成環球股災，因為各市跌因不一。以中港股市言，則可能要跌至7月27日，何故？屆時應買乜股？

 

　　美股跌，是因為其估值過高，SpaceX(US.SPCX)可是為代表。SpaceX創辦人馬斯克口技/財技驚人，但凡是動口的，都是在口水未乾前，已見現眼報。

　

　　SpaceX上市時㷫烚烚，但一個月後，價較高位跌去逾4成，更跌破招股價（圖一）。這是全不為奇，巴菲特更謂美股如賭場，美股唔跌至奇。

 

跌到7月27日？

 

　　7月15日，股神巴菲特罕見接受了媒體採訪，他再次談到了美股市場充斥著投機，做價值投資愈來愈難，同時也再次談到美股的「賭場論」。他表示，現在美股市場投機氛圍濃重，愈來愈被短線投機交易主導，而非立足長期價值投資。

 

　　美股雖成賭場，但場內賭徒若能鋪鋪贏，亦不會有人離場。但詭異處是公司公布業績超標，仍見跌去，何故？

 

　　此中，可以台積電(US.TSM)和IBM(US.IBM)兩股作代表言明。

 

　　瑞訊銀行(Swissquote)分析師Ipek Ozkardeskaya表示，科技股遭遇拋售的部分原因是台積電上調了資本支出預期。她指出，盡管台積電第二季利潤創下歷史新高，但股價未能獲得提振，反映出市場認為芯片股當前估值已經過高。由於產能過剩風險，投資者對大規模人工智能建設日益感到不安，而科技公司仍在繼續支出。美國大型科技公司將陸續發布財報，或有望改善近期偏弱的市場情緒。不過，有跡象表明Alphabet(US.GOOGL)等公司正在進一步加碼基礎設施支出，這可能會進一步拖累股價。

 

市場轉向憂慮AI Capex成重擔

 

　　IBM最新財報坦言，公司低估企業客戶將IT預算大幅轉向AI基礎建設的速度，導致第二季營收遠低於市場預期。消息一出，股價單日暴跌25%，創1960年代有紀錄以來最大跌幅。

 

　　台積電與IBM兩股股價均跌，反映公司若大幅提升對AI的投資，市場擔心會對資金需求過多。而傳統的IT用戶又已力拼AI建設賽道。使之前的IT股業績失色，而AI股業績又未現的轉型期間，美股便有陣痛。這個陣痛，是可以捱下便過，但亦可以一屍兩命，留待周二（21日）談。

 

　　日韓股市近日困境，並不在盈利，AI資本開支、HBM與存儲景氣等中長期產業趨勢並未出現根本逆轉，真正導致市場短期失速的，是此前積累過快、過高且過度集中的槓桿。韓股高度集中於三星和SK海力士，KOSPI中54%的權重與兩大存儲龍頭相關，且韓國市場槓桿資金規模較高。

 

　　市場發行了大量單隻股票兩倍做多ETF；另一方面，居民資金入市本身可能也通過抵押或借貸加槓桿，部分投資者進一步通過期權進行多重槓桿交易。這就使得韓國市場對流動性高度敏感，風險來自市場內部是否還能融到錢，去槓桿行為是近期大幅快速下跌的主因。

 

　　解決高槓桿，便是要去槓桿，又或政府大力融資救市。幸而韓股的「雷曼爆破」其影響不足以帶動全球股市進入股災。

 

中港股市均現M頂

 

　　自3月以來，中港股市均見逐步下跌，到上周可以是到拐點。

 

　　7月17日，港股三大股指全天震盪走低，尾盤股指小幅回升後再度震盪下行，截至收盤，恒生指數跌1.8%報24562點，恒生科技指數跌4.4%報4623點，國企指數跌2.2%報8136點，紅籌指數跌0.7%報3963點。

 

　　大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌3.7%，騰訊(00700)跌4.6%，京東集團(09618)跌0.4%，小米集團(01810)跌2.3%，網易(09999)跌0.9%，美團(03690)跌4.1%，快手(01024)跌7.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌5.8%。光通信板塊下挫，長飛光纖光纜(06869)跌超11%；芯片股普跌，華虹宏力(01347)跌超11%；AI應用股走弱，智譜(02513)跌28.5%，MINIMAX(00100)跌15.6%。

 

　　7月17日A股三大指數集體下跌，截至收盤，上證指數跌3.05%，深證成指跌5.4%，創業板指跌7.15%，北證50跌2.31%，科創指數跌7.12%。全市場成交額26716億元，較上日放量2527億元，全市場超5000隻個股下跌。

 

　　板塊題材上，電力、銀行板塊上漲，半導體、CPO、CRO概念、元件、存儲芯片板塊跌幅居前。

 

　　7月17日開盤後A股快速下探，最低觸及3745點，午後雖一度拉升，但市場情緒極度脆弱，最終收於3764點。收盤價與最低價均跌破了此前M頂頸線位3794點。眾所周知，M頂是典型的頂部反轉形態，其成立的關鍵確認信號，正是右側低點有效跌破頸線（圖二）。

 

跌到7月27日？

 

　　這個M頂走勢在港股中亦有見出，筆者1月5日文：「2026丙午。赤馬紅羊。黑三月」預期過港股有可能走勢M頂，但在6月，則可望見底（圖三）。

 

跌到7月27日？

 

　　中港股市走勢均見出M頂。

 

　　今時A股的關鍵位是3794點，而港股的關鍵位則是3月時低位24203點位（圖四）。

 

跌到7月27日？

 

　　中港兩地股市都有個M頂壓力，投資者怎辦？

 

　　技術走勢上，A股要看緊3794點的支持，港股則要看近日反彈能否守於24203上，筆者是較樂觀的。

 

　　大空頭Michael Burry建議投資者在香港股市尋找低價機會。他周五在社交平台上發文稱：「現在尤其適合關注香港市場，尋找那些價格低廉、且在韓國、日本和iShares半導體ETF光環消退後有望表現良好的股票。」本月早些時候他曾表示，他增持了京東的股票。摩根士丹利此前也建議投資者增持香港股市，部分原因是看好企業盈利前景。

 

　　連美股大空頭Michael Burry，也肯青睞港股，港股是否應被樂觀些少？一如他所言受韓、日股市所累，科技股類要留一手。

 

長鑫上市有望令科技板塊企穩

 

　　A股的科技股於上周挫下，一個可能性是長鑫科技發行價對應市盈率約5倍、市淨率約3倍。這讓我們不得不思考，相比光模塊，存儲芯片的護城河更深、擴產壁壘更高，而長鑫科技作為掌握核心技術的國產存儲龍頭，估值尚且如此保守，其餘邊緣品種自然更難獲得市場的慷慨定價。

 

　　對指數而言，企穩的關鍵在於科技股止跌。而對科技股來說，止跌需要外部和內部條件的配合。外部需美韓股市率先企穩，否則情緒傳染難以避免；內部則需等待長鑫科技正式上市。若屆時市場給出更為樂觀的估值，對整個科技板塊也將形成正面催化。

 

　　除了要等長鑫科技上市後的表現外，筆者相信其上市後價必然升，因為5倍市盈率確認太低，DeepSeek的梁文鋒亦有認購長鑫，無它，物有所值，長鑫上市後股價升，自然會帶動整個科技板塊企穩。

 

A股主動ETF待上市，料能引資

 

　　除長鑫的可以利好帶動下，7月17日證監會網站顯示，18隻主動ETF已經上報，當前處於「接收材料」階段，等待監管批復。18隻產品中，未來將有9隻在上交所上市、9隻在深交所上市。

 

　　具體來看，未來在上交所上市的9隻產品分別是易方達品質未來主動ETF、華夏質量價值甄選主動ETF、永贏景氣精選主動ETF、摩根核心成長主動ETF、華泰柏瑞價值精選主動ETF、匯添富均衡策略主動ETF、華安品質嚴選主動ETF、招商價值智選主動ETF以及平安行業優選主動ETF。

 

　　未來登陸深交所的產品分別是南方大盤風格配置主動ETF、富國價值優選主動ETF、大成紅利智選主動ETF、鵬華價值臻選主動ETF、工銀瑞信紅利主動ETF、華寶優選穩健股票主動ETF、國泰鑫匯均衡收益主動ETF、天弘均衡優選主動ETF、建信競爭優勢主動ETF。

 

　　這批主動ETF應會帶動一些新資金入市，這些資金可以來自舊的ETF，但由於這18隻主動ETF是肯定可以帶來較活躍的買賣，板塊的輪動及資金的流轉應會較加速，「水」聲淙淙，又再配合阿爺對市場的呵護，A股發展出個M頂走勢的機率是較細的。

 

　　若是，則投資者要考慮大空頭Michael Burry所言，有哪些良好股要可以考慮。

 

　　保險、創新醫藥、船運、電力？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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