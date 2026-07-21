癌油風暴擴大，綠營責無旁貸

暑假向來是香港人到台灣旅遊的旺季，今年來台無論品嚐美食抑或買伴手禮，都應格外小心先做功課，避免吃到一級致癌物超標四倍的沙拉油製作食品。

台灣民眾和飲食業，向來習慣用大豆壓製的沙拉油（港稱：沙律油，Salad Oil）烹飪和製作副食品，近期因經營將大豆處理為沙拉油原料的中聯油脂，產品驗出一級致癌物苯駢芘（港稱：苯並芘，Benzopyrene）超標的事件而談油色變，風暴擴大的原因，是民進黨當局第一時間選擇拖延公布和掩蓋事實。

島內民眾聞風色變的苯駢芘，是國際癌症研究機構(IARC)公布的一級致癌物，具有極強的基因毒性與致突變性。它會破壞DNA結構，不僅大幅增加罹患肺癌、大腸直腸癌等風險，還會引發全身性慢性發炎、加速細胞氧化衰老及損害神經與生殖系統。

各縣市政府派員查扣致癌沙拉油（台中市政府網站圖片）

致癌油源頭是品質有問題的巴西進口黃豆，上游中聯油脂從4月4日開始用這批黃豆製成沙拉油原料，5月13日下游再製廠商南僑油脂在進行原料自主檢驗時，首度驗出致癌物苯駢芘超標，但並未依法向衛生局通報。事件拖到6月底，生產商才向衛生局通報，漫長的空窗期當中做出了無數問題食品，嚴重損害民眾健康。離譜的是，主管機關行政院院長卓榮泰，對於公開這些問題產品流向竟然下令「再考慮」，引發在野黨質疑當局有意「蓋牌」或延誤通報。

於輿論和在野黨壓力下，當局才根據中聯油脂提供的資料，陸續公布29批流入市場的致癌沙拉油，多達逾8400公噸，受影響食品工廠和餐廳逾1300間。更可怕的是，由於當局拖延回收和下架決定，導致整體回收率只有三成，亦即逾5800公噸沙拉油及相關食品已進了民眾肚子。

根據各縣市政府的公布，包括外地遊客經常光顧的台式炸雞連鎖店繼光香香雞、港澳韓國旅客來台必買的洪瑞珍三明治、台南知名的周氏蝦捲等，甚至連觀光客參觀故宮必訪的故宮晶華、多間五星級酒店，以及文青必去的咖啡店，都在不知情下使用了致癌沙拉油。至於用到沙拉油的伴手禮，例如肉鬆等也紛紛中招。

不要以為當局公布受影響店家和產品名單，就可跳過問題產品，因為台灣當局竟然只照著廠商提供的問題名單公布，並未積極深入追查和橫向檢驗有沒有其他問題產品，最後被踢爆竟然還有第30批致癌沙拉油。

民進黨的如意算盤，是想把應由中央負責的食品把關責任，在網軍側翼配合下全部推給藍營的縣市長，批評他們沒有對相關工廠和餐廳進行定期檢查，企圖令民眾認為他們辦事不力，影響年底縣市長選情。

國民黨主席鄭麗文（中）探視抗議毒油的絕食藍營議員（鄭麗文fb圖片）

在社會普遍認為是民進黨政府推卸責任的氣氛下，竟然跑出一位「豬隊友」，讓當局累積的高漲民怨雪上加霜。民進黨發言人吳崢在和政治評論員爭辯時，竟然以「又不是我逼你吃的」，將所有責任推給誤吃致癌油的民眾，無視自身的把關責任。民進黨的傲慢，再度激怒民眾。

這番言論直接打擊事件發生以來，努力替民進黨當局護航、將責任推給藍營的民進黨縣市長候選人，結果迫得事件發生以來始終一副事不關己態度的卓榮泰公開道歉。道歉歸道歉，傷害已造成，並且持續擴大。建議旅客來台灣前做好功課，參照各地方政府的公告，自求多福。