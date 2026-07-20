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「猜猜我是誰」騙案急劇上升  今年首5個月共接獲1,385宗  總損失超過$9,500萬
理財智慧
騙局大拆解

「猜猜我是誰」騙案急劇上升  今年首5個月共接獲1,385宗  總損失超過$9,500萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:反詐騙協調中心

　　警方兩日前（7月18日）於記者會上表示，近期「猜猜我是誰」騙案顯著增加，今年首5個月共錄得1,385宗，較去年同期上升93.2%，總損失達9,500萬港元，即每個受害人平均損失超過6萬港元。

 

　　警方指「猜猜我是誰」騙案的受害人以長者為主，因較少接觸防騙資訊，僅憑聲線相似便相信對方。反詐騙協調中心（ADCC）提醒市民：

 

　　1.    遇突發轉帳要求，無論是否熟識對方、聲線如何相似，都要進一步驗證身份，例如親自致電確認或會面。

　　2.    騙徒常先搜集你的背景及家人資料，再冒充熟人，令手法更逼真。

　　3.    若來電者要求轉帳至平日不熟悉的銀行戶口，必須立即提高警惕。

　　4.    針對沒有電子銀行的長者，騙徒可能建議由「朋友」或「律師」代收現金，切勿答應。

　　5.    任何涉及金錢的要求，都要冷靜求證，絕不匆忙轉帳。

　　6.    多關心身邊長者，定期分享防騙資訊。

　　7.    若有懷疑，立即致電「防騙易18222」熱線查詢。

 

三大騙徒手法：

 

　　1.    劇本型

　　➔    非法取得市民資料後，度身訂造冒充身份、轉帳藉口，甚至模仿聲線

　　➔    致電／用聊天軟件接觸受害人，提出轉帳請求

 

　　2.    騎劫型

　　➔    騎劫受害人聊天軟件程式，透過翻閱歷史對話掌握聯絡人身份、人際關係

　　➔    在聊天軟件向受害人的聯絡人提出轉帳要求

 

　　3.    白撞型

　　➔    打電話與受害人閒話家常，但不說出自己是誰，誘導受害人猜測身份

　　➔    一旦受害人猜測，騙徒便會馬上冒認

 

近期個案：

 

　　1.    62歲退休人士接獲陌生來電，騙徒自稱「律師行職員」，指事主丈夫去年曾發生交通意外（意外為真實發生，騙徒已非法取得事主個人資料），現正處理索償事宜，要求先支付2萬元「手續費」。事主未經查證便轉帳，結果受騙。

 

　　2.    86歲長者接獲陌生來電，騙徒自稱是「女兒」，指最近換了電話號碼。因聲線相似，事主未起疑心。翌日，騙徒再度致電，稱手頭不夠錢用，要求事主拿現金到指定屋苑交收。事主如約前往，見到一名中年男子自稱代「女兒」收錢，事主致電騙徒確認後便將現金交出，結果受騙，損失約3.5萬元。

 

　　3.    69歲工程師接獲「堂妹」WhatsApp訊息，指急需1.2萬元，並承諾後日歸還。事主因工作忙碌，未經深究便轉帳至陌生銀行戶口。其後，騙徒再要求轉帳多8萬元，事主起疑，嘗試以WhatsApp致電堂妹但無人接聽。騙徒隨即發送一段錄音，再次催促轉帳。幸好事主提高警覺，改用手機號碼聯絡堂妹，才揭發WhatsApp帳戶已被盜用。

 

　　4.    騙徒模仿聲線致電83歲退休人士，自稱是其「姪仔」，指被警方拘留，急需1萬元保釋金。事主因聲線相似而信以為真，按指示到便利店掃描支付寶二維碼轉帳。當日事主致電姪女，才揭發是騙案，損失約6,000元。

 

「猜猜我是誰」騙案急劇上升  今年首5個月共接獲1,385宗  總損失超過$9,500萬

（圖片來源：反詐騙協調中心）

 

Tags:#騙案#電話騙案#理財智慧#熱話#理財#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#提防騙子#猜猜我是誰騙案#盜用WhatsApp帳戶
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