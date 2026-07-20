WeChat Pay HK 推出深圳南山區消費券：滿$1,000 減$600！海岸城、K11 ECOAST適用

WeChat Pay HK早前推出的「2026年南山區入境消費券」反應熱烈，所以再次與深圳市南山區商務局合作，於今個夏天再度派發消費券，最高單一折扣金額提升至「消費滿HK$1,000減HK$600」，喜歡北上消費的朋友別錯過這個慳錢機會！

第二期活動由即日起至10月15日期間（包括頭尾兩天）舉行，分為「餐飲零售券」及「商圈優惠券」，後者除了繼續有南山海岸城購物中心（海岸城）的參與，亦加入深圳K11 ECOAST精選商戶，以及引入茶顏悅色等人氣品牌，優惠低至4折。

活動期間，WeChat Pay HK用戶只要透過「內地遊」頁面進入活動專頁即可點擊領取第二期消費券。合資格用戶亦可於深圳市南山區指定合作商戶門店使用微信／WeChat掃描門店中是次活動宣傳品上的二維碼，連接至活動頁面授權地理位置訊息，且所在地需位於深圳市內，按指示即可點擊領取。憑券可於深圳市南山區指定合作商戶內消費滿指定金額時使用，即享最高4折優惠。

新一期消費券使用範圍繼續覆蓋包括南山區指定餐飲、零售商戶及南山海岸城商圈指定商戶，並新增深圳 K11 ECOAST指定商戶。領券後，用戶支付時優惠券將自動抵扣。用戶可掃商家的二維碼，或提供收款碼予商家掃描。App、小程序、公眾號和網站等多種支付場景亦同步支援。

「餐飲零售券」及「商圈優惠券」內容：

● 滿 HK$30 減 HK$15

● 滿 HK$100 減 HK$40

● 滿 HK$200 減 HK$60

● 滿 HK$500 減 HK$100

● 滿 HK$1,000 減 HK$600

領取規則

● 消費券於活動期間（包括首尾兩天）逢週五至周日早上10時以及下午4時進行發放。 數量有限，先到先得。

● 以單筆消費金額作計算。

● 消費券領取後7天內有效（包括領券當天），如消費券逾期仍未使用將自動作廢。

● 同一類別下，相同面額的消費券需待用戶已領取的前一張使用後或到期失效後方可領取下一張，當到達領取/使用上限時，用戶無法再次領券。

● 活動期間，每類消費券每個用戶最多可領取並使用20次。

部分參與消費券的南山區商戶

● 餐飲：茶顏悅色、奈雪的茶、喜茶、KUDDO COFFEE、樂凱薩披薩、潤園四季、火璽、辣可可、79號漁船

● 零售：盒馬鮮生、前海山姆、京東Mall、天虹、迪卡儂、蕉下

部分參與消費券的深圳 K11 ECOAST商戶

● 餐飲：葉外、禧牛薈、RR Rolling

● 零售：HUAWEI、ART HOUSE影城、LeFaChoy 琺彩

消費券線上領取方法



1. 打開WeChat > 右下角「我」> 支付與服務 > 內地遊

2. 於「內地游」頁面點擊「南山區消費券」橫幅

3. 在「南山區消費券」專頁領取消費券

4. 用戶可在「我的優惠券」查看已領取的優惠券

5. 當交易符合消費券條件，消費券即自動使用抵扣

環島中港通、滴滴出行及HopeGoo加碼優惠

針對用戶跨境消費的交通出行需要，WeChat Pay HK加碼推出多項乘車及召車優惠，分別聯同環島中港通提供前往深圳灣口岸直通巴士的立減HK$30優惠券，以九龍市區到深圳灣口岸車費HK$60為例，等於5折優惠；以及與滴滴出行發放價值HK$150無門檻香港召車立減券（適用於目的地為深圳灣口岸的訂單），及低至5折內地召車優惠券（適用於目的地為南山區的訂單）。是次更新增HopeGoo為南山區酒店提供優惠。

WeChat Pay HK

網址：https://pay.wechat.com/