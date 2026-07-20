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中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥折扣
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中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥折扣

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:GODIVA、DALLOYAU

　　中秋佳節將至，GODIVA及DALLOYAU不約而同推出朱古力月餅禮盒，GODIVA三款中秋限定朱古力月餅形撻，以鬆脆撻皮包裹著絲滑濃郁的朱古力內餡，口感豐富， 9月25日前選購滿指定金額，即可獲贈限量禮品，VIP會員更可尊享低至8折禮遇。喜歡杜拜朱古力的朋友，值得留意DALLOYAU新推出「DA CHOCO脆朱古力月餅禮盒」，朱古力外柔內脆，有傳統鹹蛋黃奶黃、人氣開心果及濃郁芝麻三款口味，創新有驚喜更可享有早鳥優惠。

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中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

 

中秋限定朱古力月餅形撻 

 

　　GODIVA新推三款朱古力月餅形撻，先介紹焦糖胡桃朱古力月餅形撻，用上清香酥脆的餅乾撻底，盛載綿密的胡桃焦糖內餡，頂部鋪滿濃郁的黑朱古力碎，口感層次豐富。杏仁朱古力月餅形撻則內層濃郁的杏仁脆米慕斯配搭順滑牛奶朱古力夾心，而草莓朱古力月餅形撻以草莓白朱古力，搭配柔潤醇厚的牛奶朱古力，甜蜜滋味。
 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

焦糖胡桃朱古力月餅形撻、杏仁朱古力月餅形撻、草莓朱古力月餅形撻

 

　　今個中秋亦帶來四款限定朱古力，包括杏仁杏桃焦糖朱古力、核桃肉桂朱古力、片裝杏仁牛奶朱古力及片裝50%黑朱古力。

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

核桃肉桂朱古力$25、杏仁杏桃焦糖朱古力$25、片裝50%黑朱古力$12、片裝杏仁牛奶朱古力$12

 

　　GODIVA六款中秋限定禮盒各具巧思，花瓣形禮盒展現桂花綻放，中秋節綜合朱古力禮盒21顆裝以珠飾禮盒以珍珠點綴；雙層圓盒則以層疊設計盛載多重驚喜；淡粉色中秋節綜合朱古力禮盒12顆裝以玉兔形包裝，充滿節日氣氛。即日起至2026年9月25日期間，VIP會員凡選購中秋節綜合朱古力禮盒21顆裝，即可尊享8折優惠（$639.2）。此外，凡購買中秋節禮籃2件或以上，Saver會員可享9折優惠，VIP會員則可尊享8折優惠。

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

中秋節片裝朱古力禮盒16片裝$269
 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

中秋節綜合朱古力禮盒12顆裝$399

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

中秋節綜合朱古力禮盒21顆裝$799
 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

中秋節綜合朱古力禮盒26顆裝$999

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

中秋節奢享禮籃$1,299

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

中秋節心悅禮籃$2,489

 

　　即日至2026年9月25日期間，凡購買任何中秋節禮盒（禮籃除外），單一消費折實價滿HK$580，可免費獲贈映月對杯套裝乙盒或黑朱古力軟雪糕禮券乙張；滿HK$980，可免費獲贈開心果脆絲朱古力磚乙塊（黑朱古力或牛奶朱古力）；滿HK$1,580，則可免費獲贈片裝濃醇85%黑朱古力禮盒21片裝乙盒或片裝紅寶石朱古力禮盒21片裝乙盒。

 

　　VIP會員凡於2026年8月28日至9月10日期間購物，可享雙倍節日積分，單一消費折實價滿HK$2,580（包含最少一件中秋節產品）或購買中秋節禮籃2件或以上，即可免費獲贈松露朱古力禮盒8顆裝乙盒（價值HK$329）。

 

https://www.godiva.com.hk/chocolate/mid-autumn-2026.html

 

DA CHOCO脆朱古力月餅禮盒

 

　　DALLOYAU今個中秋節新推出「DA CHOCO脆朱古力月餅禮盒」，嚴選法國Valrhona朱古力打造外殼，包裹著近期大熱的杜拜脆絲，外柔內脆，雙重口感一試難忘。DA CHOCO脆朱古力月餅禮盒共有三款口味，每款各兩件，包括傳統鹹蛋黃奶黃、人氣開心果及濃郁芝麻。

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

 

　　禮盒包裝採用鏤空設計，綴以明月與靈動玉兔圖案，巧妙融合中秋意象與法國紅、白、藍三色元素。隨盒更附送可愛玉兔裝飾，即日起至8月31日，預購「DA CHOCO脆朱古力月餅禮盒」可享早鳥優惠：單盒$350 /盒、兩盒$328/盒、30盒或以上$310/盒（取貨日期：9月1至25日）

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

 

　　鹹蛋黃奶黃脆朱古力 — 嚴選本地甘沙鹹鴨蛋黃，烘烤後研磨成粉，搭配慢煮而成的奶黃醬及酥脆杜拜脆絲，覆以纖薄的Valrhona牛奶朱古力外殼，鹹甜交融，口感酥脆極緻。

 

　　開心果脆黑朱古力 — 以世界頂級伊朗開心果製成的濃郁開心果醬，混合杜拜脆絲，外包一層纖薄的 Valrhona 66% 黑朱古力，果仁香氣與濃醇可可完美交織，餘韻悠長。

 

　　芝麻脆朱古力 — 靈感源自傳統中式糖水「芝麻糊」；嚴選日本直送絹羽二重黑芝麻醬和現磨法國杏仁醬，創造出濃郁而天然的芝麻果仁香味，再搭配杜拜脆絲，包裹在幼滑的牛奶朱古力薄殼中，散發誘人香氣。

 

中秋月餅優惠2026︱GODIVA中秋禮盒8折優惠＋送雪糕禮券；DALLOYAU脆朱古力月餅禮盒早鳥優惠

 

　　除了月餅，DALLOYAU亦推出4款節慶禮籃，每款均盛載著不同的手工烘培美點、精品朱古力及高質產品，並提供免費送貨服務。由即日起至8月31日預訂，同樣享有早鳥優惠低至$888。

 

www.dalloyau.hk

 

Tags:#中秋月餅優惠2026#Godiva#DALLOYAU#中秋節2026#Jetso#著數優惠#美食情報#美食優惠
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