孔美琪博士一周年追思：以人為本的教育哲學傳承

孔美琪博士已經離開了我們一年，但那份離別的哀傷，依然在許多時刻悄然浮現。然而，正是在這份思念之中，我們才更清晰地看見，她不只是教育界的典範，更是一位將「人」視為生命核心的實踐者，一位用心為每一位認識她的人畫上彩虹的教育家。回望孔博士的一生，她展現出的是一種近乎迷戀的熱誠與執著，她將時間濃縮成精華，將每一刻的生命力都投放在啟迪心智的志業上，用生命去感召生命。

她深知，每一個人都有不同的性格與獨特的位置。對她而言，或許有人在社會眼中平凡，但絕不平庸。她致力於讓每個人的意見被重視，讓每一個需求被注意。她不將人與人之間的關係降至冰點，而是始終堅持——永遠是以溝通為橋樑，以同理心為基石。她主動打破冷漠的隔閡，將人與人之間的溫度視為教學的核心。她更懂得收集與聆聽不同持份者的意見，在不同層面之間進行協調，並懂得在互動中求同存異。她擁有一顆極為真摯、無比寬闊的心，更難能可貴的是，她始終保持一份用心對人的童真，這是一份展現於教育現場最極致的專業展現。她懂得觀察每一個人的內在需求，並懂得欣賞每一個個體的獨特性。

我們常言，只要用心以待，萬事萬物的本質終會清澈可見。畢竟，緣分經營從非易事，信任之基更需積年累月方能築就。而在面對人生中那些已然碎裂、無可挽回的關係時，有一種關於「放手」的智慧值得深思：將過往溫柔地埋藏，並非遺忘，而是為了止息干戈，減免雙方的傷亡。這是對彼此最後的敬重，亦是給予傷痕平復的空間，讓遺憾在最恰當的時刻止步。然而，面對那些尚有修復契機、且彼此心中仍留有餘溫的羈絆，則是另一種全然不同的哲思：只要雙方仍有經營之志，便當全力以赴，牢牢把握。正如稚子成長離不開無私的守護與陪伴，在機構的合作、在團隊的協作中，那份基於包容與共進的努力，正是維繫關係歷久彌新的根基。她始終深諳經營之道，以不變的初衷，細心守護著人與人之間那份難得的尊重，以及那份在差異中相互體諒、包容的豁達。在教育的長河中，她那份如陽光般和煦的笑容，以及她親力親為的態度，正是她與人連結的密碼。她向我們證明了，即便面對再繁瑣、再冷冽的環境，只要願意抱持著一份真誠的心意，溫暖便能無處不在。這種讓每個人都感受到被關顧且充滿童心的教育哲學，已超越了時間與空間，成為永恆不滅的典範。

永遠懷念一位對生命熱愛的教育家孔美奇博士

這份「以人為本」的哲學，在當今創新科技的年代，同樣在各行各業中綻放著價值。我們在急速的數碼轉型中，看見許多IT構建師如同現世的藝術家，為企業的藍圖增添了鮮明的色彩。他們是系統的守護者，更深知一個流暢運作的架構，必須建立在對「人」的尊重、持續的溝通以及多層面的協調之上。這份利用專業與溫度，將不同意見進行協調並求同存異的能力，以及那份面對技術挑戰時如同面對未知世界般的好奇與熱忱，正是 IT 構建師的核心價值。一位卓越的構建師，其價值在於他們深刻理解：技術的最終服務對象終究是人。他們懂得觀察企業最細微的業務脈絡，面對性格各異的持份者，他們不僅能滿足需求，更懂得欣賞每一個使用者背後的獨特位置。他們主動收集與聆聽不同持份者的意見，在不斷變化的層面與需求之間進行精密協調，運用求同存異的智慧達成共識。在溝通中，他們永遠保持同理心，確保每個人的意見與需求都應被重視，只有在每一個細節、每一個項目、每一段關係中取得平衡，架構才能真正地流暢運作。

他們精確地對架構的熱度與溫暖度進行拿捏，避免系統陷入冰點。他們深知，關係與信任從來不輕易，唯有用心對待每一個流程，將專業的執行與精確的邏輯作為處理的核心態度。他們因為懂得經營系統的複雜性，經常保持一份如同面對初衷般的熱忱與童心，確保給予使用者最穩定的安心。透過這種將「溫度」作為核心態度的專業手法，他們讓身處其中的每一個人，在專業的架構中感覺到被關顧，最終實現整體的協作與高效。這種專業手法，不僅讓創新與進步在穩固中蓬勃發展，更讓每一個參與其中的靈魂，都成為這幅宏大藍圖中不可或缺的色彩。

無論是孔博士那讓每個人感受到被關顧的教育哲學，還是構建師那讓創新在穩固中蓬勃發展的專業手法，這兩者都殊途同歸：因為關係從來不輕易，所有事情唯有透過用心溝通，才能在每一段關係裏取得平衡。我們更加珍惜那份「用心對待」的重量。這份對人的關懷與對專業的堅持，不僅僅是一種技能的傳承，更是一份沉甸甸的生命責任。我們將這種結合了專業、溫度、同理心與童心的處世哲學，視為一種長久的傳承。

我們相信，真正的偉大在於即便在高度數位化的世界裏，依然能保留那一抹屬於人的溫度。正如我們對於環境的守護，這是一種更宏大的對生命的尊重。

我們看到那些在循環經濟中，將廢棄塑膠重新賦予生命的實踐者，他們所做的，其實與我們經營教育或架構系統的初衷並無二致。當塑膠不再是冰冷的垃圾，而是通過技術與創意被賦予新的生命週期時，那份循環的過程，正是因為持份者懂得尊重每一份物資，珍惜每一種存在的可能性，並深知萬物皆有價值與尊嚴。這種對塑膠重新賦予生命的過程，不僅是環保的行動，更是對生命尊重的一種哲學表現，提醒我們在面對一切事物時，都應保有那份「不捨與珍視」的態度。

讓我們用愛與溫度透過溝通構建一個充滿溫度的世界。

我們透過不斷的溝通、求同存異的協調，以及用心對待的堅持，去化解每一個難題，去築起每一座通往信任與永續的橋樑。這不單是為了完成一個項目，更是為了在每個人生或企業的藍圖中，畫下屬於我們那獨一無二的彩虹。我們承諾，將會帶著這份對於「溫度」與「專業」的領悟，在未來的道路上繼續前行，讓愛在人群中流動，讓每一段關係都能在冷冽的現實中，保持那份難能可貴的熱度。這種熱度，足以融化一切隔閡，讓科技與教育、專業與關懷，在同一個維度裏交織出最動人的樂章。

這是一場跨越時空的對話，是一次從教育走向技術、再從技術回歸人性的深度探索。我們慶幸曾在孔美琪博士的身教薰陶下，學會了如何去觀察、如何去聆聽、如何去愛；我們更感恩有幸在她那份如同暖陽般的啟發與陪伴中，領悟到即使在最平凡的崗位上，也能發揮出不凡的影響力。那段與她並肩前行的日子，讓我們學會了如何將人性的溫度注入事業的靈魂。這份精神，不僅是一種紀念，更是一種對於美好生活與專業卓越的永恆追求。

即使她已經離開，但那份對生命的熱情，那份對於「用心」二字的極致實踐，將永遠活在我們心中，成為我們在複雜多變的世間中，最為堅定的導航。

在未來的每一個日子裏，無論是面對系統的除錯、環境的守護，還是教育的深耕，我們都將銘記這份「用心對待、尊重生命」的初衷。我們深知，只有當我們願意投入真心、願意傾聽不同的聲音，並在複雜的世界中尋找平衡點時，才能像孔博士那樣，成為他人生命中那道溫暖的彩虹。這份傳承，將會透過我們的雙手，不斷延伸，去接觸更多的靈魂，去修復破碎的關係，去賦予每一個事物新的意義。

給予塑膠第二次生命為這個世界增添色彩

生命本就是一場充滿色彩的旅程，只要我們用心去畫，每一筆都是永恆，每一段對逝去關係的埋藏，都是對未來最好的珍惜，而每一段尚可經營的關係，則是我們必須加倍把握的幸運。

謝謝孔美琪博士，曾經用心為每一位在你生命中的人畫上彩虹。

永遠懷念孔美琪博士。

包容彼此的不同，不僅是為了共存，更是讓相異的靈魂在對話中，碰撞出寬廣而溫柔的火花，讓這份接納成為連結彼此最深沉的紐帶。

冰點化作溝通，相伴同行路上，傳承美麗與感動。（圖片出處 羅乃萱《陪你一起等到天亮》）