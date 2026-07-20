歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」
娛樂新聞

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

娛樂
娛樂
TEXT:Katty WuPHOTO:IG@jennifertsetingting、Facebook@香港電影金像獎 

　　89歲的「四哥」謝賢今日（7月20日）下午驚傳死訊，被多個網媒報道後，消息最終於下午接近4時被證實──女兒謝婷婷及兒子謝霆鋒先後在個人社交平台公告父親已經離世。

 

　　謝婷婷於個人IG限時動態中，與哥哥謝霆鋒聯名發出英文及中文訃聞。中文內容為：

 

「我們懷著無比沉痛的心情，向大家公布我們摯愛的父親謝賢先生與世長辭。

父親在家人的陪伴下，安詳離世。在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。

父親一生才華橫溢，成就非凡，不僅是備受尊敬的演員和藝術工作者，更是一位充滿魅力、熱愛生命的人。他以獨特的個人風采和真摰的性情，為身邊每一位帶核歡樂；多年來對香港電影及演藝事業的貢獻，更深深影響了幾代觀眾。我們深信，他的風采與精神，將會長留大家心中。

此刻，我們一家正沉浸於失去摯親的悲痛之中，懇請各界給予我們一些空間，讓家人能夠平靜地陪伴身彼此，共同渡過這段艱難時刻。

對於各界一直以來的關心，以及近期日送上的慰問、祝福和支持，我們謹此衷心致謝。

 

謝婷婷 謝婷婷 泣告」

 

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

 

謝霆鋒亦在個人IG中分享與父親的點滴：

 

「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開了我們了。他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。小時候我也曾見過他苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在熒幕前，他常說：the show must go on──表演必須繼續下去。所以大家如果想起四哥、想起我我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留心中，便足夠了。」

 

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

 

　　謝賢最後一次露面，是去年出席香港金像獎頒獎典禮。以電影《殺出個黃昏》首次奪得金像獎最佳男主角，上台領獎時，需要林家棟陪伴。當時他明顯比以往消瘦，走路亦不穩，加上說話不太靈光，因而被懷疑他曾經中風。其後雖然屢次傳出病重甚至離世的消息，但亦因幾次被網民「野生捕獲」，謠言不攻自破。但最終不敵病魔，與世長辭。

 

謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

 

Tags:#娛樂新聞#謝霆鋒#謝賢離世#謝賢#謝婷婷#名人離世
Add a comment ...Add a comment ...
6 月串流推介︱Netflix重溫世界盃巴西隊決勝十二碼＋崔岷植新作《末行手記》；Disney+《反斗奇兵5》預熱片單＋美劇《大熊餐廳》最終章
更多娛樂文章
6 月串流推介︱Netflix重溫世界盃巴西隊決勝十二碼＋崔岷植新作《末行手記》；Disney+《反斗奇兵5》預熱片單＋美劇《大熊餐廳》最終章

投票區

杜淦堃：政府應對宏福苑火災負一定責任
41
|
0

你是否認同杜的說法？

認同
76%
不認同
17%
無意見
7%
投票期：2026-07-20 ~ 2026-08-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處