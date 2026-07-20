謝賢離世享壽89歲  霆鋒、婷婷：「父親在家人的陪伴下，安詳離世」

89歲的「四哥」謝賢今日（7月20日）下午驚傳死訊，被多個網媒報道後，消息最終於下午接近4時被證實──女兒謝婷婷及兒子謝霆鋒先後在個人社交平台公告父親已經離世。

謝婷婷於個人IG限時動態中，與哥哥謝霆鋒聯名發出英文及中文訃聞。中文內容為：

「我們懷著無比沉痛的心情，向大家公布我們摯愛的父親謝賢先生與世長辭。

父親在家人的陪伴下，安詳離世。在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。

父親一生才華橫溢，成就非凡，不僅是備受尊敬的演員和藝術工作者，更是一位充滿魅力、熱愛生命的人。他以獨特的個人風采和真摰的性情，為身邊每一位帶核歡樂；多年來對香港電影及演藝事業的貢獻，更深深影響了幾代觀眾。我們深信，他的風采與精神，將會長留大家心中。

此刻，我們一家正沉浸於失去摯親的悲痛之中，懇請各界給予我們一些空間，讓家人能夠平靜地陪伴身彼此，共同渡過這段艱難時刻。

對於各界一直以來的關心，以及近期日送上的慰問、祝福和支持，我們謹此衷心致謝。

謝婷婷 謝婷婷 泣告」

謝霆鋒亦在個人IG中分享與父親的點滴：

「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開了我們了。他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。小時候我也曾見過他苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在熒幕前，他常說：the show must go on──表演必須繼續下去。所以大家如果想起四哥、想起我我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留心中，便足夠了。」

謝賢最後一次露面，是去年出席香港金像獎頒獎典禮。以電影《殺出個黃昏》首次奪得金像獎最佳男主角，上台領獎時，需要林家棟陪伴。當時他明顯比以往消瘦，走路亦不穩，加上說話不太靈光，因而被懷疑他曾經中風。其後雖然屢次傳出病重甚至離世的消息，但亦因幾次被網民「野生捕獲」，謠言不攻自破。但最終不敵病魔，與世長辭。