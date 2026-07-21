父親留下的背影 謝賢的真正傳承

2026年7月20日，謝霆鋒公布父親謝賢離世的消息，享年89歲。謝賢縱橫影壇數十年，從粵語片年代走來，晚年憑《殺出個黃昏》奪得金像獎最佳男主角。他的人生見證香港電影的起伏，也留下屬於一代人的記憶。

從社會心理學角度回望，他的人生，是風浪化為力量的經典。

一、早年的磨練

謝賢1936年生於香港，兄弟姊妹眾多。年少投身演藝訓練班，在片場跑龍套、做配角。

心理學所說的自我效能感，是相信自己能面對挑戰的能力。長年歷練，使他建立專業信心。成長於大家庭，讓他學會分寸與責任。幾度起伏仍維持風度，這份沉著，後來也成為孩子眼中的背影。

二、自律與體面

銀幕上的瀟灑，背後是長期自律與節制。重視儀容，維持運動習慣，即使年過八十仍保持良好狀態。

這種對自己的要求，是對舞台的尊重，也是對孩子的示範。父親的挺立，為孩子畫出一條做人的界線。

三、體面的分手

謝賢與狄波拉離婚後保持友好，在子女場合自然互動。研究指出，離婚對孩子的影響取決於衝突程度。父母維持尊重，孩子較能保存安全感。

謝霆鋒與謝婷婷在相對穩定的氛圍中成長，沒有被迫選邊站。即使家庭曾歷風浪，體面與克制仍成為保護。

四、光環之下的成長

父親的光環既是庇蔭，也是重量。家庭一度陷入債務風波，他選擇分擔。那份又愛又倔強的情感，使他在壓力中站穩。

他創立「鋒味」，於爭議與低潮中再出發。他曾表示：「我希望別人看到的是謝霆鋒，不是謝賢的兒子。」

謝賢說：「孩子的路要自己走，我不會替兒子安排工作。」放手之中，有信任，也有分寸。

社會學習理論指出，孩子會觀察父母如何面對成敗。謝賢晚年仍投入演出，保持專業與尊嚴。這份身教，都在無聲中完成了傳承。

五、真正的傳承

謝賢謝幕，人們記得銀幕風采，孩子記得的卻是父親的背影。

謝霆鋒的沉穩與分寸，或許來自歲月與父愛磨出的底氣。

光芒會淡，掌聲會散，留下的是風雨中不彎的背脊。

這樣的身教無言，讓人在低谷之中，坦然抬頭前行。

周華山博士

筆者為自在社創辦人周華山博士，從事社會心理學研究、教學與寫作多年。曾於理工大學（1988–1991）及香港大學（1994–1998）教授社會學與心理分析，至今已出版著作35本。2006年創辦「自在社」慈善團體，2014年成為身心靈平台的召集人與發起人。長期以大眾化語言，把社會心理學轉化為貼近生活的分享。