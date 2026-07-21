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國家隊出手

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　A股昨日（20日）午後上演絕地反擊，滬指V形反轉，港股則裂口高開後，在25000點區整固，收市時再度拉升，收報25143點。恒指漲580點，為何A、港股昨日俱升？

 

　　盤面上，港大型科網股全線走強，阿里巴巴(09988)漲3.7%，騰訊(00700)漲3.5%，小米(01810)、京東(09618)、美團(03690)漲超3%，百度(09888)漲2.5%；傳統軟件類股走強明顯，與月之暗面簽署Token（詞元）分成及聯合創新合作協議，中國軟件國際(00354)午後直線拉升漲近23%，金蝶國際(00268)、金山軟件(03888)強勢。

 

　　中東局勢升級，石油股、煤炭股等能源板塊全天活躍，中煤能源(01898)大漲超8%，中國海洋石油(00883)漲超5%；高息概念股普遍上漲，內銀股拉升明顯，建設銀行(00939)、農業銀行(01288)漲超4%；光通訊龍頭長飛光纖(06869)漲超8%。

 

　　另一方面，熱門板塊PCB概念股多數下跌，中國建材(03323)、勝宏科技(02476)均走低，AI應用概念股大肆分化，迅策(03317)漲超18%，智譜(02513)、MiniMax(00100)跌幅明顯。

 

　　昨日午後，A股中證500ETF、中證1000ETF持續放量，有神秘資金再度介入寬基ETF，下午2時左右，中證500ETF南方(滬:510500)成交超75億元（人民幣．下同），中證1000ETF易方達、中證500ETF嘉實、中證1000ETF富國成交超10億元，均超上周五（17日）全天成交額，此外科創50ETF華夏(滬:588000)、創業板ETF易方達(深:159915)連續第二個交易日成交超100億元。

 

　　除了中證500、中證1000ETF之外，滬深300ETF、科創50ETF、創業板ETF等也得到神秘資金關注，午後2時半左右，滬深300ETF華泰柏瑞(滬:510300)、科創50ETF華夏、創業板ETF易方達成交額均突破百億元，其中，滬深300ETF華泰柏瑞規模一度重回1000億元（右表）。

 

　　截至收盤，科創50ETF華夏成交額234.5億元，成交額位居ETF市場之首，此前最高為2024年10月9日的281億元和2024年10月8日的254億元。創業板ETF易方達成交額194.6億元，此前最高為2024年10月8日的474億元和2024年10月9日的385億元。滬深300ETF華泰柏瑞成交額也到185.6億元；中證500ETF南方、中證1000ETF南方(滬:512100)成交額也超過87億元；中證1000ETF華夏(深:159845)成交額超過50億元。

 

　　此次神秘資金進場抄底的方向，主要集中在創業板指、科創50指數，科創50ETF華夏以及創業板ETF易方達合計成交近430億元。而昨日市場拋壓主要集中在創業板指、科創50等兩創板塊，其中創業板午後一度下挫2.5%，科創50指數下跌3.9%。

 

　　7月13日至17日，超過2300億元資金借道ETF湧入市場，單日淨流入額一周之內三度刷新年內紀錄，已超過去年4月7日「國家隊」宣布增持時的成交水平。其中，7月17日，易方達創業板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏科創50ETF全天成交額均超百億元，分別達到154.3億元、146.5億元及142.9億元。其中，易方達創業板ETF、華夏科創50ETF成交額均刷新了2024年9月24日行情以來最高紀錄，其中，易方達創業板ETF在2025年8月28日創下的最高紀錄為127.1億元，華夏科創50ETF在2026年1月16日創下的最高紀錄為137.2億元。

 

　　國家隊出手，直接拉升了A股，但對港股仍是有利的。

 

港股處三重底部區域

 

　　申萬宏源指出，在經歷了去年的大幅上行後，港股市場今年以來指數層面上的表現不彰。當前港股市場已經處於「三重底部」區域。且在市場交易結構上，前期累積的大量做空頭寸在市場反轉時可能成為回補上行的推力。從潛在的催化劑來看，無論是自上而下的宏觀因素、抑或是自下而上的產業敘事在近期均有所變化，這些均有望對市場構成築底回升的動力。

 

國家隊出手

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國家隊出手

　

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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