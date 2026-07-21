KK星期二｜AI硬件再炒過港股挑戰百天線 | 7月政治局會議或派寬鬆大禮！| 智譜建全國產晶片數據中心

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

高盛發表報告指，即將召開的中共中央政治局會議或釋放更強寬鬆訊號！面對經濟增長動能放緩、消費及投資走弱，高盛預料當局將加快投放現有財政資源，有望成為恒指突破百天線催化劑？

另一邊廂，AI 熱潮持續演進，智譜(02513)據報建成一座全國產晶片數據中心，設計供電能力高達1吉瓦，規模堪稱國內最大之一，刺激其股價今日應聲爆升逾兩成！

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