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名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺
風水玄學

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　痴情女子，無論多有才華、多有辦法，下場都多數祇得一個——就是被轟轟烈烈地辜負！

 

　　被譽為「香江才女」、「香港電影教母」的施南生本月病逝，她出色、出名，可是婚姻也出了事，以無限深情接回無限遺憾。

 

　　她是香港影壇幕後最星光燦爛的女人，其眼光、視野、幹練影響了一個世代的電影發展，造就了港產片的黃金時代，監製了無數華語經典，包括「黃飛鴻」系列、「英雄本色」、「倩女幽魂」、「無間道」等等。作為「金牌製片」，她獲獎無數，有香港電影金像「終身成就獎」、是柏林影展「金攝影機獎」的首位女性影片人，並獲頒法國藝術與文學軍官勳章。

 

　　亦舒對她的評價是：「有型、叻、威威。」

 

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

圖片來源︰香港電影金像獎 fb

 

　　我們試從玄學角度，看看這位高IQ、EQ兼高顏值的才女如何為愛才而付出一切：

 

1. 鼻頭圓潤，痴情一生

 

　　她的鼻頭豐厚有肉，是典型的重情感、重情義表徵，會對伴侶一往情深、無比包容。林青霞在《鏡前鏡後》一書中提及施南生的死心塌地：「她崇拜他，保護他，把他當作老爺一樣的服侍，她最高興的事就是徐克高興。」

 

　　　　2014年，當時施南生與徐克已離異，她接受一個外國採訪時，仍然盛讚他：「他當時在紐約編輯學生報……沒甚麼難得倒他。……他才華洋溢，甚麼都覺得很簡單，這是他的優點，也是他的缺點。他常掛在嘴邊：那麼簡單，都搞不定？我說，對他而言很簡單，對別人是很難的事。」

 

　　金庸感嘆她是世上「唯一會對丈夫意亂情迷、無比迷戀的妻子。」林青霞亦形容她為「百分之一百的痴情女子。」

 

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

圖片來源︰香港電影金像獎 fb

 

2. 鼻脊有暗節，情路崎嶇

 

　　1978年，她已是電視台高層，任製作副總監，遇到當時因「蝶變」票房「仆直」而陷事業低潮的導演徐克，迅即「淪陷」。她從27歲等到45歲才結婚，又從45歲等到63歲離婚。

 

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

圖片來源︰百度百科

 

　　離婚前，徐克負責天馬行空，施南生負責照顧現實，包括融資、發行、宣傳、找演員……等，聽說曾擺平找上門的黑社會。徐克拍「黃飛鴻」時，有在雪山上泡水的場景，她特地考了潛水證陪他下水調設備。離婚後，她依然擔任他的製片，繼續成就他。

 

　　施南生鼻脊起暗節，在相學上喻示夫緣較淺。若鼻脊明顯起節，表示性情剛烈；暗節則不同，個性堅毅，擇愛而固執，對外手段圓滑、對愛則無比堅持，但鼻為「夫星」，有節始終代表感情生活有波折，第一段婚姻通常有問題，要嘛兩人互相適應，關係才愈老愈好；要嘛各行各路，要從第二段婚姻找到和諧幸福。

 

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

圖片來源︰https://filmworkshop.net/

 

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

圖片來源︰https://filmworkshop.net/

 

名人面相︱施南生精明幹練為愛付出︰鼻頭圓潤重情義＋鼻起暗節夫緣較淺

圖片來源︰香港電影金像獎 fb

 

3. 揚眉女子，選擇大方面對背叛

 

　　施南生雙眉起角、眉揚有勢，完全散發「女強人」的能量。

 

　　揚眉的女子，面對丈夫出軌，有兩個選擇：

 

　　a／選擇潑，對丈夫與小三予以迎頭痛擊。

　　b／選擇忍，優雅地內心滴血。

 

　　她是後者。當記者就此事問她時，她的反應還是保護他。

 

　　「兩個人的事只存在於兩人之間，和第三個人沒有關係。」

 

　　亦舒以施南生為藍本的小說女主角蔣南孫說過：「做人最緊要是姿態。」施南生完全做到體面、優雅、不出惡言。

 

　　施南生談自己行事原則是「不虧本、不丟臉。」她縱橫電影圈多年，出名理性清明、在行政和計數方面無比精準。

 

　　但她的人間清醒，祇留給電影製作。一談到感情，她是一愛到底、義無反顧。

 

　　這是愛得迷失，還是愛得極致……

 

Tags:#風水玄學#名人面相#施南生
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