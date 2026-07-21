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酒店下午茶優惠︱唔使$200/位！歷山餐廳日本巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂75折＋宮廷風打卡
美食情報
美食優惠

酒店下午茶優惠︱唔使$200/位！歷山餐廳日本巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂75折＋宮廷風打卡

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:歷山酒店

　　8 月下午茶預告！歷山酒店將於8月1日至9月30日推出「巨峰の蜜語」下午茶，網上預訂可享 75折優惠，唔使$200/位！下午茶包無限添飲咖啡或Tea WG茗茶，另可享用指定紅酒、白酒、葡萄氣泡酒或特飲葡萄椰果梳打一杯，都幾抵食！大家歎 11款巨峰提子鹹甜美點之時，更可於宮廷風設計的餐廳打卡，享受下午茶時光。

 

　　歷山酒店於8月1日至9月30日推出「巨峰の蜜語」下午茶，新上任餅房總廚呈獻11款鹹甜美點，部份以巨峰提子入饌，下午茶包無限添飲一款即磨咖啡：泡沫咖啡、拿鐵咖啡、美式咖啡或Tea WG茗茶：皇后茉莉綠茶、蝴蝶夫人茶、洋甘菊茶、英式早餐紅茶、法式伯爵紅茶；另可享用指定紅酒、白酒、葡萄氣泡酒或特飲葡萄椰果梳打一杯。

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

歷山酒店將於8月1日至9月30日推出「巨峰の蜜語」下午茶

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

客人更可置身於宮廷風裝潢的餐廳用餐及打卡，享受午後悠然時光。

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

特飲葡萄椰果梳打

 

　　點歎先最抵？歷山餐廳「巨峰の蜜語」下午茶網上商店預付有優惠，星期一至五75折 一位用$198.9、兩位用$397.8，每人不用$200；星期六、日及公眾假期8折一位用$210.6、兩位用$421.2，以上價值已包括以原價計算之加一服務費。

 

　　甜點款式大家最關心，廚師團隊匠心巧製6款甜點，提子造型法式馬卡龍最可愛，口感外脆內軟而且夾心融入提子果香。巨峰提子流心慕絲蛋糕，亮晶晶模彷提子的造型，柔滑慕絲蛋糕中藏有流心驚喜，巨峰提子果香滲透其中，甜美而不膩。巨峰提子卷蛋內清新提子忌廉餡料，入口輕盈，果香滿溢。巨峰提子啫喱奶凍清爽怡人，綠茶紅豆忌廉泡芙外層酥脆，內餡以綠茶與紅豆忌廉交織，，當然不少得經典原味鬆餅搭配香滑忌廉與果醬。

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

提子馬卡龍

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

巨峰提子卷蛋
 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

巨峰提子流心慕絲蛋糕

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

 

　　巨峰提子清甜果香融入鹹點之中，你有冇興趣試？大蝦伴日本番薯及燒巨峰提子，以鮮甜大蝦配上香糯日本番薯，伴以燒巨峰提子，鹹甜交織，口感細膩。巨峰提子羊奶芝士蒜蓉包，鹹中帶甜，濃郁羊奶芝士與香甜的蜜糖汁，加上清新巨峰提子點綴其中。香草烤雞巨峰提子墨西哥卷餅，飽肚之選，烤雞以香草調味，與番茄、洋蔥、青瓜絲包裹於墨西哥卷餅，炸日式帶子飯糰配巨峰提子莎莎醬口味創新，巨峰提子莎莎醬鮮香與果酸交織，層次豐富，海葡萄點綴加添鹹香。巨峰提子豬肉絲軟包，以嫩滑韓式辣豬肉絲夾於鬆軟包中，味道特別。

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

巨峰提子羊奶芝士蒜蓉包 

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

香草烤雞巨峰提子墨西哥卷餅

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

炸日式帶子飯糰配巨峰提子莎莎醬 

 

酒店下午茶︱唔使$200/位！歷山餐廳11款巨峰提子鹹甜美點＋無限添飲咖啡/茶＋網上預訂 75折＋宮廷風打卡

大蝦伴日本番薯及燒巨峰提子

 

歷山餐廳「巨峰の蜜語」下午茶

地址：香港北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層 (港鐵炮台山站B出口，沿行人天橋步行2分鐘)

日期：2026年8月1日至9月30日

時間：3pm -5pm

原價：一位用$234+10%、兩位用$468+10%

網上預訂：星期一至五75折 一位用$198.9、兩位用$397.8；星期六、日及公眾假期8折一位用$210.6、兩位用$421.2（已包括以原價計算之加一服務費）

https://eshop.hotelalexandrahk.com/zh/whispers-of-kyoho-tea-set

查詢：3893 2868

 

Tags:#美食情報#美食優惠#酒店#下午茶#歷山酒店
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