蛋糕新品優惠︱東海堂聯乘日本職人蛋糕9折，美心芒果拿破崙蛋糕9折送蛋糕刀

蛋糕控又可以試新蛋糕！最近，東海堂聯乘日本知名甜點職人鄉 知詠子，推出全新三款日系蛋糕，新品以清香馥郁的日本柚子汁、焙煎回甘的日本麥茶，以及醇厚幽香的日本抹茶巧妙融入甜點之中，味道清新，好啱夏天享用！夏日芒果同樣當造，如果你是拿破崙蛋糕fans必試美心全新「黃金芒果拿破崙蛋糕」，朱古力脆皮、清爽芒果與酥脆拿破崙三大元素交織出絕妙口感對比。Eatizen美心薈會員於東海堂或美心西餅門市/網店，預訂蛋糕新品享9折優惠，凡購買「黃金芒果拿破崙蛋糕」更特別附送不鏽鋼蛋糕刀。

東海堂三大日系蛋糕

東海堂聯乘日本行內甜點大師郷 知詠子（Chieko Go）親自監修，隆重推出全新「匠人系列」，三大日系蛋糕包括「日本柚子芝士蜂蜜柚子醬蛋糕」、「日本麥茶開心果蛋糕」及「日本抹茶開心果柚子蛋糕」，以日本直送頂級食材如清香馥郁的日本柚子汁、焙煎回甘的日本麥茶，以及醇厚幽香的日本抹茶製作，而且蛋糕尺寸小巧精美，最適合香港家庭或2-4人情侶朋友共聚分享滋味。

日本柚子芝士蜂蜜柚子醬蛋糕以清新日本柚子為主角，面層再以柚子啫喱及銀珠糖作點綴，設計清新充滿夏日氣息。蛋糕外層覆蓋幼滑忌廉及日本柚子芝士慕絲，口感細緻輕盈；夾層以蜂蜜柚子醬與啫喱為主，配以底層的鬆軟海綿蛋糕襯托。

日本柚子芝士蜂蜜柚子醬蛋糕$189 Eatizen美心薈會員專享9折：$170.1

日本麥茶開心果蛋糕將日本麥茶融入蛋糕之中，特選以日本麥茶粉製成的麥茶忌廉、啫喱及慕絲，入口即散發濃郁而獨特的麥茶香。再配搭香滑的開心果慕絲，並以頂層的開心果碎增添口感層次。底層更加入朱古力杏仁醬及海綿蛋糕，與麥茶的醇厚焙香互相映襯；整體甜而不膩，達至茶香與堅果滋味的完美平衡，層層呈現、細細回味。

日本麥茶開心果蛋糕 $189 Eatizen美心薈會員專享9折：$170.1

抹茶與開心果fans不可錯過日本抹茶開心果柚子蛋糕 ，一次過滿足你兩個願望！蛋糕外圍以日本抹茶慕絲為主調，加上香濃的開心果慕絲與忌廉，令口感更幼滑層次更豐富。夾層內是蜂蜜柚子醬與鬆軟海綿蛋糕，而頂層鋪上蘊含日本柚子汁的寒天、抹茶粉及日本柚子皮，味道非常清新。

日本抹茶開心果柚子蛋糕$189 Eatizen美心薈會員專享9折：$170.1

美心西餅 黃金芒果拿破崙蛋糕

美心西餅Deluxe Collection推出全新「黃金芒果拿破崙蛋糕」，方形蛋糕外層披上絲滑濃郁的頂級比利時朱古力脆皮，不僅增添層次口感，更能保持酥皮的鬆脆質感。朱古力脆皮更有香脆榛子粒，品嘗微苦回甘與果仁芬芳的豐富味覺享受。

黃金芒果拿破崙蛋糕原價 $198/個、Eatizen美心薈會員價9折$178.2 /個

蛋糕內層馬斯卡彭起司與柔滑綿密牛油忌廉香甜順滑，搭配清新甘甜的芒果果肉，與特製海綿蛋糕夾在中間，加上上下兩層酥脆拿破崙層次分明，口感對比強烈卻甜而不膩。現凡購買「黃金芒果拿破崙蛋糕」，更特別附送不鏽鋼蛋糕刀，讓你輕鬆劃開層層摺疊的黃金酥皮，送完即止。Eatizen美心薈會員價於門市或網店預訂蛋糕，可享9折優惠。