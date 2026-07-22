中港股市昨日（21日）A升H跌，但拐點應現，投資者宜多留意。

A股上午盤中出現「深V反彈」行情，主要指數集體在10時10分開啟一波凌厲的漲勢（圖一），科創50指數收市升10.7%，此前一度跌超3%；創業板指收市拉升漲超7%，此前一度跌2%；深證成指拉升漲超4%，此前一度跌近2%。

從板塊表現看，以存儲芯片、CPO（共封裝光學）、PCB（印刷電路板）為首的AI產業鏈股成為反彈急先鋒。

7大利好拉升

以下是近日市場利好匯總：

一、證監會召開投資者座談會傾聽市場訴求。

二、「國家隊」增持。

三、五大保險機構力挺：中國人保、中國太保、中國平安、新華保險、中國人壽五家頭部保險機構相繼表態支持資本市場發展。

四、公募、私募集體自購。

五、20日晚間，一批上市公司密集推出股份回購計劃，重要股東同步啟動增持。

六、外資機構釋放樂觀判斷：花旗將中國股市上調至「超配」評級。

七、外圍上漲支撐：隔夜美股和韓國市場存儲芯片股集體上漲。

量價背離，拐點初現

值得關注的是，在指數大漲的同時，無論是托底大盤的滬深300，還是領漲全市場的科創50，均未出現顯著放量。

這一「量價背離」現象，恰恰是行情拐點初期的典型特徵。換言之，本輪反彈原因，並非國家隊資金強力托舉，而是空頭拋壓已近枯竭，市場自發性的買力開始主導市場，這意味著後續上漲的持續性或更為扎實。

回溯去年4月A股的那輪劇烈調整，2025年4月7日上證指數單日重挫7.3%，可見外部衝擊首日往往是恐慌情緒的極致宣洩窗口。畢竟，對於恐慌止蝕盤而言，肯定是賣出時間愈早愈好。

隨後的4月8日和9日，指數分別回升1.6%和1.3%，與昨日的情景如出一轍，籌碼經過充分換手後，好倉力量逐步佔優，前期逆勢抄底的資金獲得豐厚回報，從而激勵更多投資者大膽跟進，催生出一輪較具持續性的上漲行情。

至於為何A股突然爆發，或與多重利好有關。除此之外，目前從監管機構、「國家隊」中國誠通、中國國新、公募、私募、險資等機構以及上市公司都在密集行動，一股合力正在形成。

周一（20日）A股收盤之後，證監會火速發聲，發出一則召開投資者座談會聽取意見建議的重磅消息。

通告顯示，周一上午證監會黨委書記、主席吳清在北京到證券營業部調研並主持召開投資者座談會，與包括大中小散各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。

在本次會議上，吳清表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與群體。證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好分享經濟和資本市場高質量發展成果。

此前周日深夜、兩大國有資本運營平台中國國新、中國誠通宣布增持A股。中國國新已動用超500億元（人民幣．下同）再貸款及配套資金增持央企股票，中國誠通亦累計投入近百億元布局央企與科技資產；兩家機構均明確將持續加碼二級市場。

公募私募紛紛入市

公募、私募也掀起自購行動。靈均投資7月19日晚間表示，公司及核心人員將在兩周內使用自有資金2億元參與申購公司旗下私募證券基金產品。私募平方和投入1億元自有資金申購公司旗下產品。博時基金公告稱，博時基金將於近日運用固有資金合計5000萬元投資旗下權益類公募基金。寧涌富基金、天朗基金、千衍基金、水璞基金、蒙璽投資五家私募分別發布自購公告，分別以1000萬元、200萬元、3000萬元、3000萬元、3000萬元自有資金申購旗下產品。

7月20日，中國平安、中國太保、中國人保、新華保險等頭部險資發聲，堅定支持資本市場發展。

7月20日，超過20家上市公司披露股份回購、增持計劃，單份計劃擬投入金額下限均不低於1億元，其中包含多家央企控股上市公司。以公布的回購或增持金額上限計算，涉及金額已超120億元。

A股的7大利好昨日拉升不了H股大市，但有個板塊均升了，原因稍後談。

港股黃金股集體拉升，其中，中國黃金國際(02099)漲10.7%，招金礦業(01818)漲10.1%，紫金黃金國際(02259)漲10.5%，赤峰黃金(06693)漲5.2%，紫金礦業(02899)升4.6%、山東黃金(01787)漲6.5%，集海黃金(02489)升半成、靈寶黃金(03330)漲8.5%。

金礦股可望估值修復

消息上，金價企穩每盎斯4000美元關口。國際金價在4000美元附近窄幅波動，紐約期金報4,012美元，現貨金報4,014美元。經歷前期超跌後，金價成功守住關鍵心理關口，為黃金股提供了價格支撐。

經過上半年深度回調後，當前黃金板塊估值已大幅回落至低位。中泰證券指出，權益端經歷調整後，當前礦產金公司估值水平已具備較高賠率，後續除估值修復行情外，有望進一步享受金價上行帶來的價格彈性。中金公司也表示，黃金股是金價的「放大器」，在反彈時上漲更多，具備盈利彈性與成長屬性。

黃金板塊升，尚有其他因素，有機會再談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）