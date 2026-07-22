歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
九月
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度：
26/09/2026 - 27/09/2026
12
六月
九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT 亞洲首次展覽 九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT 亞洲首次展覽
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWOR...
推介度：
12/06/2026 - 26/07/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
A股再深V反彈
中國
財金點評
股市動向

A股再深V反彈

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　中港股市昨日（21日）A升H跌，但拐點應現，投資者宜多留意。

 

　　A股上午盤中出現「深V反彈」行情，主要指數集體在10時10分開啟一波凌厲的漲勢（圖一），科創50指數收市升10.7%，此前一度跌超3%；創業板指收市拉升漲超7%，此前一度跌2%；深證成指拉升漲超4%，此前一度跌近2%。

 

　　從板塊表現看，以存儲芯片、CPO（共封裝光學）、PCB（印刷電路板）為首的AI產業鏈股成為反彈急先鋒。

 

7大利好拉升

 

　　以下是近日市場利好匯總：

 

　　一、證監會召開投資者座談會傾聽市場訴求。

 

　　二、「國家隊」增持。

 

　　三、五大保險機構力挺：中國人保、中國太保、中國平安、新華保險、中國人壽五家頭部保險機構相繼表態支持資本市場發展。

 

　　四、公募、私募集體自購。

 

　　五、20日晚間，一批上市公司密集推出股份回購計劃，重要股東同步啟動增持。

 

　　六、外資機構釋放樂觀判斷：花旗將中國股市上調至「超配」評級。

 

　　七、外圍上漲支撐：隔夜美股和韓國市場存儲芯片股集體上漲。

 

量價背離，拐點初現

 

　　值得關注的是，在指數大漲的同時，無論是托底大盤的滬深300，還是領漲全市場的科創50，均未出現顯著放量。

 

　　這一「量價背離」現象，恰恰是行情拐點初期的典型特徵。換言之，本輪反彈原因，並非國家隊資金強力托舉，而是空頭拋壓已近枯竭，市場自發性的買力開始主導市場，這意味著後續上漲的持續性或更為扎實。

 

　　回溯去年4月A股的那輪劇烈調整，2025年4月7日上證指數單日重挫7.3%，可見外部衝擊首日往往是恐慌情緒的極致宣洩窗口。畢竟，對於恐慌止蝕盤而言，肯定是賣出時間愈早愈好。

 

　　隨後的4月8日和9日，指數分別回升1.6%和1.3%，與昨日的情景如出一轍，籌碼經過充分換手後，好倉力量逐步佔優，前期逆勢抄底的資金獲得豐厚回報，從而激勵更多投資者大膽跟進，催生出一輪較具持續性的上漲行情。

 

　　至於為何A股突然爆發，或與多重利好有關。除此之外，目前從監管機構、「國家隊」中國誠通、中國國新、公募、私募、險資等機構以及上市公司都在密集行動，一股合力正在形成。

 

　　周一（20日）A股收盤之後，證監會火速發聲，發出一則召開投資者座談會聽取意見建議的重磅消息。

 

　　通告顯示，周一上午證監會黨委書記、主席吳清在北京到證券營業部調研並主持召開投資者座談會，與包括大中小散各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。

 

　　在本次會議上，吳清表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與群體。證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好分享經濟和資本市場高質量發展成果。

 

　　此前周日深夜、兩大國有資本運營平台中國國新、中國誠通宣布增持A股。中國國新已動用超500億元（人民幣．下同）再貸款及配套資金增持央企股票，中國誠通亦累計投入近百億元布局央企與科技資產；兩家機構均明確將持續加碼二級市場。

 

公募私募紛紛入市

 

　　公募、私募也掀起自購行動。靈均投資7月19日晚間表示，公司及核心人員將在兩周內使用自有資金2億元參與申購公司旗下私募證券基金產品。私募平方和投入1億元自有資金申購公司旗下產品。博時基金公告稱，博時基金將於近日運用固有資金合計5000萬元投資旗下權益類公募基金。寧涌富基金、天朗基金、千衍基金、水璞基金、蒙璽投資五家私募分別發布自購公告，分別以1000萬元、200萬元、3000萬元、3000萬元、3000萬元自有資金申購旗下產品。

 

　　7月20日，中國平安、中國太保、中國人保、新華保險等頭部險資發聲，堅定支持資本市場發展。

 

　　7月20日，超過20家上市公司披露股份回購、增持計劃，單份計劃擬投入金額下限均不低於1億元，其中包含多家央企控股上市公司。以公布的回購或增持金額上限計算，涉及金額已超120億元。

 

　　A股的7大利好昨日拉升不了H股大市，但有個板塊均升了，原因稍後談。

 

　　港股黃金股集體拉升，其中，中國黃金國際(02099)漲10.7%，招金礦業(01818)漲10.1%，紫金黃金國際(02259)漲10.5%，赤峰黃金(06693)漲5.2%，紫金礦業(02899)升4.6%、山東黃金(01787)漲6.5%，集海黃金(02489)升半成、靈寶黃金(03330)漲8.5%。

 

金礦股可望估值修復

 

　　消息上，金價企穩每盎斯4000美元關口。國際金價在4000美元附近窄幅波動，紐約期金報4,012美元，現貨金報4,014美元。經歷前期超跌後，金價成功守住關鍵心理關口，為黃金股提供了價格支撐。

 

　　經過上半年深度回調後，當前黃金板塊估值已大幅回落至低位。中泰證券指出，權益端經歷調整後，當前礦產金公司估值水平已具備較高賠率，後續除估值修復行情外，有望進一步享受金價上行帶來的價格彈性。中金公司也表示，黃金股是金價的「放大器」，在反彈時上漲更多，具備盈利彈性與成長屬性。

 

　　黃金板塊升，尚有其他因素，有機會再談。

 

A股再深V反彈

A股再深V反彈

A股再深V反彈

A股再深V反彈

A股再深V反彈

A股再深V反彈

A股再深V反彈

A股再深V反彈

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#A股#中國證券監督管理委員會#中國國有資本風險投資基金#中國國家黃金集團公司#中國再保險（集團）股份有限公司#中國太平洋保險（集團）股份有限公司#中國人壽保險股份有限公司#新華人壽保險股份有限公司#AI產業鏈#CPO（共封裝光學）#PCB（印刷電路板）#股份回購#持股#黃金股#金價#金礦股#估值修復
Add a comment ...Add a comment ...
拐點到了？
更多政政經經文章
拐點到了？

投票區

杜淦堃：政府應對宏福苑火災負一定責任
196
|
2

你是否認同杜的說法？

認同
81%
不認同
17%
無意見
2%
投票期：2026-07-20 ~ 2026-08-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處