美食優惠｜麥當勞朱古力脆皮新地筒只售$10＋芭菲App價$14＋東海堂草莓牛乳新地$20

夏天食雪糕透心涼！麥當勞經典人氣甜品「朱古力脆皮新地筒」回歸，至抵價$10有交易，仲可以揀雲呢拿味及KITKAT®朱古力威化味兩款口味，新地筒外層均包裹朱古力脆皮。至於多重口感的「朱古力脆皮KITKAT®芭菲」，麥當勞App用戶可以$14優惠（原價$17）品嘗。東海堂指定分點最新推出草莓煉乳新地，以甜蜜粉紅色登場，香濃牛乳雪糕配果香微酸，夏日冰涼甜點之選。

麥當勞又有新甜品登場：經典人氣甜品「朱古力脆皮新地筒」回歸！「朱古力脆皮新地筒」分別提供雲呢拿味及KITKAT®朱古力威化味兩款口味，兩款新地筒外層均會包裹經典「朱古力脆皮」，入口率先感受到朱古力外層口感，再配搭冰涼幼滑新地，至抵價$10有交易！

各款限時甜品7月21日起於全港麥當勞甜品站以不同價格供應，包括至抵價$10 朱古力脆皮新地筒（參考價$16.5）

至於「朱古力脆皮KITKAT®芭菲」，以KITKAT®朱古力威化味新地作基底，朱古力味更突出，再配上朱古力脆皮外層，以及日本直送KITKAT® 72%黑朱古力威化和迷你聰明豆®朱古力（SMARTIES®），帶來四重朱古力升級享受，麥當勞App更有提供「$14朱古力脆皮KITKAT®芭菲」優惠！

朱古力脆皮KITKAT®芭菲$17

另一方面，東海堂新推草莓牛乳新地，嚴選香甜草莓醬配搭香濃牛乳，酸甜果香與幼滑奶香層層交織，帶來清新而不膩的味覺享受，於指定東港堂分店有售。

草莓煉乳新地零售價$20

售賣點︰東海堂大圍圍方分店、屯門市廣場分店、天水圍T Town CAFE分店、天水圍天耀廣場分店、將軍澳廣場分店、金鐘廊分店、新都會廣場分店