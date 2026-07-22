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hot talk 1點鐘｜外圍開party恒指失守兩萬五！ | 滔搏遭Nike終止線上經銷權 | 金價突見支持亮起買入訊號
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hot talk 1點鐘｜外圍開party恒指失守兩萬五！ | 滔搏遭Nike終止線上經銷權 | 金價突見支持亮起買入訊號

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁　黃偉豪

 

　　恒指今早低開失守兩萬五大關，後市應如何部署？體育用品經銷龍頭滔搏突遭Nike通知終止內地線上平台銷售，涉收入逾兩成，拖累股價一度單日暴跌逾兩成，投資者該如何衡量其線下業務前景與風險？

 

　　外圍地緣局勢持續緊張，地緣局勢刺激金價強勢突破每盎司4,100美元大關，黃金股及金飾股會否繼續成為動盪市場下的避險首選？另外，領展宣布出售悉尼辦公樓50%股權，並擬將資金用於回購及重組資產，這是否反映全球辦公樓物業回報率持續受壓？在多方消息夾擊下，散戶又應如何部署？

 

　　另外，領展宣布出售悉尼辦公樓50%股權，並擬將資金用於回購及重組資產，Ravi會為大家拆解玄機。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/4Zo4CRLpIgI?si=gO5CBo8zADtuSKq_

 

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

 

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