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銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展
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銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:皇室堡

　　近期特別多貓貓壁畫，早前皇室堡2.5米巨型貓咪壁畫繪製時，已吸引大批貓貓粉絲在場打卡，好消息作品已經完成啦！壁畫中的巨型貓咪栩栩如生，超可愛，而中央高達三米的巨型貪吃貓咪勁得意，讓你多角度打卡營造反差萌。愛寵之士更可欣賞本地鈎織品牌Happy Yarn可愛貓咪手作，及於期間限定店購買寵物日常用品及零食。

 

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銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

 

　　今個暑假商場人寵好去處推介！即日起至8月31日，皇室堡【喵の玩樂日誌】貓星人裝置將愛寵人士的心溶化。商場邀請「油麻地巨貓壁畫」的本地藝術團隊Art Dreamers畫家—李學鋒老師繪畫主題壁畫，2.5米高的主題壁畫「Chill喵的理想假期」以七彩泡泡象徵貓咪內心天馬行空、充滿幻想的想法。Chill喵及喵總管分別坐在舒適的沙發上玩樂，分別戴上精緻的皇冠與掛飾及煲呔，捉弄漫天飛舞的泡泡。

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

2.5米高的主題壁畫「Chill喵的理想假期」

 

　　中央高達三米的巨型貪吃貓咪「餵食皇阿喵」，超可愛，大家記得抱抱打卡，四周更有波斯貓、黃貓、雪鞋貓等小貓咪網布置。而俏皮軟萌的「喵喵凌空步道」限定登場，粉藍與粉紅夢幻配色，配上精緻的貓咪造型圍欄，可以360度捕捉主子的優雅姿態！

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

充氣貪吃英國短毛貓

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

「喵喵凌空步道」

 

　　凡於皇室堡任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$200，即可免費換領「喵 "ME" AI 合照證」，下載由 AI 生成之數碼合照 2 張，把你的主子融入壁畫之中，彷彿與喵喵同框。

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

「喵 "ME" AI 合照證」外2.5米的貴氣布偶貓及英國短毛貓壁畫

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

 

期間限定店、Happy Yarn Corner

 

　　場內特設寵物用品店 Pet Line 打造期間限定店，會場限定寵物食品以試食價登場，更有一系列寵物玩具、清潔護理用品等，店內消費滿 HK$480，即送限定「Pet Line 軟綿綿花糖抹手巾」。 

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

 

　　同場的Happy Yarn Corner 展示貓貓鈎織作品，展出多款精美的鈎織好物，包括手織貓床、貓公仔、貓貓頸圈以及手織貓袋等，有興趣貓奴可到東角 LAFORET Happy Yarn，參加DIY鈎織及手指鈎織工作坊。

 

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

銅鑼灣好去處︱貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展

 

喵の玩樂日誌
日期： 即日起至 2026 年 8 月 31 日
時間： 上午 10 時至晚上 10 時
地點： 銅鑼灣皇室堡地下中庭

 

皇室堡 x Pet Line 期間限定店
日期： 即日起至 2026 年 8 月 31 日
時間： 中午 12 時至晚上 8 時
地點： 銅鑼灣皇室堡地下中庭

 

喵 "ME" AI 合照館
換領日期：即日起至 2026 年 8 月 31 日
換領時間：中午 12 時至晚上 10 時
換領地點：銅鑼灣皇室堡地下顧客服務中心
換領詳情：顧客於皇室堡任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$200，即可免費換領「喵 "ME" AI 合照證」，下載由 AI 生成之數碼合照 2 張。

註︰實際活動時間或因配合其他活動而更改或延遲，請留意場內告示或向商場顧客服務中心查詢。

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#銅鑼灣#貓奴#皇室堡#商場#壁畫#打卡熱點#期間限定店
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