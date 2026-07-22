胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝（有片）

正當大家憂慮美伊之戰會否演變成美國另一場「永無止境戰爭(Forever War)」時，也門胡塞武裝突然在7月20日正式宣布封鎖紅海南端的曼德海峽，目的是要打擊沙特阿拉伯的經濟。這真是一個震撼彈，原本屬於「美伊對抗」的局部戰爭，即使受牽連的阿拉伯國家也極其克制，一直沒有採取還擊行動，可是胡塞這一重拳，極有可能將形勢擴大為「雙峽淪陷」（霍爾木兹海峽和曼德海峽），引發中東以至全球經濟的消耗戰，中東戰火將被推向另一個高度危險的臨界點。

儘管胡塞表示此舉乃是報復沙特聯軍早前對也門首都薩那機場的襲擊，以阻止參加完伊朗前最高精神領袖哈梅內伊葬禮的胡塞高層專機降落，但明眼人一看便知背後意圖，乃是配合德黑蘭的整體布局：鎖死兩峽，向整個阿拉伯半島實施「鉗形圍困」，以此向美國、以色列及沙特施加極致的戰略壓力。

紅海南端的曼德海峽與波斯灣的霍爾木兹海峽，是海灣國家進出口的兩大咽喉。(Shutterstock)

可是，胡塞這個做法恐怕會開闢另一條戰線，挑釁著沙特的戰略容忍底線。沙特多年前曾捲入也門內戰之中，支持當地遜尼派政府，與什葉派胡塞對著幹，直至2022年在阿曼調停下才簽署了停火協議。不過，沙特也有自己的戰略考慮，王儲薩勒曼(MBS)一早定下鴻圖大計，致力為國家推行「願景2030」經濟轉型，要達成這個目標，地區和平是其中的重要條件，因此，今次即使受美伊戰事波及，也極力避免捲入地區衝突裏去。

事實上，不僅沙特，其他阿拉伯國家包括受損最嚴重的科威特、巴林和阿聯酋等，至今仍「隱忍不發」，理由是她們極需和平穩定與經濟發展。她們認為，駐守在她們領土上的美軍隨時可以撤走，但伊朗在地理上永遠是鄰居，如果因美以兩國的地緣爭霸野心，被捲入鄰居的衝突，隨時成為美以兩國「火中取栗」的工具和擋箭牌，甚至演變成「阿拉伯與波斯的全面陣營大戰」，摧毁中東脆弱的生存環境。

若美伊戰爭擴大，其他阿拉伯國家的油田勢成伊朗攻擊目標。(Shutterstock)

最要命的是，中東地區以沙漠為主，天然資源也以石油為主，若全面戰爭一爆發，海水化淡廠和核心油田必首當其衝，而她們數十年的經濟建設成果亦隨即化為烏有。何況，今場美伊戰爭令到她們對特朗普政府極度不信任，因此在戰略上保持戒備，不盲目配合美軍攻勢，以避免引火自焚為上策。

不過，今次胡塞亮出「紅海之劍」，在性質上已有所不同，這一舉動直接切斷了沙特的經濟避風港，極具殺傷力，而且在沙特與胡塞的舊恨之上再添新仇。因此，沙特對此的態度非常強硬，該國國防部與外交部指摘胡塞的行為是「海上霸權與海盜行徑」，並指沙特將採取一切必要手段包括軍事手段，以確保紅海航道暢通。現在，沙特主導的聯軍已在曼德海峽啟動了緊急護航機制。

胡塞亮出「紅海之劍」，在與沙特的舊恨上再添新仇。(AP)

如果胡塞真的擊沉或扣押懸掛沙特旗幟的油輪，極有可能迫使沙特重啟對也門的戰火，對胡塞恢復大規模空襲與軍事清剿行動，為中東開闢第二條戰線，勢牽連其他阿拉伯國家也受重創，最受打擊的當是埃及。曼德海峽是進入紅海與蘇彝士運河的唯一南大門，一旦被封鎖，西方商輪將全面放棄紅海航線，改道非洲好望角，到時蘇彝士運河通行費收入大減，對本已深陷經濟危機的埃及來說，實在是雪上加霜。

至於阿聯酋與海灣五國，當霍爾木兹海峽因美伊戰爭而被封鎖後，她們轉以紅海作為通往歐洲的替代物流路線。若連紅海也失守，整個海灣地區的海上出入口將徹底被封，糧食與日用品的進口會受到重大影響，物價將如火箭般上升，致使通脹失控。

特朗普為爭取國內支持，將戰爭矛頭轉向為犧牲美軍復仇。(AP)

本是中東「沙漠綠州」的約旦也不好過，該國唯一的出海口阿卡巴港(Aqaba)恐遭癱瘓，直接危及國家安全與日常物資的供應，加上早前約旦北部的美軍基地受伊朗襲擊，導致三名美軍死亡，令約旦受到前所未有的威脅。而特朗普為了爭取國內支持，也把戰爭矛頭從奪回霍爾木兹海峽確保航道安全，轉向為犧牲的美軍復仇。

美國提出的藉口不斷，只會令戰爭拉長，愈拉長，愈容易節外生枝，演變成失控局面，不僅禍及中東地區，更禍及全球。

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