機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

暑假去旅行上機前消費有著數！即日起至8月31日於機場選購手信及禮品，滿額即送限定蛋撻味Gelato及機場獨家奶茶味牛角酥等禮遇。機場指定位置設有多個巨型蛋撻、奶茶及菠蘿包打卡裝置，準備出行的你記得預早時間到機場齊集它們打卡！除此之外，HKairport Rewards 會員任何消費可享2X 積分，使用支付寶消費滿指定金額，更可享高達港幣/人民幣1,000元滿減現金券，或餐飲消費立減10 元優惠。

7月21日至8月31日於參與禮品及手信商店，單一消費每滿HK$100，可獲印花1個。集齊3個印花，即可換領禮品1份。活動禮品包括兩款限定美食，包括 Gelato Combo 蛋撻味 Gelato、森林麵包創作的機場獨家奶茶味扁牛角酥。除此之外，旅客亦可選擇人氣菠蘿包公仔、牛奶冰室菠蘿包開瓶器及明信片等禮品。參加方法非常簡單，旅客只需於收集印花前，透過 HKairport Rewards 會員平台或 MY HKG 手機應用程式登記成為 HKairport Rewards 會員及登記參加本推廣活動。

Gelato Combo蛋撻味 Gelato，口感香濃幼滑，並帶有酥脆蛋撻層次



森林麵包創作的機場獨家奶茶味扁牛角酥

菠蘿包公仔

牛奶冰室「菠蘿包開瓶器及明信片」

HKairport Rewards亦聯乘多間人氣手信商戶，推出限時購物優惠，包括Boutique by the Grand 9折優惠、於大安茶氷廳消費滿港幣250元送 “大安鎖匙扣”、美珍香指定產品低至85折及Sweet Dreams by Heinemann 滿減優惠。



大安茶冰廳港式茶包禮盒

大安茶冰廳迷你檸檬茶曲奇罐裝

Lady M 香港 × Échiré ：法式金磚雜錦禮盒

機場新增巨型蛋撻打卡位

Shopping同時不忘留意巨型蛋撻、奶茶及菠蘿包公仔已現身客運大樓（禁區/非禁區），出行的你記得預早時間到機場齊集它們打卡！

享2X 積分，回贈高達 8%

HKairport Rewards 會員不但有機會換領蛋撻味 Gelato、奶茶味扁牛角酥、菠蘿包公仔、菠蘿包開瓶器及明信片等禮品，由即日起至8月31日，HKairport Rewards會員於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店消費，任何消費可享2X 積分，回贈高達 8%。每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用。

支付寶簽賬獎賞，高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券

支付寶用戶亦可享消費著數，出發前免費登記成為HKairport Rewards會員，使用支付寶消費滿指定金額，更可享高達港幣/ 人民幣1,000元滿減現金券，或餐飲消費立減10 元優惠。

獎賞1 購物消費獎賞

於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店以支付寶消費，即可享購物獎賞，獲贈高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券，適用於Alipay HK/ 支付寶內地用戶。

獎賞2餐飲消費立減10 元優惠

於指定餐飲商戶或自助點餐系統單一消費淨額滿港幣／人民幣 100 元，即可享港幣／人民幣 10 元立減優惠，適用於Alipay HK/ 支付寶內地用戶。

香港國際機場網上商店禮遇

由即日起至2026年 8 月 21 日，於HKairportShop.com單一消費淨額滿指定金額即享以下禮遇：

優惠一

滿港幣5,000元至港幣8,999元，即享全單 9 折優惠

滿港幣2,500元至港幣4,999元，即享全單 95 折優惠

優惠二

滿港幣9,000元或以上，更可以優惠加購價港幣1,800元選購 Dyson Supersonic r™ 風筒HD17 - 粉霧玫瑰一個（價值港幣4,190元）

https://www.hkairportrewards.com/zh_HK/campaigns