歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折
Jetso
著數優惠

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice ChoPHOTO:香港國際機場

　　暑假去旅行上機前消費有著數！即日起至8月31日於機場選購手信及禮品，滿額即送限定蛋撻味Gelato及機場獨家奶茶味牛角酥等禮遇。機場指定位置設有多個巨型蛋撻、奶茶及菠蘿包打卡裝置，準備出行的你記得預早時間到機場齊集它們打卡！除此之外，HKairport Rewards 會員任何消費可享2X 積分，使用支付寶消費滿指定金額，更可享高達港幣/人民幣1,000元滿減現金券，或餐飲消費立減10 元優惠。

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

　　7月21日至8月31日於參與禮品及手信商店，單一消費每滿HK$100，可獲印花1個。集齊3個印花，即可換領禮品1份。活動禮品包括兩款限定美食，包括 Gelato Combo 蛋撻味 Gelato、森林麵包創作的機場獨家奶茶味扁牛角酥。除此之外，旅客亦可選擇人氣菠蘿包公仔、牛奶冰室菠蘿包開瓶器及明信片等禮品。參加方法非常簡單，旅客只需於收集印花前，透過 HKairport Rewards 會員平台或 MY HKG 手機應用程式登記成為 HKairport Rewards 會員及登記參加本推廣活動。

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

Gelato Combo蛋撻味 Gelato，口感香濃幼滑，並帶有酥脆蛋撻層次
 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

森林麵包創作的機場獨家奶茶味扁牛角酥

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

菠蘿包公仔

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

牛奶冰室「菠蘿包開瓶器及明信片」

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

　　HKairport Rewards亦聯乘多間人氣手信商戶，推出限時購物優惠，包括Boutique by the Grand 9折優惠、於大安茶氷廳消費滿港幣250元送 “大安鎖匙扣”、美珍香指定產品低至85折及Sweet Dreams by Heinemann 滿減優惠。
 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

大安茶冰廳港式茶包禮盒

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

大安茶冰廳迷你檸檬茶曲奇罐裝

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

Lady M 香港 × Échiré ：法式金磚雜錦禮盒

 

機場新增巨型蛋撻打卡位

 

　　Shopping同時不忘留意巨型蛋撻、奶茶及菠蘿包公仔已現身客運大樓（禁區/非禁區），出行的你記得預早時間到機場齊集它們打卡！

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

享2X 積分，回贈高達 8%

 

　　HKairport Rewards 會員不但有機會換領蛋撻味 Gelato、奶茶味扁牛角酥、菠蘿包公仔、菠蘿包開瓶器及明信片等禮品，由即日起至8月31日，HKairport Rewards會員於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店消費，任何消費可享2X 積分，回贈高達 8%。每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用。

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

支付寶簽賬獎賞，高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券

 

　　支付寶用戶亦可享消費著數，出發前免費登記成為HKairport Rewards會員，使用支付寶消費滿指定金額，更可享高達港幣/ 人民幣1,000元滿減現金券，或餐飲消費立減10 元優惠。

 

獎賞1  購物消費獎賞

 

　　於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店以支付寶消費，即可享購物獎賞，獲贈高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券，適用於Alipay HK/ 支付寶內地用戶。

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

獎賞2餐飲消費立減10 元優惠

 

　　於指定餐飲商戶或自助點餐系統單一消費淨額滿港幣／人民幣 100 元，即可享港幣／人民幣 10 元立減優惠，適用於Alipay HK/ 支付寶內地用戶。

 

香港國際機場網上商店禮遇

由即日起至2026年 8 月 21 日，於HKairportShop.com單一消費淨額滿指定金額即享以下禮遇：

 

優惠一

滿港幣5,000元至港幣8,999元，即享全單 9 折優惠

滿港幣2,500元至港幣4,999元，即享全單 95 折優惠

 

優惠二

滿港幣9,000元或以上，更可以優惠加購價港幣1,800元選購 Dyson Supersonic r™ 風筒HD17 - 粉霧玫瑰一個（價值港幣4,190元）

 

機場優惠︱買手信送蛋撻味Gelato＋牛角酥＋支付寶消費攻略＋網上商店9折

 

https://www.hkairportrewards.com/zh_HK/campaigns

 

Tags:#香港國際機場#支付寶#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals
Add a comment ...Add a comment ...
DREYER’S免費派雪糕／送Sammi應援禮物：即日至7.12 啟德主場館場內場外 全力為代言人Sammi應援
更多著數速遞文章
DREYER’S免費派雪糕／送Sammi應援禮物：即日至7.12 啟德主場館場內場外 全力為代言人Sammi應援

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
7
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

57%
不會
43%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處