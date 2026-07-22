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大灣區航空4周年8折優惠：札幌、東京、台北等13個航點適用  來回福岡連稅＋20公斤行李只需$1,873起
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大灣區航空4周年8折優惠：札幌、東京、台北等13個航點適用  來回福岡連稅＋20公斤行李只需$1,873起

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　大灣區航空為了慶祝4歲生日，除了邀請經典漫畫主角「老夫子」、「大番薯」成為品牌宣傳大使之外，今日（7月22日）更推出機票快閃優惠！於官網購買13個指定航點的來回機票，可享8折優惠，包括札幌、東京、福岡、台北及曼谷等。包20公斤寄艙行李連稅，來回札幌只需$2,317起，來回福岡更只是$1,873，近期日圓低至4.8，是時候計劃去日本入手秋裝兼浸溫泉了！

 

　　由即日起至2026年7月26日，於大灣區航空官網或手機應用程式購買13個指定航點的來回機票，揀好航班及輸入個人資料後，再輸入優惠券碼「GBA4BIRTHDY」，即可享8折優惠。

 

優惠航點（從香港出發）：東京、札幌、大阪、福岡、沖繩、台北、曼谷、馬尼拉、泗水、舟山、重慶、烏魯木齊、昆明

適用旅遊日期：2026年9月1日 至 2026年11月19日

優惠券碼：GBA4BIRTHDY

優惠券使用日期：2026年7月22至26日

 

大灣區航空4周年8折優惠：札幌、東京、台北等13個航點適用  來回福岡連稅＋20公斤行李只需$1,873起

記者幫大家check了，飛福岡最抵，來回連稅及20公斤寄艙行李最平只是$1,873！

 

大灣區航空4周年8折優惠：札幌、東京、台北等13個航點適用  來回福岡連稅＋20公斤行李只需$1,873起

札幌都好抵玩，同樣來回連稅及20公斤寄艙行李，最平$2,317。

 

大灣區航空

網址：https://www.greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK.html

 

大灣區航空4周年8折優惠：札幌、東京、台北等13個航點適用  來回福岡連稅＋20公斤行李只需$1,873起

 

Tags:#大灣區航空#平機票#機票優惠#旅遊世界#著數優惠#GBA
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