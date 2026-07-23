黃金歲月  鍾景輝、施南生、謝賢，傳奇長存

過去一個月，香港文化界痛失三位時代人物：鍾景輝、施南生、謝賢。他們的離去，象徵黃金歲月的流逝。從粵語片到港產片高峰，三人參與其中，把「專業」磨成香港的招牌，見證東方之珠照耀亞洲的歲月。

一、鍾景輝：學院精神走入大眾年代

一生奉獻舞台，桃李滿門，把戲劇視為文化使命。

在影視產業急速發展的歲月，King Sir嚴謹排練、反覆推敲劇本，把學院訓練帶進電視現場，讓娛樂工業承載文化厚度。

從麗的到無綫藝員訓練班，為行業建立專業典範。那份對表演藝術的敬重與自律，是黃金年代的根基。

隨他而去的，是那份對藝術擇善固執的時代氣質。

二、施南生：產業轉型中的開拓力量

電影黃金年代，是資本與創作在市場洪流中激烈交鋒、淬鍊光芒的歲月。

在男性主導的年代，她在產業轉型之際穿梭協調，促進香港電影走向國際。

那份視野與膽識，正是那個時代孕育出的氣度與格局。

香港憑藉靈活與效率，讓電影成為城市耀眼的名片。

三、謝賢：瀟灑人生

謝賢，紅遍東南亞的粵語片小生，走過粵語片盛世，也走進港產片高峰。《千王之王》、《少林足球》，連結戲院人潮與電視機前的萬家燈火。

半世紀光影更替，他始終從容優雅。

聲名顯赫，卻拒絕排場，早立遺囑；身後從簡，離世即火化。

那份瀟灑與從容，是城市在繁華盛世養成的氣度。

四、光影落幕，精神長存

時代或會謝幕，精神從未散場。

鍾景輝的嚴謹、施南生的視野、謝賢的從容，都是時代氣質的縮影。

那是相信專業、也相信夢想的年代。

縱然時光流轉，前輩點燃的理想之火，依舊照亮追夢的人。

周華山博士

筆者為自在社創辦人周華山博士，從事社會心理學研究、教學與寫作多年。曾於理工大學（1988–1991）及香港大學（1994–1998）教授社會學與心理分析，至今已出版著作35本。2006年創辦「自在社」慈善團體，2014年成為身心靈平台的召集人與發起人。長期以大眾化語言，把社會心理學轉化為貼近生活的分享。

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