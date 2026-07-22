錢，留在自己身邊是最好？

上日提到，隨著人口老化，失智的人愈來愈多，會直接和間接拖慢社會的經濟發展。從宏觀角度看，為政者當然要想辦法應對，但從微觀角度看，我們又應該怎樣應對呢？

正如我曾多次在此呼籲，其中一個方法就是透過「持久授權書」去解決這個問題，即是在你身體仍然健康、頭腦仍然清醒的時候，由一位律師和一位醫生，替你安排一份授權書，指定當你失智時，由你指定的一位家人，調動你指定的銀行戶口，去支付你的生活費和醫療費，甚至支付家庭的其他開支。

這個安排的重要性，視乎你是否掌控整個家庭財政的那個人。如是的話，這個安排就會變得特別重要了。

但現實上，持久授權書仍然未普及，甚至很多人都沒有聽過，也不知怎樣去做。

我的經驗是，當想到自己會失智的時候，很多人的第一個想法，就是讓子女去照顧自己。要這樣做，其中一個方法就是提早分身家，即是先把自己部分甚至全部身家轉讓給子女。

長者應留適量的錢在身邊，當某些事情發生時，也能夠調動到應急。(Shutterstock)

其實，從現實角度看，我們作為退休策劃顧問，一向都不贊成提早分身家。在此，我想先和大家分享一個笑話。

話說兩位長者在談論自己的子孫。

A老太：「我每年都會寄一張支票給在外地的兒子，但他仍是不來探我。事實上，我給他的錢也不少呢！」

B老太：「我也是每年寄一張支票給在外國的女兒，但不久她就會回來探我。」

聽到B老太這樣說，A老太緊張地問：「為甚麼呢？難道妳給她很多錢？」

B老太：「也不是太多，但因為我沒有簽名，所以，她一定會帶著支票回來探我！」

聽到B老太這樣說，A老太恍然大悟。

各位，聽完這個笑話，你的感覺如何？當然，這可能是一個虛構的笑話，未必完全屬實，即使屬實，也未必每一位年輕人都這麼現實。

但總的來說，這個笑話說明一個道理，就是今時今日，不要對子女有太大期望。更重要是，不要太早分身家給他們。如果太早把所有錢都分了給他們，你晚年的日子可能不會過得太好呢！

某程度來說，錢，總是留在自己身邊較好，但也要留個彈性，當某些事情發生時，在你身邊的錢也能夠調動。其實，除了持久授權書可以解決問題外，大家只要善用保險提供的功能，也可以解決這個問題，下次再續。

作者電郵：lkslo@yahoo.com